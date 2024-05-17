Comprender cómo funcionan las aplicaciones de microservicios en Kubernetes es importante en el desarrollo de software. En este artículo, analizaremos por qué es crucial observar las aplicaciones de microservicios en Kubernetes y varias métricas que debe centrarse en su estrategia de observabilidad.

¿Por qué debe observar el estado de los microservicios que se ejecutan en Kubernetes y cuáles son las métricas de Kubernetes que debe monitorizar?

Considere una gran plataforma de comercio electrónico que utiliza una arquitectura de microservicios implementada en clústeres de Kubernetes. Cada microservicio, responsable de funcionalidades específicas como la gestión de inventario, el procesamiento de pedidos y la gestión de pagos, opera de forma independiente y se comunica con otros a través de API que son críticos para el crecimiento de su negocio/servicio.

En un entorno tan complejo, garantizar un funcionamiento fluido y detectar problemas de forma proactiva se convierte en un imperativo y puede suponer un reto.

La observabilidad en este escenario puede ayudar con conocimiento en tiempo real sobre el rendimiento, la disponibilidad y las interdependencias de estos microservicios y la aplicación de Kubernetes.

La observabilidad es esencial por varias razones:

Detección temprana de problemas : los microservicios están distribuidos e interconectados, lo que dificulta identificar los problemas cuando surgen. Observar su estado le permite detectar problemas a tiempo, minimizando el tiempo de inactividad y las posibles interrupciones del servicio. Con Instana obtendrá una granularidad de 1 segundo, lo que le ayudará a detectar problemas más rápido que otras soluciones.

Fiabilidad: la monitorización de la salud de los microservicios garantiza que su aplicación siga siendo fiable. Mediante el seguimiento de métricas como los tiempos de respuesta, las tasas de error y la utilización de recursos, puede abordar de forma proactiva cualquier problema de rendimiento antes de que afecte a los usuarios.

la monitorización de la salud de los microservicios garantiza que su aplicación siga siendo fiable. Mediante el seguimiento de métricas como los tiempos de respuesta, las tasas de error y la utilización de recursos, puede abordar de forma proactiva cualquier problema de rendimiento antes de que afecte a los usuarios. Escalado eficiente : Kubernetes permite el escalado dinámico de microservicios en función de la demanda. Observar su estado le ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo escalar los servicios para garantizar un rendimiento y una utilización óptimas de los recursos.

Cumplimiento con los SLA: muchas organizaciones tienen acuerdos de nivel de servicio (SLA) que definen los niveles esperados de disponibilidad y rendimiento del servicio. Observar la salud de los microservicios le ayuda a cumplir estos SLA al garantizar que sus servicios funcionen sin problemas y cumplan los objetivos de rendimiento.

Al monitorizar la salud de Kubernetes, las organizaciones pueden identificar y abordar proactivamente los problemas, optimizar el uso de los recursos y mantener un rendimiento óptimo del clúster.