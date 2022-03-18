Los requisitos para la elaboración de informes simplificados sobre energía y carbono varían según el tipo de organización. Como mínimo, una organización deberá informar:

Uso de energía , que incluye el gas, la electricidad comprada y el combustible para el transporte, junto con las emisiones de GEI

, que incluye el gas, la electricidad comprada y el combustible para el transporte, junto con las emisiones de GEI Información sobre la metodología utilizada para medir el uso de la energía y las emisiones

utilizada para medir el uso de la energía y las emisiones Una descripción narrativa de los esfuerzos realizados para mejorar la eficiencia energética en los últimos 12 meses

de los esfuerzos realizados para mejorar la eficiencia energética en los últimos 12 meses Una relación de intensidad que se utiliza para comparar los datos de emisiones con una métrica empresarial, para poder compararlos con empresas similares y años anteriores

que se utiliza para comparar los datos de emisiones con una métrica empresarial, para poder compararlos con empresas similares y años anteriores Cifras equivalentes de años anteriores como base para comparar los cambios y las mejoras

La elaboración de informes de emisiones de alcance 3, que se relaciona con la cadena de suministro ascendente y descendente y es cualquier cosa fuera del control operativo o financiero de una organización, no es actualmente un elemento obligatorio. Sin embargo, es voluntario y debe considerarse para obtener la imagen más precisa posible del impacto de una organización.

Algunos aspectos del marco SECR son flexibles para proporcionar simplicidad y fomentar el cumplimiento. Por ejemplo, aunque no se requiere explícitamente ninguna metodología para SECR, todas las metodologías deben divulgarse y deben ser procesos sólidos y aceptados para medir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Otro ejemplo es el requisito del coeficiente de intensidad. Una organización puede analizar toneladas de CO2e por ingresos por ventas, mientras que otra puede medir toneladas de CO2e por metro cuadrado de superficie. Los ratios de intensidad no están prescritos, pero están abiertos, de modo que el indicador más relevante se divulga para el contexto.

A partir de 2020-2021, las cifras del año anterior también deben divulgarse a efectos comparativos.

Las divulgaciones de SECR deben ser accesibles para las partes interesadas y fáciles de entender. Esta información debe incluirse en el “Informe de Directores”, el “Informe Estratégico” o equivalente de la empresa cada año financiero.