Como consumidores, confiamos mucho en los bancos y sabemos que tienen acceso a una variedad de datos, desde transacciones y puntajes de crédito hasta cosas como nuestra edad. Aunque disponer de todos estos datos es importante para ayudar a ofrecer los tipos de experiencias del cliente de alta calidad y sin fricciones que esperamos en lo digital primero, los bancos deben convertir estos datos en conocimiento que se puede ejecutar para crear verdadero valor.

Para analizar estos datos de forma rápida y eficiente, los bancos pueden recurrir a soluciones de IA y machine learning con HPC. Aunque la HPC no es nueva en el sector de los servicios financieros (con su larga historia a la hora de permitir a las organizaciones realizar cálculos), ahora es el momento de que los bancos transformen y aprovechen la HPC para una nueva era impulsada por la IA y el machine learning. Al utilizar HPC para impulsar la IA y el machine learning, las instituciones de servicios financieros pueden dar sentido a los datos para ayudarles a tomar decisiones empresariales clave.

Por ejemplo, los bancos pueden aprovechar la IA con HPC para situaciones críticas como la detección del fraude o para acciones no urgentes como el servicio de atención al cliente. En estos escenarios, los algoritmos pueden detectar actividades inusuales y potencialmente fraudulentas en la tarjeta de crédito de un cliente o detectar sentimientos específicos (como frustración o molestia) en una interacción de servicio de atención al cliente impulsada por asistentes virtuales. En ambos escenarios, el algoritmo puede ayudar a desencadenar una acción, como señalar la actividad sospechosa de la tarjeta de crédito al cliente a través de un mensaje de texto o transferir al cliente a un agente activo para obtener más ayuda antes de que sus frustraciones aumenten.

A medida que el sector de los servicios financieros continúa transformándose, los bancos pueden aprovechar HPC para ayudar a calcular su posición de riesgo diariamente a sus reguladores. Si las instituciones financieras pueden generar análisis de riesgos cada vez más precisos y adoptar tecnologías de próxima generación como la IA y el machine learning (todo ello con HPC), podrán impulsar sus objetivos de innovación al tiempo que abordan sus requisitos normativos mediante su dirección.