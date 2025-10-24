¿Qué es dig + trace?

El sistema de nombres de dominio utilizado por Internet se compone de diferentes servidores raíz de nombres que operan a varios niveles. De primordial importancia son los 13 servidores de nombres raíz lógicos que funcionan en el nivel superior, cuyos nombres corresponden a las 13 primeras letras del alfabeto.

Cada uno de estos 13 servidores de nombres raíz lógicos no se refiere a ordenadores o sistemas operativos individuales, sino que representa una autoridad designada que gobierna una decimotercera parte de todo el tráfico de consultas DNS de Internet. Por lo tanto, cuando hablamos de "Servidor A", nos referimos a la designación de Servidor A, que puede cubrir un número ilimitado de servidores DNS individuales.

También debemos señalar que los 13 servidores de nombres raíz se delegan en un grupo variado de entidades: diversas empresas con fines de lucro mezcladas con organizaciones universitarias y militares. Y aunque es cierto que originalmente la ubicación de la mayoría de los servidores físicos estaba muy concentrada en Estados Unidos, esa ecuación se ha ido reequilibrando con el tiempo. Ahora, los servidores físicos están repartidos por todo el mundo.

Estos son los grupos que mantienen la responsabilidad de ejecutar las 13 designaciones diferentes de root-servers.net:

Servidor A (a.root-servers.net): Operador: VeriSign, Inc., que ofrece infraestructura de Internet y servicios de registro de nombres de dominio en todo el mundo.

Servidor B (b.root-servers.net): Operador: Universidad del Sur de California (ISI). El Instituto de Ciencias de la Información de la USC estudia tecnología avanzada de informática y comunicación.

Servidor C (c.root-servers.net): Operador: Cogent Communications, un ISP internacional que gestiona una importante red de fibra óptica y ofrece servicios de colocación.

Servidor D (d.root-servers.net): Operador: la Universidad de Maryland y gestionado por su grupo Advanced Cyberinfrastructure and Internet Global Services (ACIGS).

Servidor E (e.root-servers.net): Operador: NASA, más específicamente la línea de servicios de redes y telecomunicaciones (NaTS) de la agencia espacial estadounidense.

Servidor F (f.root-servers.net): Operador: Internet Systems Consortium, Inc., una corporación sin fines de lucro que apoya Internet ofreciendo varios software y protocolos.

Servidor G (g.root-servers.net): Operador: Network Information Center (NIC) del Departamento de Defensa de EE. UU., que también es responsable de gestionar el plan de direcciones IPv6 del Departamento de Defensa.

Servidor H (h.root-servers.net): Operador: Laboratorio de Investigación del Ejército de EE. UU. (ARL), anteriormente conocido como Ballistics Research Laboratory (BRL).

Servidor I (i.root-servers.net): Operador: Netnod, una organización sueca sin ánimo de lucro de infraestructura de Internet conocida principalmente por sus servicios de interconexión en las regiones nórdicas.

Servidor J (j.root-servers.net): Operador: VeriSign, Inc. (Ver Servidor A).

Servidor K (k.root-servers.net): Operador: Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), un registro regional de Internet (RIR) sin ánimo de lucro dedicado a Europa, Oriente Medio y Asia.

Servidor L (l.root-servers.net): Operador: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), una organización sin ánimo de lucro que comenzó mediante un contrato gubernamental de EE. UU. pero que ahora existe como una entidad separada y centrada en el ámbito global.

Servidor M (m.root-servers.net): Operador: el WIDE Project, que significa "entorno distribuido ampliamente integrado", este proyecto de Internet comenzó a través de una colaboración de tres universidades japonesas.

El tráfico de consultas se distribuye uniformemente entre los 13 servidores, sin que ningún servidor maneje más que otro. Los factores regionales pueden influir en los servidores a los que acceden más los usuarios, pero en general el tráfico es similar y se trata principalmente de solicitudes de direcciones de ISP.

La razón por la que se necesitan 13 entidades para gestionar el tráfico de consultas DNS es que cada año se generan billones de consultas DNS. Algunas estimaciones hacen que el total supere los 100 billones, pero esas cifras son conjeturas fundamentadas. Es un número tan grande que realmente no se puede calcular.