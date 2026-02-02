Le 3 septembre, Think Toronto 2025 a réuni des leaders de la haute direction, des cadres supérieurs et des experts de l’industrie pour explorer le pouvoir transformateur de l’IA dans un monde en constante évolution.



Les participants ont découvert des insights exploitables, des stratégies novatrices et des exemples concrets de réussite, axés sur la création de technologies fiables et évolutives.



Think Toronto 2025 a également offert des occasions uniques de se connecter, de collaborer et de bâtir des partenariats durables — stimulant l’innovation dans les domaines de l’IA, de l’automatisation, de la productivité et du cloud hybride.



Vous avez manqué l’événement ou souhaitez revivre les moments clés? Regarder nos enregistrements e explorez nos ressources sélectionnées pour poursuivre la conversation et devenir un acteur du changement en IA.