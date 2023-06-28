¿Qué es una productividad lenta?

La productividad lenta se puede definir como trabajar a un ritmo más lento en menos tareas a la vez para aumentar la productividad y la satisfacción en el lugar de trabajo. La tendencia hacia una productividad lenta es que las empresas y los empleados se replanteen cómo es la productividad y creen un entorno en el que se haga hincapié en la calidad del trabajo por encima de la cantidad de trabajo.
En su libro Rest: Why You Get More Done When You Work Less, el consultor de Silicon Valley, Alex Soojung-Kim Pang, describe cómo se tomó un año sabático de trabajo en el que hizo mucho, pero también lo experimentó como un tiempo extremadamente pausado. Dice que se dio cuenta de que el pensamiento convencional sobre nuestras horas de trabajo y productividad es incorrecto.
La lentitud de la productividad exige un cambio en la forma en que definimos la productividad. Alienta a las empresas y a sus trabajadores a pensar de manera diferente sobre lo que significa ser productivo, considerando preguntas como:
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La expresión "productividad lenta" fue acuñada por Cal Newport, profesor de informática y autor de los best-sellers Digital Minimalism y A World Without Email: Reimagining Work in an Age of Communication Overload. También tiene un podcast llamado Deep Questions with Cal Newport sobre vivir y trabajar profundamente en lo que él llama un mundo cada vez más superficial.
En el New Yorker, Newport habla de la semana laboral de cuatro días, pero dice que es solo una solución parcial al problema real: el exceso de trabajo. Reducir el número de horas que trabaja una persona sin reducir su carga de trabajo, afirma, solo empeoraría la situación. Afirma que la productividad debe basarse en la calidad del trabajo, no en la cantidad.
La productividad lenta es similar a otros movimientos lentos, como el movimiento lento de alimentos de la década de 1980, que también apoyó una mayor atención plena.
La falacia de la productividad dice que si trabajamos duro o lo suficientemente rápido, tendremos tiempo para hacer las cosas que más disfrutamos. Pero estar ocupado no significa necesariamente ser eficaz. Mantener los días laborales llenos de tareas y actividades puede hacer que los empleados estén demasiado ocupados como para explorar sus capacidades y creatividad. El simple hecho de mantenerse ocupado puede distraer la atención de encontrar propósito y significado, y puede provocar agotamiento.
Con el apoyo de la Harvard Business Review, una encuesta de 1500 encuestados a través de 46 países encontró que el agotamiento es un problema enorme y global. Las principales conclusiones fueron las siguientes:
Según investigadores de la UC Berkeley y la Universidad de Deakin, las seis causas principales del agotamiento son la sobrecarga de trabajo, la falta de control, la recompensa insuficiente, la ruptura de la comunidad, la ausencia de equidad y el conflicto de valores. El agotamiento también puede ser síntoma de otra cosa, como que los empleados tengan interminables listas de tareas que nunca terminarán.
Otro obstáculo para la productividad es el trabajo pesado. Trabajar más y más rápido en más tareas puede mantener a los empleados perpetuamente ocupados y más lejos de alcanzar sus objetivos. Los equipos de trabajo pueden mover de la actividad ajetreada a la productividad estableciendo menos objetivos que sean más alcanzables, centrándose en una cosa a la vez y eliminando la distracción.
Hay algunos beneficios fácilmente reconocibles de la productividad lenta. Las personas que trabajan a un ritmo más lento en menos cosas a la vez suelen tener una mayor experiencia y tienen más energía para alcanzar sus objetivos. Un trabajo racionalizado y más intencional también puede dar a los empleados más tiempo para socializar, reflexionar o crear un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.
La productividad lenta también tiene beneficios para las empresas. Aunque los empleados no estén agotados, no siempre son tan productivos como deberían o podrían ser. Reducir la velocidad puede aumentar la productividad y mejorar los resultados empresariales al permitir más tiempo para centrarse en lo que más importa a los clientes y otras partes interesadas.
"¿Qué otra cosa podemos hacer ante tareas interminables sino empezar a desconectarnos?", pregunta Karla Starr, escritora y educadora especializada en ciencia y negocios. "Si sabemos que la lista de tareas pendientes nunca va a disminuir, ¿por qué deberíamos buscar ingenuamente una motivación adicional cuando sabemos que eso no va a cambiar nuestra situación general si las tareas no van a desaparecer?"
