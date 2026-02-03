Think on Tour Riyadh 

من Think Riyadh :واصل الحوار من خلال تصفح المحتوى المتعلق بمواضيع اليوم
اجتمع أكثر من ١٥٠ من قادة القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية مع خبراء وعملاء وشركاء IBM يوم ٨ ديسمبر لاكتشاف الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، وجمعوا الأفكار والقيادة الفكرية وقصص النجاح الحقيقية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
انقر هنا لتصفح الاخبار المرتبطة بالفعالية.
تصفحوا مجموعة واسعة من المواضيع التي تمت مناقشتها في الفعالية من خلال الموارد المتاحة هنا - من النظرات الاستراتيجية العامة إلى الأدلة العملية والقابلة للتنفيذ؛ يمكنكم مشاركة هذه الموارد مع فرقكم لإثراء النقاشات.
ثلاثة عناصر أساسية للهندسة من أجل السرعة والتوسع والثقة.
زيادة الإنتاجية: تكامل سلس مع IBM WebMethods.
زيادة الإنتاجية والابتكار على نطاق واسع.
أهم اتجاهات الأعمال والتكنولوجيا التي ينبغي على المسؤولين التنفيذيين متابعتها
كيف تُحوّل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي رأس المال إلى قدرات؟
تعرّف على كيفية تمكين مؤسستك من خلال الابتكار
ما الذي يجب مراعاته لتقليل استهلاك الطاقة وتكلفة الملكية الإجمالية لأنظمة تخزين المؤسسات؟
نائب الرئيس الأول
ورئيس IBM Consulting
المدير العام، IBM الشرق الأوسط وأفريقيا
نائب الرئيس الإقليمي،
IBM المملكة العربية السعودية
المدير العام، IBM المملكة العربية السعودية
الشريك الإداري IBM Consulting،
IBM المملكة العربية السعودية
وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف لقدرات ووظائف المستقبل
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
طيران الرياض
نائب الرئيس للتحول الرقمي والابتكار
طيران الرياض
الرئيس التنفيذي
حديد
رئيس قسم الأعمال، IBM Quantum – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
IBM