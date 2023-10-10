Fragmento de descompilación de FSStreamReg::PublishRx

En la descompilación anterior, bPagesUnmapped es una variable booleana que se establece si se llama a FSFrameMdl::UnmapPages. Si es así, se recupera el desplazamiento 0x1a8 del objeto de flujo y, si no es nulo, se llama aKeSetEvent en él.

Este desplazamiento corresponde a la memoria fuera de límites y apunta dentro de un POOL_HEADER, la estructura de datos que separa las asignaciones de búfer en la agrupación. En particular, apunta al campo ProcessBilled , que se utiliza para almacenar un puntero al objeto _EPROCESS para el proceso que está “cargado” con la asignación. Esto se utiliza para calcular cuántas asignaciones de agrupación puede tener un proceso en particular. No todas las asignaciones de agrupación se "cargan" en un proceso, y aquellas que no tienen el campo ProcessBilled establecido en NULL en POOL_HEADER. Además, el puntero EPROCESS almacenado en ProcessBilled es en realidad XOR con una cookie aleatoria, por lo que ProcessBilled no contiene un puntero válido.

Esto presenta una dificultad, porque los búfers NpFr se cargan al proceso que llama y, por lo tanto, se establece ProcessBilled . Al activar la primitiva de explotación necesaria, bPagesUnmapped se configurará en TRUE. Si se pasa un puntero no válido a KeSetEvent, el sistema se bloqueará. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que POOL_HEADER sea para una asignación no cargada. En ese momento, me di cuenta de que el objeto de registro de contexto (Creg) en sí no se carga. Sin embargo, este objeto no permite controlar el contenido de la memoria en el desplazamiento FSFrameMdl. Por lo tanto, tanto los objetos NpFr como losCreg necesitan ser pulverizados y también necesitan ser secuenciados correctamente.