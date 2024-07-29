Dando vueltas y más vueltas: El pequeño bug que sí pudo

Bloque de código 3: FSRendezvousServer::Close, Procesar comprobaciones en FSRegObjects

La información específica del proceso se almacena en el FSRegObject almacenado en



Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2



en el momento de la inicialización o el registro. El controlador determina qué procesa recursos específicos (

EPROCESS

objetos, objetos de evento y otras cosas) que necesita liberar comprobando el ID del proceso de la persona que llama. Si el proceso es el de inicialización o registro, se realiza una limpieza adicional para esos recursos específicos del proceso.

Esto me llamó la atención porque, por lo general, todas las rutinas de Dispatch se ejecutan en un contexto de proceso arbitrario, con algunas excepciones. En otras palabras, el sistema elige un hilo para hacer el trabajo de Dispatch; qué hilo elige es arbitrario. Descubrí que DispatchCleanup se llama en el contexto del proceso del proceso que cerró el identificador final. Así que, en este caso, las comprobaciones de identificación del proceso tienen sentido. Sin embargo, DispatchClose se llama desde un contexto de proceso arbitrario. Eso significa que si FSRendezvousServer::Close se llama como resultado de la solicitud IRP_MJ_CLOSE , provendría de un contexto de proceso arbitrario, lo que iría en contra del propósito de las comprobaciones de ID del proceso. Esta fue una gran pista de que algo andaba mal aquí.