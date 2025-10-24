¿Qué es dig + trace?

Dig +trace es un comando de diagnóstico DNS que funciona con el sistema de nombres de dominio (DNS) y permite la búsqueda DNS recursiva completa para determinados dominios.
Dig +trace rastrea completamente la cadena de delegación del dominio en cuestión. Puede ir desde los servidores de nombres raíz hasta los servidores de dominio de nivel superior (TLD) y los servidores de nombres autoritativos. Dig +trace ayuda a los equipos a solucionar problemas de resolución de DNS.
Los problemas más evidentes serían un fallo total de conexión con un determinado dominio o subdominio, como lo demuestra una pantalla de aviso de fallo. Otro tipo de problema de resolución de DNS es la latencia, que puede prolongar los tiempos de consulta más allá de la paciencia humana normal.
El tiempo medio de búsqueda de DNS se mide en milisegundos (MSEC) y tiende a oscilar entre 20 MSEC y 120 MSEC. Los esfuerzos de optimización buscan reducir aún más esos tiempos de consulta.
En un comando dig normal, su servidor DNS, que actúa como el solucionador de su proveedor de servicios de internet (ISP), emite una solicitud recursiva y revisa sus cachés locales en busca de un registro DNS reciente y no caducado. Pero eso es lo que ocurre en una situación ideal, cuando todo sale según lo previsto.
Los administradores recurren a dig +trace cuando necesitan ir "bajo el capó". Por lo general, debe omitir el proceso de consulta habitual porque algo ha ido mal. Hay una parte de la cadena de enrutamiento que no funciona correctamente. Por lo tanto, los administradores deben poder diseccionar y estudiar partes de esa cadena y sus diversos vínculos para descubrir qué no funciona correctamente.
Cuando los equipos utilizan dig +trace, hacen caso omiso de lo que se ha almacenado anteriormente en caché, por lo que pueden ejecutar una consulta nueva e iterativa sin que se les dirija por rutas antiguas y obsoletas.
Dig +trace es útil para la resolución de problemas porque le permite ver dónde se está rompiendo la resolución DNS. El problema puede estar en la raíz, en el TLD o en el nivel autoritativo. También puede comprobar si los registros del servidor de nombres de su dominio son correctos y comprobar la propagación del DNS tras los cambios.
El proceso dig +trace en realidad se reduce a cuatro pasos.
Si el usuario ha introducido previamente ese nombre de dominio y el ordenador ha almacenado en caché su dirección IP, el símbolo del sistema (CMD) recupera instantáneamente la dirección IP necesaria. El sistema accede y descarga el contenido solicitado y el proceso de consulta finaliza en ese momento.
Sin embargo, si el nombre de dominio es nuevo y desconocido para ese dispositivo, se ejecuta el resto de estos pasos.
El comando dig busca los servidores de nombres raíz para los registros del servidor de nombres (NS) asociados con el dominio de nivel superior (TLD) del dominio de destino que se está encuestando.
El comando dig investiga los servidores de nombres TLD para descubrir los servidores de nombres autorizados para un dominio en particular.
A continuación, el comando dig consulta a los servidores de nombres autorizados para acceder a los registros DNS solicitados. Por ejemplo, el "registro A" es un registro de recursos que asocia un nombre de dominio apto para humanos a una dirección IPv4 o IPv6. Mientras tanto, los registros de inicio de autoridad (SOA) contienen los datos administrativos necesarios para una zona DNS.
La respuesta DNS que se proporciona incluye la "sección de respuesta", que son registros de recursos que pueden responder correctamente a la consulta original (también conocida como "sección de preguntas").
Además, la respuesta también puede tener una sección de autoridad que enumere los servidores de nombres autorizados y posiblemente una "sección adicional" que contenga información adicional. Los administradores pueden seleccionar exactamente qué tipos de registros desean, ya sean servidores de correo (registros MX) o servidores de nombres (registros NS).
En cada paso de la investigación a lo largo de esa ruta, los administradores reciben mensajes de output que les permiten saber el estado de cada fase y si la progresión continúa según lo previsto.
Por ejemplo, el administrador ve un mensaje “NOERROR” que le informa de que no ha habido incidentes en esta fase de la prueba. (Nota: ese mensaje no indica el éxito o fracaso operativo general y no debe malinterpretarse. Aunque es útil, está limitado en la información que transmite.)
Es interesante observar que la infraestructura DNS ayuda a respaldar la jerarquía DNS y utiliza un ingenioso sistema de referencias para ayudar en el proceso de búsqueda. De esta forma, si un servidor no puede llevar la consulta hasta su finalización, básicamente guía la consulta a otro servidor, lo que le ayuda a avanzar y prolonga su recorrido.
El sistema de nombres de dominio utilizado por Internet se compone de diferentes servidores raíz de nombres que operan a varios niveles. De primordial importancia son los 13 servidores de nombres raíz lógicos que funcionan en el nivel superior, cuyos nombres corresponden a las 13 primeras letras del alfabeto.
Cada uno de estos 13 servidores de nombres raíz lógicos no se refiere a ordenadores o sistemas operativos individuales, sino que representa una autoridad designada que gobierna una decimotercera parte de todo el tráfico de consultas DNS de Internet. Por lo tanto, cuando hablamos de "Servidor A", nos referimos a la designación de Servidor A, que puede cubrir un número ilimitado de servidores DNS individuales.
También debemos señalar que los 13 servidores de nombres raíz se delegan en un grupo variado de entidades: diversas empresas con fines de lucro mezcladas con organizaciones universitarias y militares. Y aunque es cierto que originalmente la ubicación de la mayoría de los servidores físicos estaba muy concentrada en Estados Unidos, esa ecuación se ha ido reequilibrando con el tiempo. Ahora, los servidores físicos están repartidos por todo el mundo.
Estos son los grupos que mantienen la responsabilidad de ejecutar las 13 designaciones diferentes de root-servers.net:
El tráfico de consultas se distribuye uniformemente entre los 13 servidores, sin que ningún servidor maneje más que otro. Los factores regionales pueden influir en los servidores a los que acceden más los usuarios, pero en general el tráfico es similar y se trata principalmente de solicitudes de direcciones de ISP.
La razón por la que se necesitan 13 entidades para gestionar el tráfico de consultas DNS es que cada año se generan billones de consultas DNS. Algunas estimaciones hacen que el total supere los 100 billones, pero esas cifras son conjeturas fundamentadas. Es un número tan grande que realmente no se puede calcular.
Hay varias cuestiones relacionadas tangencialmente que también deben abordarse:
