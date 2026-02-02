Poursuivez sur votre lancée grâce à des insights exploitables issus de l’événement et libérez tout le potentiel de l’intelligence artificielle
Le 3 septembre, Think Toronto 2025 a réuni des leaders de la haute direction, des cadres supérieurs et des experts de l’industrie pour explorer le pouvoir transformateur de l’IA dans un monde en constante évolution.
Les participants ont découvert des insights exploitables, des stratégies novatrices et des exemples concrets de réussite, axés sur la création de technologies fiables et évolutives.
Think Toronto 2025 a également offert des occasions uniques de se connecter, de collaborer et de bâtir des partenariats durables — stimulant l’innovation dans les domaines de l’IA, de l’automatisation, de la productivité et du cloud hybride.
Vous avez manqué l’événement ou souhaitez revivre les moments clés? Regarder nos enregistrements e explorez nos ressources sélectionnées pour poursuivre la conversation et devenir un acteur du changement en IA.
Comment les organisations de premier plan utilisent l’IA pour redéfinir les flux de travail, accroître l’efficacité et générer de nouvelles sources de valeur
Un guide stratégique pour les dirigeants technologiques afin d’aligner, faire évoluer et optimiser l’IA à l’échelle de l’entreprise
IBM s’est associée à Scuderia Ferrari HP pour lancer une nouvelle expérience numérique alimentée par l’IA, destinée à des millions de fans à travers le monde
Découvrez comment 10 secteurs utilisent l’IA pour stimuler les occasions d’affaires
Construit avec IBM watsonx, « Le compagnon intelligent » va au-delà des visites de véhicules traditionnelles, offrant des informations personnalisées en temps réel dans un format interactif, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d’engagement client piloté par l’IA
Comment IBM est devenue une entreprise axée sur l’IA pour transformer les ressources humaines et valoriser ses employés
Découvrez comment les agents IA transforment les opérations d’entreprise – et ce qu’il faut pour garder une longueur d’avance
Découvrez comment Pfizer a bâti une architecture infonuagique hybride et durable à l'aide d'IBM Power
Des experts d’IBM et des clients ont partagé des perspectives exclusives sur le déploiement d’une IA de confiance, l’exploitation de données prêtes pour l’IA, et la création d’une infrastructure résiliente et tournée vers l’avenir, afin de stimuler la productivité et l’efficacité dans un paysage numérique en constante évolution.
Présidente et Directrice Générale de Technologie, IBM Canada
Chef des laboratoires d’IA, Unilever
Leader des mises en production commerciales, A220, Airbus
VP, Plateforme d’automatisation Amériques, IBM
Associé directeur mondial,
IBM Consulting
Associée principale, Leader des services Nuage Hybride et Données,
IBM Consulting Canada
Vice-président adjoint, Stratégie Informatique, Honda Canada Inc.
Président et Directeur général, MLSE
Président et Directeur général, Red Hat Canada Limited
CDO, Payments Canada
Partenaire Client Principal, IBM Consulting
VP Senior de Logiciels, Directeur Commercial en Chef, IBM
Vice-président des Plateformes de données et IA et membre associé RBC, RBC
Associé directeur,
IBM Consulting Canada
