4 métricas clave que debe conocer al monitorizar aplicaciones de microservicios que se ejecutan en Kubernetes

Comprender cómo funcionan las aplicaciones de microservicios en Kubernetes es importante en el desarrollo de software. En este artículo, analizaremos por qué es crucial observar las aplicaciones de microservicios en Kubernetes y varias métricas que debe centrarse en su estrategia de observabilidad.

¿Por qué debe observar el estado de los microservicios que se ejecutan en Kubernetes y cuáles son las métricas de Kubernetes que debe monitorizar?

Considere una gran plataforma de comercio electrónico que utiliza una arquitectura de microservicios implementada en clústeres de Kubernetes. Cada microservicio, responsable de funcionalidades específicas como la gestión de inventario, el procesamiento de pedidos y la gestión de pagos, opera de forma independiente y se comunica con otros a través de API que son críticos para el crecimiento de su negocio/servicio.

En un entorno tan complejo, garantizar un funcionamiento fluido y detectar problemas de forma proactiva se convierte en un imperativo y puede suponer un reto.

La observabilidad en este escenario puede ayudar con conocimiento en tiempo real sobre el rendimiento, la disponibilidad y las interdependencias de estos microservicios y la aplicación de Kubernetes.

La observabilidad es esencial por varias razones:

  • Detección temprana de problemas: los microservicios están distribuidos e interconectados, lo que dificulta identificar los problemas cuando surgen. Observar su estado le permite detectar problemas a tiempo, minimizando el tiempo de inactividad y las posibles interrupciones del servicio. Con Instana obtendrá una granularidad de 1 segundo, lo que le ayudará a detectar problemas más rápido que otras soluciones.
  • Fiabilidad: la monitorización de la salud de los microservicios garantiza que su aplicación siga siendo fiable. Mediante el seguimiento de métricas como los tiempos de respuesta, las tasas de error y la utilización de recursos, puede abordar de forma proactiva cualquier problema de rendimiento antes de que afecte a los usuarios.
  • Escalado eficiente: Kubernetes permite el escalado dinámico de microservicios en función de la demanda. Observar su estado le ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo escalar los servicios para garantizar un rendimiento y una utilización óptimas de los recursos.
  • Cumplimiento con los SLA: muchas organizaciones tienen acuerdos de nivel de servicio (SLA) que definen los niveles esperados de disponibilidad y rendimiento del servicio. Observar la salud de los microservicios le ayuda a cumplir estos SLA al garantizar que sus servicios funcionen sin problemas y cumplan los objetivos de rendimiento.

Al monitorizar la salud de Kubernetes, las organizaciones pueden identificar y abordar proactivamente los problemas, optimizar el uso de los recursos y mantener un rendimiento óptimo del clúster.

Estas son las métricas clave que se pueden medir:

Disponibilidad del clúster:

La monitorización de las métricas de disponibilidad de los clústeres de Kubernetes ayuda a garantizar que los clústeres estén en funcionamiento y en buen estado. Métricas como el tiempo de actividad del clúster y el estado del pod proporcionan conocimiento sobre el estado del clúster. Se encuentran en la capa más alta e importante y pueden proporcionar una visibilidad completa de lo que sucede en su entorno.

Métricas del pod:

Monitorizar las métricas de estado de los pods, como los reinicios, la disponibilidad y la expulsión, ayuda a identificar problemas con pods individuales y garantiza que las aplicaciones se ejecuten sin problemas. La monitorización del estado de los pods permite a las organizaciones detectar y solucionar problemas rápidamente, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando una alta disponibilidad.

Disponibilidad del servicio:

La monitorización de las métricas de disponibilidad de Kubernetes Service, como el tiempo de actividad, el tiempo de respuesta del servicio y la tasa de errores del servicio, ayuda a garantizar que los servicios de Kubernetes Service estén disponibles y respondan a los usuarios. Al monitorizar la disponibilidad del servicio, las organizaciones pueden detectar fallos o degradación del servicio y tomar medidas proactivas para restaurar la disponibilidad del servicio y minimizar el impacto en los usuarios.

Estado de los nodos:

Esta es una métrica que muestra el estado de los nodos en el contexto de las métricas de clúster de Kubernetes. Algunas otras métricas importantes incluyen:

  • kube_node_status_capacity: esta métrica indica la capacidad disponible para diferentes recursos en un nodo, lo que le ayuda a identificar cuántos recursos hay disponibles.
  • kubelet_running_container_count: indica cuántos contenedores se están ejecutando actualmente en un nodo.
  • kubelet_runtime_operations_latency_microseconds: esta métrica mide el tiempo que tarda cada operación en completarse, categorizada por tipo, y se mide en microsegundos.

La observabilidad en números

IBM Instana monitoriza las aplicaciones de microservicios que se ejecutan en Kubernetes.

IBM Instana es una plataforma de observabilidad en tiempo real totalmente automatizada que contextualiza los datos de rendimiento. Le permite detectar problemas o transacciones con una granularidad de 1 segundo en su aplicación de microservicio. Además, obtiene un 100 % de rastreos que le permiten corregir los problemas fácilmente, si los hay, al ejecutar sus microservicios en Kubernetes.

Recursos para empezar a observar su Kubernetes

Si desea tener una visibilidad total y ser más proactivo a la hora de resolver problemas, considere la nueva edición estándar autohospedada de Instana, una solución integral diseñada para todos los niveles de uso de Kubernetes. Tanto si es un usuario principiante como avanzado de Kubernetes, la monitorización de Instana Standard Edition lo tiene cubierto. Puede registrarse para obtener una cuenta gratuita hoy mismo y comenzar a monitorizar sus clústeres de Kubernetes o ver la guía paso a paso a continuación.

 

