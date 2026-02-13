Think Japan

イオンにおけるTerraform/Vaultを活用したPlatform Engineering

イオングループのDXをリードする役割を持つイオンスマートテクノロジーでは、より良いサービスの開発やスピーディーな展開のために生産性やセキュリティーの観点からIaCやPlatform Engineeringの取り組みを推進しております。今回はその取り組みと展望についてお話をさせていただきます。現在もしくは今後同様の取り組みをされる方々の参考になれば幸いです。

イオンスマートテクノロジー株式会社

DevSecOps Division Director

齋藤 光 氏

日本アイ・ビー・エム株式会社

HashiCorp スタッフソリューションズエンジニア

村田 太郎

日本企業の未来を支えるAI時代のシステム連携とは

AI活用が加速する現在、オンプレとクラウドなど複雑化する企業内外のデータ連携をどうデザインするかは、企業変革の鍵となります。本セッションでは、セゾンテクノロジーとIBMが協業して実現するAI時代の新しい統合的な連携基盤をご紹介します。HULFTを含む既存資産を活かしつつ、オンプレからクラウドまで一体で管理・可視化し、連携スピードと柔軟性を飛躍的に高める実践的アプローチをお伝えします。

株式会社セゾンテクノロジー

営業本部 パートナービジネス統括部 パートナービジネス営業部 副部長

池田 陽介 氏

日本アイ・ビー・エム株式会社

執行役員 兼 技術理事 テクノロジー事業本部 プロフェッショナル・サービス統括部長

藤田 一郎

生命保険DXをリードするハイブリッドクラウド戦略

デジタル化による顧客接点の変化、および非保険領域へのサービス拡大など、顧客ニーズの多様化に対応するために、第一生命システムは常に進化を続けています。この進化を支えるIBMのハイブリッド・バイ・デザインのアプローチをもとにしたコンテナ化の取り組みと、第一生命が描くあるべきシステム像を解説します。

第一生命保険株式会社

IT企画部 フェロー

吉留 栄太 氏

日本アイ・ビー・エム株式会社

コンサルティング事業本部 ソーシャル・エンタープライズ＆ライフ事業部

保険・郵政グループサービス アソシエイト・パートナー

石井 正俊

中外製薬のFinOps戦略 - Cloudabilityで実現するコスト最適化

中外製薬のデジタル変革では、クラウドコスト管理が重要課題となっていました。本セッションでは、Cloudabilityを活用したFinOps実践により、どのようにコストの可視化と最適化を実現したかを紹介します。DX推進に伴うクラウド利用拡大に対する戦略的コスト管理手法とガバナンス体制の実例を通じて、中外製薬が考える製薬業界でのFinOpsのベストプラクティスをお伝えします。

中外製薬株式会社

デジタルトランスフォーメーションユニット デジタルソリューション部

プラットフォームサービスグループ 課長補佐 (Manager)

金 奎一 氏

日本アイ・ビー・エム株式会社

テクノロジー事業本部 Apptio事業部 ソリューションコンサルタント

横谷 信太郎

東京海上日動あんしん生命の生成AIを活用した顧客理解への挑戦

東京海上日動あんしん生命と日本IBMが取り組んだ、生成AIとテキストデータによる「お客様の声」の高度分析を通じて、顧客理解の解像度を高め、商品・サービスや業務改善に活用する取り組みを紹介します。ビジネス部門 × IT部門の共創による変革の進め方と、創造的な業務への転換による価値創出の実際を対談形式で解説します。

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

IT企画部 デジタル支援グループ 課長

今給黎 宏治 氏

日本アイ・ビー・エム株式会社

テクノロジー事業本部 保険事業統括 部長

西野 敏之

東北電力グループ経営ビジョン実現に向けた全社AI戦略

東北電力では、経営ビジョン実現に向けた全社AI戦略の立案と発電所や電力センターなどの第一線事業所における業務変革を実現するとともに、お客さまサービスの高度化などCX向上を目指しています。また、収益向上、要員対策、技術継承などの対策を重要テーマとして、AIをはじめ新技術を積極的に取り入れる計画としています。今回、組織戦略も含めた東北電力の新たなチャレンジについて紹介いたします。

東北電力株式会社

執行役員 DX推進部長

大友 洋一 氏

日本アイ・ビー・エム株式会社

執行役員 コンサルティング事業本部 生成AI日本統括

松瀬 圭介



AIエージェント起点の業務変革－PanasonicとIBMでの人事変革紹介

自律的にAIが業務を遂行するAIエージェントへの期待が高まっています。Panasonic国内グループ各社の人事業務を受託するパナソニックフィナンシャル＆ＨＲプロパートナーズ社における、AIエージェント起点の業務変革への挑戦、及び全世界のIBM社員が使用する人事システム 「AskHR」でのAIエージェント活用事例をご紹介します。AI活用最大化の観点で業務を再構築する際のポイントを人事リーダーが語ります。

パナソニック フィナンシャル＆HRプロパートナーズ株式会社

専務取締役 HRプロフェッショナルサービスセンター 所長

米澤 肇 氏

日本アイ・ビー・エム株式会社

執行役員 人事担当

中村 拓

日本アイ・ビー・エム株式会社

コンサルティング事業本部 組織人材オペレーション変革 理事/パートナー

陣門 亮浩

みずほダイレクトを支える新たな武器、オブザーバビリティー

2024年11月の「みずほダイレクト」全面リニューアルを機に、IBM Instanaによる“オブザーバビリティー”を導入。これにより、従来のモニタリングでは困難だった障害の予兆検知、初動対応の迅速化、そして情報共有の円滑化を実現。オブザーバビリティー導入の背景、実際の導入プロセスと現場で得られた効果、さらには導入を成功に導いたポイントについて紹介します。

株式会社みずほ銀行

デジタルチャネルIT部 デジタルチャネルITチーム

萩原 大貴 氏

日本アイ・ビー・エム株式会社

テクノロジー事業本部 オートメーション・プラットフォーム事業部

Senior Technical Sales

岩品 友徳

海外金融機関に見るエージェント型AIの最前線

IBMのグローバル先進技術リーダーが海外金融機関との協業を通じて得た、生成AIやエージェント型AIをシステム開発およびビジネスプロセスへ適用したリアルな事例を、実証実験レベルだけでなく本番サービスでの利用を含めてご紹介いたします。

IBM

BFM CoC Leader & Global Leader – Gen AI & Exponential Technologies, Consulting

Saket Sinha

日本アイ・ビー・エム株式会社

コンサルティング事業本部 技術戦略＆変革担当

早川 勝