Aujourd’hui, 1LINK a mis en branle sa vision initiale, et cette vision continue d’évoluer. « Il existe actuellement une poussée continue vers la numérisation », déclare M. Aslam, « surtout cette année, en raison de la COVID. Heureusement, nous sommes préparés. C’est pourquoi nous avons commencé dès 2018, car nous voulions être prêts sur le plan technologique au moment où nous commencerions à voir la croissance des transactions. »

Les économies de temps et d’argent réalisées par les clients de 1LINK grâce à cette solution sont également une belle réussite. M. Khan estime que les tests et l’intégration sur la plateforme API Connect prennent actuellement de deux à trois semaines, contre deux à trois mois avec l’ancien système.

Alors que les transactions qui passent par la plateforme de gestion des API commencent à se développer, les perspectives globales de l’entreprise sont prometteuses. En fait, le volume total des transactions de l’entreprise a plus que doublé entre 2019 et 2020, passant de 590 millions à 1,4 milliard, et la valeur de ces transactions a augmenté de 64 % au cours de la même période, passant de 4,7 à 8,3 billions de roupies pakistanaises.

Récemment, 1LINK a organisé des tournées de présentation sur les API ouvertes et suscite un vif intérêt de la part de la communauté fintech. « Nous avons un pipeline très sain pour ce qui est des nouvelles entités qui essaient de se connecter à 1LINK », explique M. Aslam, « et nous prévoyons que plus de volume passera par la plateforme Open API lorsque ces entités seront commercialisées et lanceront leurs cas d’utilisation. »

À l’avenir, l’entreprise prévoit d’utiliser la solution IBM API Connect pour permettre de nouvelles intégrations avec d’autres secteurs et d’autres domaines de l’administration gouvernementale. Nous étudions également les moyens de moderniser son infrastructure – une transition pour laquelle IBM API Connect est préconfiguré – ainsi que la possibilité d’intégrer l’intelligence artificielle dans ses systèmes de marketing.

« Nous souhaitons établir une relation à long terme avec IBM. L’idée est de disposer de systèmes sécurisés et fiables et de pouvoir monter en charge pour gérer un grand nombre de transactions – à partir des distributeurs, mais aussi des applications mobiles, des portails bancaires sur l’Internet et des applications e-commerce. Nous pensons qu’API Connect peut nous aider à y parvenir », explique M. Khan. « Nous avons commencé avec 12 API. Aujourd’hui, nous avons déjà 30 API à notre actif, et nous prévoyons d’en avoir éventuellement 100 autres au cours des deux prochaines années.