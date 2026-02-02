Strates de Think entourant le coin d’une surface cubique dans des nuances de violet

Rejoignez-nous à Boston pour Think 2026, du 4 au 7 mai

Think 2026, là où vous prenez les devants dans l’ère agentique. Découvrez comment des leaders visionnaires tracent la voie vers une entreprise plus intelligente grâce à l’IA agentique.

Think Toronto 2025

Poursuivez sur votre lancée grâce à des insights exploitables issus de l’événement et libérez tout le potentiel de l’intelligence artificielle

La ville de Toronto

Libérez tout le potentiel de l'IA pour stimuler la croissance, la productivité et l'avantage concurrentiel.

Le 3 septembre, Think Toronto 2025 a réuni des leaders de la haute direction, des cadres supérieurs et des experts de l’industrie pour explorer le pouvoir transformateur de l’IA dans un monde en constante évolution.

Les participants ont découvert des insights exploitables, des stratégies novatrices et des exemples concrets de réussite, axés sur la création de technologies fiables et évolutives.

Think Toronto 2025 a également offert des occasions uniques de se connecter, de collaborer et de bâtir des partenariats durables — stimulant l’innovation dans les domaines de l’IA, de l’automatisation, de la productivité et du cloud hybride.

Vous avez manqué l'événement ou souhaitez revivre les moments clés? Regarder nos enregistrements e explorez nos ressources sélectionnées pour poursuivre la conversation et devenir un acteur du changement en IA.
Libérez tout le potentiel de l’IA d’entreprise dans un monde hybride : Pourquoi se presser ?
Explorez e nuage hybride pour maximiser la valeur de l’IA à grande échelle
Adopter l’IA pour un avantage durable : Une approche globale de la transformation
Stimuler le changement : L’état d’esprit d’un leader

Découvrez aussi

Perspectives L’avenir est déjà là

Comment les organisations de premier plan utilisent l’IA pour redéfinir les flux de travail, accroître l’efficacité et générer de nouvelles sources de valeur

Article Maîtriser l’orchestration des agents IA

Un guide stratégique pour les dirigeants technologiques afin d’aligner, faire évoluer et optimiser l’IA à l’échelle de l’entreprise

Partnership Transformez les données en expériences uniques

IBM s’est associée à Scuderia Ferrari HP pour lancer une nouvelle expérience numérique alimentée par l’IA, destinée à des millions de fans à travers le monde

Rapport IBV Les industries à l’ère de l’IA

Découvrez comment 10 secteurs utilisent l’IA pour stimuler les occasions d’affaires

Actualités Une expérience client réinventée pour Mitsubishi Motors Canada

Construit avec IBM watsonx, « Le compagnon intelligent » va au-delà des visites de véhicules traditionnelles, offrant des informations personnalisées en temps réel dans un format interactif, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d’engagement client piloté par l’IA

Article Adopter l’avenir des RH avec l’IA

Comment IBM est devenue une entreprise axée sur l’IA pour transformer les ressources humaines et valoriser ses employés

Article Ce que les DSI doivent savoir sur l’utilisation des agents IA

Découvrez comment les agents IA transforment les opérations d’entreprise – et ce qu’il faut pour garder une longueur d’avance

Étude de cas À la recherche d’un traitement de transformation

Découvrez comment Pfizer a bâti une architecture infonuagique hybride et durable à l'aide d'IBM Power

Perspectives des leaders

Des experts d’IBM et des clients ont partagé des perspectives exclusives sur le déploiement d’une IA de confiance, l’exploitation de données prêtes pour l’IA, et la création d’une infrastructure résiliente et tournée vers l’avenir, afin de stimuler la productivité et l’efficacité dans un paysage numérique en constante évolution.
Deb Pimentel en souriant
Deb Pimentel

Présidente et Directrice Générale de Technologie, IBM Canada

Gary Bogdani en souriant
Gary Bogdani

Chef des laboratoires d’IA, Unilever

Xavier Bouzigon en souriant
Xavier Bouzigon

Leader des mises en production commerciales, A220, Airbus

Photo de Natalia de Greiff
Natalia de Greiff

VP, Plateforme d’automatisation Amériques, IBM

Neil Dhar en souriant
Neil Dhar

Associé directeur mondial,
IBM Consulting

Shannon McClure en souriant
Shannon McClure

Associée principale, Leader des services Nuage Hybride et Données,
IBM Consulting Canada

Jaldeep Pandya en souriant
Jaldeep Pandya

Vice-président adjoint, Stratégie Informatique, Honda Canada Inc.

 

Keith Pelley en souriant
Keith Pelley

Président et Directeur général, MLSE

 

Paul Pinkney en souriant
Paul Pinkney

Président et Directeur général, Red Hat Canada Limited

Jude Pinto en souriant
Jude Pinto

CDO, Payments Canada 

Photo de Saurav Singhal, Partenaire Client Principal, IBM Consulting
Saurav Singhal

Partenaire Client Principal, IBM Consulting

 

Rob Thomas en souriant
Rob Thomas

VP Senior de Logiciels, Directeur Commercial en Chef, IBM

 

Vinh Tran en souriant
Vinh Tran

Vice-président des Plateformes de données et IA et membre associé RBC, RBC

Rob Wilmot en souriant
Rob Wilmot

Associé directeur,
IBM Consulting Canada

