Ctac s’est rendu compte que l’infrastructure du futur allait changer du tout au tout. Elle exécuterait un mélange de services cloud et d’applications sur site en fonction des besoins de ses clients, elle serait capable de réagir rapidement au changement, elle serait hautement évolutive et elle pourrait faire face à d’importants pics dans les workloads dans les plus brefs délais.



Au cœur de ses activités : les solutions SAP. Ctac a décidé de rechercher la configuration adaptée aux workloads principaux de ses clients, une configuration qui mettrait en synergies les workloads traditionnels et les nouveaux workloads SAP en temps réels dans un environnement unique utilisant ses ressources de la manière la plus efficace et la plus flexible possible. Ctac a donc choisi d’établir et d’exploiter une infrastructure cloud capable d’héberger l’ensemble de la pile logicielle SAP, la nouvelle plateforme SAP HANA (lien externe à ibm.com).



Au lancement de SAP HANA sur IBM Power Systems, l’entreprise a décidé de mettre en œuvre l’environnement informatique requis selon le concept SAP Tailored Datacenter Integration (TDI) basé sur un serveur IBM Power System E870 utilisé en combinaison avec des sous-systèmes de stockage IBM certifiés TDI. Cette solution est conçue pour gérer le big data dans un environnement résilient. La technologie de virtualisation IBM PowerVM de pointe et le système d’exploitation SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (lien externe à ibm.com) viennent compléter les couches flexibles du système : elles sont nécessaires au maintien d’un environnement cloud efficace lorsque divers systèmes SAP y sont hébergés.



Hans Gootjes commente : « En termes de solutions TDI pour SAP HANA, IBM a été en mesure de nous fournir une architecture système crédible qui fonctionnait réellement. En fait, il a même dépassé nos attentes et a su facilement répondre aux exigences de performances strictes de SAP concernant les solutions SAP HANA personnalisées ».



« Nous utilisons la plateforme IBM POWER depuis de nombreuses années, et nous apprécions la fiabilité et la stabilité d’IBM Power Systems. La plupart de nos clients ont besoin que leurs applications métier critiques soient disponibles 24 h/24 et 7 j/7. Et la plateforme IBM POWER ne nous a jamais laissés tomber. »



Ctac a connecté le serveur IBM Power System E870 à une solution de stockage IBM Storwize V7000 en miroir. Pour garantir les meilleures performances sur tous les systèmes SAP gérés, Ctac s’appuie sur la technologie intégrée IBM Easy Tier. Les données les plus fréquemment consultées sur les serveurs de base de données SAP traditionnels, basés sur des disques, sont ainsi automatiquement transférées vers le système de stockage le plus rapide disponible. En migrant les données actives de manière transparente des disques durs vers des disques SSD, IBM Easy Tier optimise les performances de stockage en fonction de l’utilisation réelle des données, sans que les administrateurs système n’aient à effectuer un quelconque réglage manuel du stockage.



L’entreprise profite de la réplication du stockage pour protéger ses applications SAP. En outre, Ctac crée des sauvegardes régulières à partir de la fonctionnalité IBM FlashCopy de ses systèmes de stockage.



Niek Verhaar confirme : « L’exécution de SAP HANA sur IBM Power Systems nous offre un environnement extrêmement flexible, évolutif et robuste. Nous prévoyons d’exécuter des milliers de systèmes SAP sur le serveur IBM Power System E870, de SAP HANA via SAP Business Suite et SAP Business Warehouse aux applications de pointe SAP Business Suite 4 SAP HANA (SAP S/4HANA) (lien externe à ibm.com) et aux applications mobiles SAP Fiori ».



« Le choix d’une plateforme IBM POWER virtualisée dans une configuration TDI nous permet d’utiliser nos ressources disponibles de manière plus efficace qu’avec une combinaison de serveurs de base de données et d’applications SAP consolidés et d’appliances SAP HANA dédiées. En colocalisant les serveurs d’applications et SAP HANA sur un seul serveur, nous pouvons également tirer pleinement parti d’un débit agrégé de pointe grâce à la bande passante élevée et à la conception bien équilibrée d’IBM Power Systems. En outre, nous pouvons gérer les serveurs d’applications et SAP HANA sur une seule partition logique, réduisant d’autant plus les frais d’administration. »



Tout au long de la mise en œuvre, Ctac a été très satisfait du travail de l’équipe IBM. Léon van den Bogaert explique : « Tout le monde, des responsables avant-vente aux experts techniques, en passant par tout le personnel IBM impliqué dans le projet, a collaboré de manière très fluide avec notre propre personnel, sur site et en dehors. IBM nous a également énormément contribué à l’architecture de la solution. Il est extrêmement avantageux de pouvoir tirer parti de nos années d’expérience avec IBM POWER pour fournir des services cloud de nouvelle génération à nos clients ».



En évaluant le potentiel de la plateforme SAP HANA, Ctac souhaite également exécuter sa propre solution XV Retail sur SAP HANA afin de permettre une analytique en temps réel des données des points de vente.



La nouvelle infrastructure basée sur POWER8 s’intègre en toute transparence à l’environnement informatique Ctac existant qui héberge les serveurs d’applications pour les solutions exécutées sur SAP HANA et plusieurs autres environnements SAP : Ctac exploite plus d’une dizaine de serveurs IBM Power System S824 et IBM Power 750, et le stockage des données est géré par IBM Spectrum Virtualize, en association avec les systèmes de stockage IBM FlashSystem, IBM Storwize V7000 et IBM Storwize V5000. Pour certains clients, l’entreprise utilise IBM Spectrum Protect comme solution de sauvegarde centralisée.