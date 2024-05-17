Comprender cómo funcionan las aplicaciones de microservicios en Kubernetes es importante en el desarrollo de software. En este artículo, analizaremos por qué es crucial observar las aplicaciones de microservicios en Kubernetes y varias métricas que debe centrarse en su estrategia de observabilidad.
Considere una gran plataforma de comercio electrónico que utiliza una arquitectura de microservicios implementada en clústeres de Kubernetes. Cada microservicio, responsable de funcionalidades específicas como la gestión de inventario, el procesamiento de pedidos y la gestión de pagos, opera de forma independiente y se comunica con otros a través de API que son críticos para el crecimiento de su negocio/servicio.
En un entorno tan complejo, garantizar un funcionamiento fluido y detectar problemas de forma proactiva se convierte en un imperativo y puede suponer un reto.
La observabilidad en este escenario puede ayudar con conocimiento en tiempo real sobre el rendimiento, la disponibilidad y las interdependencias de estos microservicios y la aplicación de Kubernetes.
La observabilidad es esencial por varias razones:
Al monitorizar la salud de Kubernetes, las organizaciones pueden identificar y abordar proactivamente los problemas, optimizar el uso de los recursos y mantener un rendimiento óptimo del clúster.
La monitorización de las métricas de disponibilidad de los clústeres de Kubernetes ayuda a garantizar que los clústeres estén en funcionamiento y en buen estado. Métricas como el tiempo de actividad del clúster y el estado del pod proporcionan conocimiento sobre el estado del clúster. Se encuentran en la capa más alta e importante y pueden proporcionar una visibilidad completa de lo que sucede en su entorno.
Monitorizar las métricas de estado de los pods, como los reinicios, la disponibilidad y la expulsión, ayuda a identificar problemas con pods individuales y garantiza que las aplicaciones se ejecuten sin problemas. La monitorización del estado de los pods permite a las organizaciones detectar y solucionar problemas rápidamente, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando una alta disponibilidad.
La monitorización de las métricas de disponibilidad de Kubernetes Service, como el tiempo de actividad, el tiempo de respuesta del servicio y la tasa de errores del servicio, ayuda a garantizar que los servicios de Kubernetes Service estén disponibles y respondan a los usuarios. Al monitorizar la disponibilidad del servicio, las organizaciones pueden detectar fallos o degradación del servicio y tomar medidas proactivas para restaurar la disponibilidad del servicio y minimizar el impacto en los usuarios.
Esta es una métrica que muestra el estado de los nodos en el contexto de las métricas de clúster de Kubernetes. Algunas otras métricas importantes incluyen:
IBM Instana monitoriza las aplicaciones de microservicios que se ejecutan en Kubernetes.
IBM Instana es una plataforma de observabilidad en tiempo real totalmente automatizada que contextualiza los datos de rendimiento. Le permite detectar problemas o transacciones con una granularidad de 1 segundo en su aplicación de microservicio. Además, obtiene un 100 % de rastreos que le permiten corregir los problemas fácilmente, si los hay, al ejecutar sus microservicios en Kubernetes.
Si desea tener una visibilidad total y ser más proactivo a la hora de resolver problemas, considere la nueva edición estándar autohospedada de Instana, una solución integral diseñada para todos los niveles de uso de Kubernetes. Tanto si es un usuario principiante como avanzado de Kubernetes, la monitorización de Instana Standard Edition lo tiene cubierto. Puede registrarse para obtener una cuenta gratuita hoy mismo y comenzar a monitorizar sus clústeres de Kubernetes o ver la guía paso a paso a continuación.
