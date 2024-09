La façon dont votre entreprise gère les espaces dans la nouvelle normalité émergente est plus importante que jamais. Que vous examiniez attentivement votre portefeuille d'installations pour la réduction et le rééquilibrage des coûts, que vous planifiiez une stratégie d'espace de travail sûr, que vous amélioriez l'expérience des employés ou que vous essayiez simplement de donner un sens à des données massives, vos défis sont de plus en plus complexes. Les logiciels et solutions de gestion des espaces peuvent fournir les outils nécessaires pour mettre le bon espace à la disposition des bonnes personnes au bon moment.