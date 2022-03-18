SECR, que significa Streamlined Energy and Carbon Reporting (enlace externo a ibm.com), es un marco de reporte de sostenibilidad obligatorio para grandes organizaciones en el Reino Unido (UK). No solo analiza las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por la organización, sino también los esfuerzos realizados para mejorar la eficiencia energética.
El marco de la SECR tiene como objetivo promover la transparencia para las partes interesadas en torno al uso de energía y carbono por parte de una organización y, al mismo tiempo, fomentar el ahorro de costes y la reducción de emisiones. En lugar de simplemente informar sobre energía y emisiones de forma aislada, el marco SECR contextualiza las emisiones de una organización exigiéndoles que proporcionen una narrativa (explicación de los esfuerzos realizados), metodología (utilizando un estándar independiente como GHG Reporting Standards (enlace externo a ibm.com)—Corporate Standard) y el ratio de intensidad (comparando los datos de emisiones con una métrica empresarial).
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La política de SECR se aplicó el 1 de abril de 2019, cuando entraron en vigor el Reglamento de Sociedades (Informe del director) y sociedades de responsabilidad limitada (informe sobre energía y carbono) de 2018 (el enlace está fuera de ibm.com). La introducción de SECR también coincidió con el final del Compromiso de Reducción de Carbono (enlace externo a ibm.com) (CRC) Energy Efficiency Scheme.
El CRC era un marco de informes complicado que solo afectaba a unas 2000 organizaciones. También se utilizaba para la elaboración de informes fiscales y no se alineaba con otros marcos para informes ESG estandarizados a nivel mundial.
La introducción de la SECR también se alineó con las recomendaciones del grupo de trabajo sobre la divulgación financiera relacionada con el clima del Consejo de Estabilidad Financiera del G20 (el enlace se encuentra fuera de ibm.com), para ayudar a las organizaciones a mejorar la sostenibilidad y, al mismo tiempo, proporcionar información a los inversores y las partes interesadas.
Para más de 11.900 organizaciones de todo el Reino Unido, el SECR es un requisito obligatorio para la elaboración de informes anuales. Es un requisito para:
Según la Ley de Sociedades de 2006, las empresas se consideran "grandes" si cumplen al menos dos de los siguientes criterios:
Sin embargo, existen excepciones. Las organizaciones que consumen un bajo nivel de energía (40 MWh o menos durante el periodo de informe) no están obligadas a cumplir con el SECR. Las organizaciones del sector público y las que realizan actividades públicas, como organizaciones benéficas, universidades, hospitales y academias, tampoco están obligadas a enviar informes SECR, sin embargo, se les anima a informar sobre su uso de energía y carbono de manera similar.
Al medir el umbral de 40 MWh, una organización debe tener en cuenta toda la energía procedente de gas, electricidad y consumo de combustible para transporte en el Reino Unido de la que es responsable.
Aunque muchas organizaciones están actualmente exentas de la obligación de informar porque no están dentro del alcance de los requisitos, el gobierno está fomentando la participación voluntaria para respaldar la transparencia de los informes ESG.
Los requisitos para la elaboración de informes simplificados sobre energía y carbono varían según el tipo de organización. Como mínimo, una organización deberá informar:
La elaboración de informes de emisiones de alcance 3, que se relaciona con la cadena de suministro ascendente y descendente y es cualquier cosa fuera del control operativo o financiero de una organización, no es actualmente un elemento obligatorio. Sin embargo, es voluntario y debe considerarse para obtener la imagen más precisa posible del impacto de una organización.
Algunos aspectos del marco SECR son flexibles para proporcionar simplicidad y fomentar el cumplimiento. Por ejemplo, aunque no se requiere explícitamente ninguna metodología para SECR, todas las metodologías deben divulgarse y deben ser procesos sólidos y aceptados para medir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Otro ejemplo es el requisito del coeficiente de intensidad. Una organización puede analizar toneladas de CO2e por ingresos por ventas, mientras que otra puede medir toneladas de CO2e por metro cuadrado de superficie. Los ratios de intensidad no están prescritos, pero están abiertos, de modo que el indicador más relevante se divulga para el contexto.
A partir de 2020-2021, las cifras del año anterior también deben divulgarse a efectos comparativos.
Las divulgaciones de SECR deben ser accesibles para las partes interesadas y fáciles de entender. Esta información debe incluirse en el “Informe de Directores”, el “Informe Estratégico” o equivalente de la empresa cada año financiero.
Recopilar datos ESG de diferentes fuentes y garantizar su exactitud es un proceso laborioso para muchas organizaciones, especialmente para aquellas que son nuevas en SECR y están obligadas a informar sobre su huella.
El software de sostenibilidad simplifica enormemente este proceso al consolidar la información sobre emisiones y energía en una sola plataforma, junto con el cálculo de las emisiones de GEI. El software de elaboración de informes ESG de Envizi, por ejemplo, hace este trabajo pesado para las organizaciones y realiza un seguimiento de los objetivos año tras año en una plataforma auditable para respaldar la precisión, el cumplimiento y la fácil gestión de datos.
Envizi también apoya el marco SECR a través de un panel de control de PowerReport. Este informe permite a los usuarios extraer los datos cuantitativos de uso requeridos de Envizi y adaptarlos a los requisitos establecidos en los datos de la SECR.
El marco simplificado de informes sobre energía y carbono es todavía relativamente nuevo, pero ha obligado a muchas organizaciones a analizar su impacto medioambiental por primera vez e informar sobre él de forma transparente.
En los últimos años, el gobierno del Reino Unido ha tomado nuevas medidas para fomentar la notificación y la reducción de las emisiones. Por ejemplo, a mediados de 2021 se anunció un plan de descarbonización del transporte (el enlace reside fuera de ibm.com) para lograr emisiones cero neto en todo el sector. En noviembre de 2021, se introdujo una nueva legislación para hacer obligatorios los puntos de recarga de vehículos electrónicos (EV) (enlace externo a ibm.com) en nuevos hogares y edificios. Estos pasos sugieren que la notificación de las emisiones de alcance 3, que se refiere a las emisiones fuera del control operativo o financiero de una empresa, se convertirá en parte integrante del SECR en lugar de una inclusión voluntaria.
Aunque el enfoque actual de la SECR está en informar resultados y establecer referencias mediante ratios de intensidad y comparaciones interanuales, probablemente se tomará la iniciativa de incluir objetivos. El gobierno ha fijado objetivos (el enlace reside fuera de ibm.com) para la descarbonización y la sostenibilidad. Para ayudar a las organizaciones a lograrlos, es probable que se haga más hincapié en los sectores privados, a los que se animará a mejorar su impacto ambiental, en lugar de simplemente informar sobre su huella.
Descubra cómo convertir los conocimientos sobre sostenibilidad en acción y dé el siguiente paso para aprovechar el poder de la IA generativa.
Descubra cómo los usuarios de IBM Turbonomic lograron una TI sostenible y redujeron su huella medioambiental al tiempo que garantizaban el rendimiento de las aplicaciones.
Descubra cómo los ejecutivos de sostenibilidad y los líderes del cero neto consiguen cumplir con la CSRD.
Optimice la forma en que asigna recursos a las aplicaciones en todo su ecosistema con la plataforma IBM Turbonomic.
Comience su viaje hacia la sostenibilidad hoy conectando su hoja de ruta estratégica con las operaciones del día a día.
Utilice los servicios de consultoría de sostenibilidad de IBM para convertir la ambición de sostenibilidad en acción y convertirse en un negocio más responsable y rentable.