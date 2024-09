¿Qué son los puntos de referencia de CIS?

Los puntos de referencia de CIS se alinean estrechamente con los marcos regulatorios de seguridad y protección de datos, incluido el marco de ciberseguridad del NIST (National Institute of Standards and Technology: Instituto Nacional de Estándares y Tecnología), el PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), la HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) y la ISO/EIC 2700. Como resultado, cualquier organización que opere en un sector regido por este tipo de regulaciones puede lograr un progreso significativo hacia la conformidad si se adhiere a los puntos de referencia de CIS. Además, los controles y las imágenes endurecidas de CIS pueden facilitar la conformidad de una organización con el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos de la UE).