¿Cuáles son los diferentes tipos de abastecimiento?

Externalización de servicios



La externalización consiste en recurrir a un tercero, nacional o extranjero, para realizar una actividad o suministrar bienes o servicios que normalmente se prestan en la empresa. Las empresas suelen externalizar tareas y funciones no esenciales que son similares en todas las organizaciones, como las operaciones de back-office (contabilidad, TI y recursos humanos) y front-office (ventas, marketing y atención al cliente). Las principales motivaciones de la externalización son el ahorro de costes, la flexibilidad para ampliar o reducir funciones y bienes o servicios según las necesidades, y un mayor acceso a competencias o materias primas específicas.

La tendencia hacia la transformación digital tiene a muchas organizaciones reforzando sus operaciones a través de externalización de procesos de negocio. Esto ha cambiado fundamentalmente el mercado de externalización. Las empresas ahora miran más allá de la subcontratación en el extranjero y el arbitraje laboral, y en su lugar aprovechan la inteligencia artificial (IA) y la automatización para crear eficiencias y modernizar los procesos.

La subcontratación forma parte de la externalización. Consiste en externalizar una tarea u obligación específica a un subcontratista o proveedor de servicios. La subcontratación es habitual en sectores más complejos, como la construcción, y suele ser un acuerdo temporal.

Abastecimiento interno

Los proveedores más adecuados pueden ser internos. La internalización aprovecha los recursos internos, como una persona o un departamento concreto, para realizar tareas que podrían haberse externalizado o se externalizaban antes. Mantener tareas y funciones internas ofrece una ventaja competitiva, ya que las organizaciones pueden experimentar una mayor coherencia entre productos y servicios.

Aunque a menudo se trata de una estrategia de reducción de costes, la internalización también proporciona a las organizaciones un mayor control sobre una actividad y acelera su ejecución. Esto se debe a que los recursos necesarios ya existen dentro de la organización; cualquier empleado que realice la tarea ya está familiarizado con la cultura, los productos, los servicios y la base de clientes de la empresa; puede que solo necesiten algo de formación o perfeccionamiento. Sin embargo, en algunas situaciones, un modelo de internalización puede optar por integrar nuevos empleados o procesos en la organización para alcanzar objetivos específicos.

Abastecimiento cercano

El nearshoring consiste en acercar las actividades de abastecimiento al lugar donde se venden los bienes o servicios. Puede considerarse una estrategia de externalización alternativa: aunque la externalización a países lejanos puede ofrecer costes laborales más baratos, es más difícil y costoso gestionar la logística. La externalización a un lugar más cercano facilita la gestión de las relaciones con los socios y reduce los costes de transporte y los plazos de entrega. En algunos casos, el proveedor contratado puede seguir operando en un país vecino, como una empresa estadounidense que subcontrata a México.

El nearshoring también puede reducir el riesgo. Por ejemplo, las interrupciones de la cadena de suministro son difíciles de predecir. Pero con fábricas o almacenes más cercanos a los destinatarios del producto o servicio final, es menos probable que la entrega al cliente se retrase o cancele en caso de catástrofe natural o disturbios geopolíticos.

Abastecimiento único

El single sourcing (abastecimiento único o proveedor único) consiste en elegir un único proveedor para todas las materias primas, bienes y servicios. Esto puede crear exclusividad de productos con materiales únicos y reducir el tiempo dedicado a las negociaciones de contratos y la selección de proveedores. El abastecimiento único también simplifica las cadenas de suministro, lo que facilita que las organizaciones garanticen la calidad de los productos y respeten las normas éticas de abastecimiento.

Aunque a menudo se utilizan indistintamente los términos single sourcing y sole sourcing, ambos son distintos: single sourcing es una estrategia de abastecimiento específica en la que una empresa elige a un único proveedor, pero dispone de otras opciones. Una estrategia de sole sourcing, por otra parte, es una situación en la que solo hay un proveedor para un producto o servicio concreto, lo que niega a las empresas la posibilidad de elegir alternativas.

Abastecimiento global

El abastecimiento global es abastecimiento de bienes o servicios de proveedores en mercados internacionales. Esto proporciona a las empresas acceso a recursos de bajo coste, incentivos como exenciones fiscales y competencias potencialmente no disponibles en su geografía. Aunque el ejemplo más común son los servicios subcontratados en India, China y Europa del Este, el abastecimiento global no es sinónimo de abastecimiento en un país de bajo coste, ya que este último depende de unos costes laborales y de producción más bajos. Por el contrario, las empresas pueden recurrir a la subcontratación global cuando es difícil encontrar trabajadores cualificados a nivel local, aunque esta práctica no les suponga un ahorro de costes.

Las empresas aprovechan el abastecimiento global para acceder a competencias y tecnología avanzadas mediante la externalización de procesos empresariales, como se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, las interrupciones de la cadena de suministro derivadas de la pandemia COVID-19 y los recientes fenómenos climáticos han puesto de manifiesto el riesgo de depender de proveedores, competencias y socios en regiones alejadas de las operaciones.