Algunos países europeos prohíben los correos electrónicos fuera del horario laboral, como la nueva ley belga de "derecho a desconectar". Los empleadores también pueden aconsejar a los empleados que desactiven las notificaciones por correo electrónico, Slack y otras redes sociales. La política de la empresa puede sugerir que publiquen un aviso de que están en modo de "trabajo profundo".
En su artículo del New Yorker, Newport afirma que si una semana laboral de cuatro días se convirtiera en el estándar federal, trabajar menos no sería un "experimento disruptivo realizado por unas pocas empresas emergentes". En cambio, escribe, sería una opción que los empleadores tendrían que justificar si no la ofrecieran. Y esa justificación puede volverse más difícil de sostener a medida que pasa el tiempo y los beneficios de una semana laboral más corta se hacen más evidentes.
Los directivos pueden fomentar una productividad lenta manteniendo la carga de trabajo de un empleado en niveles sostenibles priorizando menos proyectos, pero de mayor impacto.
Hay oposición a la desaceleración en el lugar de trabajo. La "cultura del esfuerzo" entre los trabajadores del conocimiento se refiere a un lugar de trabajo que enfatiza el trabajo duro y las largas jornadas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el exceso de trabajo es peligroso.
La competencia en el lugar de trabajo también puede descarrilar la productividad. Por ejemplo, Starr describe a EE. UU. como una sociedad capitalista en la que el ganador se lo lleva todo, con normas sociales profundamente arraigadas. Estas normas van en contra de la ralentización de la productividad.
Newport analiza otro desafío para ralentizar la productividad: el desafío de administrar "el trabajo que aún no está asignado". En otras palabras, algunos directivos pueden resistirse a una productividad lenta porque les obligaría a priorizar y asignar trabajo en lugar de simplemente enviar un correo electrónico a un empleado, en el momento, sobre una tarea que debe realizarse.
El volumen de trabajo excesivo para los trabajadores informáticos está integrado en el sistema, según Newport, y una semana laboral más corta, o simplemente limitar el número de horas trabajadas, no lo resolverá. Las organizaciones deberían considerar la posibilidad de ralentizar el ritmo de la workday y dedicar menos tiempo en general al trabajo que no importa.
Puede valer la pena experimentar con una productividad lenta porque la pérdida de productividad es costosa. Por ejemplo, HubSpot descubrió que la pérdida de productividad cuesta solo a las empresas estadounidenses 1,8 billones de dólares cada año.
La tecnología puede ser tanto un problema como una solución cuando se trata de productividad. Es un problema cuando los empleados están sobrecargados haciendo malabarismos con una variedad de aplicaciones para realizar el trabajo. Es una solución cuando los empleados pueden automatizar tareas repetitivas y dedicar más tiempo a las acciones que impulsan los resultados. Y dedicar más tiempo a un trabajo de mayor calidad es fundamental para el movimiento de la productividad lenta.
La inteligencia artificial (IA) y la automatización, aplicadas de la manera correcta, pueden ayudar a disminuir la carga del trabajo pesado y la cantidad de herramientas que los empleados manejan para realizar su trabajo. Al poner la IA a trabajar en procesos complicados o en los que el día a día es rutinario, libera a los empleados del trabajo repetitivo y les permite ofrecer mejores resultados y tomar decisiones basadas en datos. Esto puede conducir a niveles más altos de satisfacción laboral, lo que puede conducir a tasas más bajas de desgaste, y es más probable que los empleados más felices produzcan clientes más felices.
La productividad consiste en obtener más de lo que se invierte. La productividad lenta tiene que ver con la calidad del trabajo frente a la cantidad. La automatización inteligente consiste en ofrecer a los empleados un acceso fácil y conversacional a la información y a las automatizaciones de tareas que necesitan para atender mejor a los clientes y realizar el trabajo más importante.
IBM Process Mining ofrece un ROI del 176 %, un crecimiento de los ingresos de 968 000 USD y un ahorro de costes, según el estudio Total Economic Impact de Forrester.
Descubra cómo la IA puede mejorar las experiencias de servicio de atención al cliente mediante el autoservicio, la derivación a agentes humanos y el aumento de las habilidades de resolución de problemas.
Replantee su negocio con la IA y la automatización de IBM, que ayudan a que los sistemas de TI sean más proactivos, los procesos más eficientes y las personas más productivas.
IBM garantiza la transformación empresarial para los clientes empresariales con sus servicios de consultoría de automatización extrema.
IBM Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados para la gestión y automatización de operaciones.
Descubra soluciones de automatización de procesos empresariales que ofrecen automatizaciones inteligentes rápidamente con herramientas low-code.