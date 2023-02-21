Con el tiempo, las medidas de seguridad y la telemetría de detección en Windows han mejorado sustancialmente. Cuando estas capacidades se combinan con soluciones de detección y respuesta de endpoints (EDR) bien configuradas, pueden representar una barrera nada desdeñable para la posexplotación. Los atacantes se enfrentan a un coste constante para desarrollar e iterar tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) para evitar la detección heurística. En el equipo de simulación de adversarios de IBM Security X-Force, nos enfrentamos al mismo problema. Nuestro equipo tiene la tarea de simular capacidades de amenazas avanzadas en algunos de los entornos más grandes y reforzados. La combinación de soluciones de seguridad complejas y bien ajustadas con equipos de centros de operaciones de seguridad (SOC) bien entrenados puede ser muy exigente para las técnicas de espionaje. En algunos casos, el uso de una TTP específica queda completamente obsoleto en un plazo de tres a cuatro meses (normalmente vinculado a pilas tecnológicas específicas).

Los atacantes pueden optar por aprovechar la ejecución de código en el kernel de Windows para manipular algunas de estas protecciones o para evitar por completo una serie de sensores del espacio de usuario. La primera demostración publicada de esta capacidad fue en 1999 en la revista Phrack Magazine. En los años transcurridos desde entonces, se han registrado varios casos en los que los actores de amenazas (TA) han utilizado rootkits del kernel para la posexplotación. Algunos ejemplos antiguos son la familia Derusbi y el Lamberts Toolkit.

Tradicionalmente, este tipo de capacidades se han limitado en su mayoría a los TA avanzados. Sin embargo, en los últimos años, hemos visto cómo más atacantes comunes utilizan primitivas de explotación Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD) para facilitar las acciones en los endpoints. En algunos casos, estas técnicas han sido bastante primitivas, limitadas a tareas sencillas, pero también ha habido demostraciones más potentes.

A finales de septiembre de 2022, investigadores de ESET publicaron un informe técnico sobre dicha capacidad del kernel utilizada por el TA Lazarus en varios ataques contra entidades en Bélgica y los Países Bajos con fines de exfiltración de datos. Este artículo expone una serie de primitivas de manipulación directa de objetos del kernel (DKOM) que la carga útil utiliza para cegar la telemetría del sistema operativo, el antivirus y el EDR. Las investigaciones públicas disponibles sobre estas técnicas son escasas. Para la defensa, resulta crítico comprender más a fondo las técnicas de posexplotación del kernel. Un argumento clásico y simplista que se oye a menudo es que un atacante con privilegios elevados puede hacer cualquier cosa, así que ¿por qué deberían modelarse las capacidades en ese escenario? Se trata de una postura débil. Los defensores deben comprender qué capacidades tiene un atacante cuando sus privilegios son elevados, qué fuentes de datos siguen siendo fiables (y cuáles no), qué opciones de contención existen y cómo se pueden detectar las técnicas avanzadas (incluso si no existen capacidades para realizar esas detecciones). En esta publicación me centraré específicamente en parchear las estructuras del Kernel Event Tracing for Windows (ETW) para que los proveedores sean ineficaces o inoperables. Proporcionaré algunos antecedentes sobre esta técnica, analizaré cómo un atacante puede manipular las estructuras Kernel ETW y profundizaré en algunos de los mecanismos para encontrar estas estructuras. Por último, revisaré cómo Lazarus implementó esta técnica en su carga útil.