Empresas conjuntas

Las empresas conjuntas son asociaciones entre organizaciones para lograr un objetivo. Trabajando juntas y combinando fuerzas y recursos, las organizaciones pueden conseguir más y más rápido que si asumieran un proyecto de forma independiente. También pueden esperar ahorrar costes compartiendo mano de obra y competencias, tecnología e innovación, presupuestos de marketing y publicidad y otras funciones y procesos bien establecidos, como la fabricación o la logística. Por ejemplo, las empresas de una empresa conjunta pueden utilizar las economías de escala de la organización más grande para producir bienes o servicios con una ventaja de costes inalcanzable para la empresa más pequeña. En el frente de la cadena de suministro, las empresas conjuntas pueden aumentar el poder de negociación con los proveedores, así como limitar el riesgo.

Para las organizaciones que se asocian con empresas de un mercado extranjero, las empresas conjuntas también ofrecen oportunidades de exposición a un público más amplio. En la misma línea, las empresas que se asocian con marcas que poseen una reputación positiva pueden mejorar la suya por asociación.

Integración vertical

La integración vertical se produce cuando una organización amplía sus propias operaciones de la cadena de suministro en lugar de externalizarlas. La integración vertical requiere una importante inversión inicial, pero permite a las organizaciones asumir el control total de las operaciones de su cadena de suministro y sus procesos de producción. Esto es habitual en los fabricantes que desean vender directamente a sus clientes en lugar de depender de los distribuidores.

La integración vertical tiene dos direcciones: la integración hacia atrás y la integración hacia adelante:

La integración hacia atrás, o integración ascendente, se produce cuando una empresa se convierte en proveedora de productos o servicios que utiliza para fabricar sus propios productos o servicios, mediante la compra de otra empresa o la ampliación de sus propias operaciones. En términos sencillos, la integración hacia atrás elimina intermediarios, mejora el control y acelera el crecimiento. Por ejemplo, Apple produce ahora sus propios chips que se utilizan en su conjunto de productos tecnológicos.

La integración directa, o integración descendente, se produce cuando una empresa toma el control de los procesos de distribución o postproducción. Esto permite a las empresas reducir los costes de distribución y tener más control sobre la forma de vender bienes o servicios. Por ejemplo, una marca de zapatos puede hacerse cargo de la venta de sus productos prescindiendo de los grandes almacenes y vendiéndolos en sus propias tiendas.

Operaciones de servicios cautivos

Las operaciones de servicios cautivos, o centros cautivos, son creadas por organizaciones en países donde la empresa aún no tiene presencia, probablemente en mercados de ultramar. Los trabajadores de estos centros están totalmente contratados por la empresa. Los productos que fabrican o los servicios que prestan benefician directamente a la organización.

Las ventajas de los centros cautivos incluyen el acceso a una reserva de talento nueva o mayor, costes reducidos y un mayor control de las operaciones que la externalización tradicional (y, por tanto, menos riesgo). Sin embargo, debido a la importante inversión inicial que requieren los centros cautivos, las empresas suelen establecerlos únicamente en lugares donde tienen ambiciones de crecimiento a largo plazo.

Métodos de abastecimiento estratégicos: abastecimiento ético, responsable y sostenible

Hay muchos tipos de estrategias de abastecimiento. En concreto, el abastecimiento estratégico es una estrategia de compras que tiene en cuenta las metas a largo plazo y los objetivos empresariales de una empresa a la hora de evaluar a los posibles proveedores. Practicar el abastecimiento estratégico implica tener en cuenta las normas de calidad, el rendimiento del proveedor, la rentabilidad y el modo en que una asociación a largo plazo con un proveedor de alta calidad refuerza y agiliza la cadena de suministro global.

El abastecimiento estratégico también tiene en cuenta la sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas. En un estudio reciente de IBM, el 77 % de los consumidores encuestados afirmaron que comprar a marcas sostenibles o responsables con el medio ambiente es importante.

Las empresas interesadas en un abastecimiento responsable deberán tomar decisiones de abastecimiento que tengan en cuenta las repercusiones sociales, económicas y medioambientales de sus actividades de abastecimiento y de sus proveedores. Además de la creciente demanda de transparencia por parte de los clientes y las partes interesadas, el abastecimiento responsable es esencial para cumplir la legislación nueva y vigente relativa al impacto de los esfuerzos e iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de una organización, como la Directiva sobre la elaboración de informes de sostenibilidad corporativa (CSRD) de la Unión Europea (UE).

Las organizaciones también pueden centrarse en el abastecimiento sostenible o en objetivos de adquisición sostenibles, que ponen un mayor énfasis en el impacto medioambiental de proveedores y vendedores. Otros pueden concentrarse en sus propias normas éticas de abastecimiento, que garantizan que los proveedores y vendedores mantienen prácticas laborales justas, tienen un impacto social positivo y practican prácticas medioambientales. Muchos se apoyan en tecnologías emergentes como blockchain para garantizarlo.

Para obtener más información sobre la gestión de las relaciones con los proveedores y la creación de una cadena de suministro habilitada para la tecnología, explore IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite.