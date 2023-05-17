Cómo la minería de procesos mejora la gestión de servicios de TI para ahorrar tiempo y dinero a su empresa

La tecnología detrás de la minería de procesos proporciona un gemelo digital de los procesos para que los usuarios puedan identificar puntos calientes para la automatización y otras oportunidades de mejora. La minería de procesos se puede aplicar a una amplia gama de casos de uso para ayudar a los equipos de TI a probar los cambios dentro de la propia solución antes de implementarla en la organización o realizar inversiones en nueva tecnología, y evitar ineficiencias mediante la activación de acciones como instrucciones inmediatas. Los responsables de operaciones de TI se enfrentan al reto real de recopilar y analizar datos de diferentes sistemas y usuarios. Process Applications puede ayudarles a superarlo proporcionándoles activos preconfigurados que permiten a los usuarios sumergirse rápidamente en su análisis y poner en marcha iniciativas de mejora de forma inmediata.

La minería de procesos es una solución ideal para empezar a planificar la automatización. La minería de procesos puede beneficiar a la comunicación front-end, el flujo de trabajo back-end y los miles de procesos que rigen la cadena de suministro, las operaciones con los clientes, las operaciones de TI, las finanzas y la administración, la calidad y la sostenibilidad, ya que todos ellos involucran a múltiples stakeholders y pueden ser complejos y difíciles de gestionar.

Una herramienta como la minería de procesos puede ayudar a los equipos de operaciones de TI a ahorrar tiempo y dinero y a mejorar la satisfacción del cliente. Ofrece a los gestores de operaciones de TI la capacidad de realizar un seguimiento de KPI como el cumplimiento de los SLA y el tiempo medio de resolución en toda la organización. Por ejemplo, supongamos que un empleado necesita acceso a su correo electrónico o Webex. Su gestor plantea una solicitud en una herramienta como ServiceNow, JIRA o Remedy.

La aplicación de minería de procesos ayuda a los gestores de operaciones de TI a gestionar ese ticket a lo largo de todo el ciclo de vida de la solicitud, garantizando que se cumplan los acuerdos de nivel de servicio (SLA) sin incurrir en penalizaciones, y que los servicios críticos se gestionen de manera eficiente hasta que se cierre el ticket. La aplicación garantiza que los gestores de servicios de TI no tengan que realizar un seguimiento manual de las incidencias y que los empleados estén más satisfechos con el soporte de TI sabiendo que sus solicitudes se gestionan de forma rápida y eficaz.

Identificar los procesos adecuados para mejorar, obtener los recursos y el apoyo necesarios y cambiar la forma de trabajar de las personas puede ser difícil. Una herramienta de minería de procesos ayuda a los gestores de servicios a ver el flujo de tareas y tickets dentro de su sistema. Proporciona una visión general de los diferentes recorridos que siguen los tickets a medida que pasan de abiertos a resueltos y, finalmente, a cerrados. La herramienta ayuda a identificar áreas de mejora en la gestión de tickets, como la asignación de varios tickets a una persona y su reasignación a otra, o la reapertura constante de tickets. Las aplicaciones de proceso también ayudan a los gestores de operaciones de TI a establecer KPI, como el tiempo necesario para resolver un ticket en función de la gravedad o la prioridad, lo que mejora la eficiencia general de la gestión de tickets y ayuda a cumplir los SLA a tiempo.