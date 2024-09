La característica distintiva de LDA es la distribución probabilística de cada documento en un conjunto compartido de temas. Al igual que con otros enfoques de modelado de temas, estos temas y su distribución en cada documento no se conocen. El modelado de temas no está supervisado; no hay datos etiquetados manualmente que guíen el análisis. Al descubrir estructuras temáticas ocultas, la LDA finalmente anota documentos en una colección. Estas anotaciones (es decir, los temas descubiertos) se pueden utilizar para clasificar textos. De este modo, la LDA ayuda a los sistemas de recuperación de información automatizando la anotación y la organización de grandes colecciones de documentos.7