Desmontando los mitos de la observabilidad – Parte 3: por qué la observabilidad funciona en todos los entornos, no solo en los sistemas a gran escala

En nuestra serie de blogs, hasta ahora hemos desmentido los siguientes mitos de observabilidad:
Observabilidad se refiere a la capacidad de obtener conocimientos sobre el comportamiento interno de un sistema basándose en outputs o señales externas. El objetivo principal de la observabilidad es proporcionar a los equipos de TI las herramientas necesarias para comprender el rendimiento del sistema, identificar problemas y solucionarlos de manera efectiva.
En este artículo, abordaremos el mito común de que la observabilidad solo es relevante y beneficiosa para sistemas a gran escala o arquitecturas complejas.
El problema de esta idea errónea es que puede disuadir a organizaciones o equipos más pequeños de adoptar prácticas de observabilidad. Sin embargo, para muchas empresas, sus aplicaciones son su negocio y la falta de un marco de observabilidad puede limitar su capacidad para diagnosticar problemas y optimizar los sistemas de manera oportuna.
Fijémonos, por ejemplo, en las aplicaciones web dentro de sistemas más pequeños. Incluso una aplicación sencilla puede beneficiarse de la observabilidad mediante la implementación de información de registro y métricas básicas. Al realizar un seguimiento de las interacciones de los usuarios, los tiempos de solicitud/respuesta y las tasas de error, los desarrolladores pueden detectar anomalías e identificar áreas de mejora. Esto puede mejorar la experiencia del usuario y, en última instancia, aumentar el éxito de la aplicación.
El valor de la observabilidad radica en obtener información valiosa sobre el comportamiento del sistema, identificar cuellos de botella en el rendimiento y solucionar los problemas de manera eficaz. Incluso las aplicaciones simples pueden beneficiarse de la observabilidad al supervisar los componentes cruciales de forma proactiva y detectar las anomalías desde el principio.
Además, considere el caso de una arquitectura de microservicios. Aunque cada microservicio puede ser relativamente simple por sí solo, las interacciones y dependencias entre ellos pueden volverse complejas rápidamente. En tales escenarios, la observabilidad se vuelve crucial para rastrear las solicitudes en diferentes servicios, medir la latencia y detectar cuellos de botella en el rendimiento.
Las empresas emergentes y las pequeñas empresas que están creciendo a un ritmo acelerado pueden beneficiarse enormemente de la observabilidad. A medida que sus sistemas crecen en complejidad, se enfrentan a nuevos retos y posibles fallos. Al adoptar la observabilidad desde el principio, estas organizaciones pueden establecer una base sólida para la supervisión y la resolución de problemas, lo que garantiza un crecimiento más fluido y minimiza el riesgo de que surjan problemas inesperados.
Incluso los desarrolladores que trabajan en proyectos personales pueden obtener información valiosa gracias a la observabilidad. Al utilizar la supervisión en tiempo real para consultar eventos y métricas relevantes durante el desarrollo y las pruebas, pueden detectar los problemas de forma temprana, lo que da como resultado aplicaciones más sólidas y fiables.
Un ejemplo notable de la importancia de la observabilidad es lo que ocurrió en 2012, cuando una empresa de servicios financieros perdió más de 400 millones USD en menos de una hora debido a un fallo de software. Este error catastrófico fue causado por un error de implementación de código. Este incidente pone de relieve la importancia de la observabilidad en sectores como los sistemas financieros, donde errores aparentemente pequeños pueden tener graves consecuencias.
La observabilidad proporciona conocimientos esenciales y capacidades de diagnóstico para sistemas de todos los tamaños y arquitecturas. Esto se traduce en un mejor rendimiento del sistema, una mayor fiabilidad y una mejor experiencia de usuario. Independientemente del tamaño de su organización, considere la posibilidad de implementar una solución de observabilidad como parte integral de sus prácticas de ingeniería y monitorización de software. Es una de las mejores formas de mantenerse competitivo y resiliente en el panorama actual, en constante cambio e impulsado por la tecnología.
Alto rendimiento durante un auge sin precedentes: durante el confinamiento de 2020, el comercio en línea alcanzó volúmenes sin precedentes en todo el mundo. Ese año, GittiGidiyor experimentó un aumento de los ingresos por ventas móviles en un 82 % y pudo acomodar un aumento de 4 a 5 veces en su volumen general durante el Black Friday.
Mejorar los resultados de los pacientes: Mayden crea tecnología digital que cambia lo que es posible para médicos y pacientes. Utilizan la observabilidad para respaldar la prestación de servicios de salud mental, y su principal producto, iaptus, ayuda a prestar servicios de salud mental a más de cinco millones de pacientes en el Reino Unido.
La solución de observabilidad de IBM, IBM Instana, está especialmente diseñada para entornos nativos de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en móvil y web, aplicaciones e infraestructura. Nuestros clientes han podido lograr resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.
Esté atento a nuestro próximo blog, donde desmontamos otro mito común sobre la observabilidad: "la observabilidad es cara". Prepárese para descubrir los beneficios y aplicaciones más amplias que le esperan.
