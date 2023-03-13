Estas capacidades son aún más importantes para sectores altamente regulados, como los servicios financieros, donde los conocimientos obtenidos pueden utilizarse para ayudar a reducir el riesgo. A medida que las organizaciones de servicios financieros buscan impulsar la innovación mientras mantienen los datos seguros, históricamente las hemos visto adoptar la computación de alto rendimiento (HPC) para ayudar a realizar rápidamente análisis de riesgos, tomar decisiones más rápido y cumplir con sus requisitos normativos.
Ahora más que nunca, estamos viendo que las instituciones de servicios financieros aprovechan cada vez más la HPC para obtener más capacidades, incluso para aprovechar soluciones de inteligencia artificial (IA) y machine learning que pueden utilizarse para ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas.
IBM® Cloud HPC está diseñado para ayudar a los clientes a realizar cálculos complejos para proporcionar rápidamente conocimientos y obtener una ventaja competitiva, mientras aún prioriza la seguridad de sus datos. Con la seguridad y los controles integrados en nuestra plataforma, IBM Cloud HPC también permite a los clientes consumir HPC como un servicio totalmente gestionado, a la vez que les ayuda a dirección los riesgos de terceros y cuartos. A medida que los sectores financieros continúan transformándose, IBM sigue comprometida con su misión de ayudar a reducir el riesgo para la industria con resiliencia, rendimiento, seguridad, cumplimiento y coste total de propiedad a la vanguardia.
En el mundo de los servicios financieros, disponer de la mayor potencia de cálculo posible es clave para un rendimiento óptimo. Existen numerosas situaciones que pueden aumentar drásticamente la capacidad computacional que las empresas financieras deben proporcionar a diario, incluidas las presiones competitivas, los informes regulatorios, las demandas de seguridad y las oscilaciones del mercado que requieren que realicen cálculos complejos para reevaluar el riesgo rápidamente.
Por ejemplo, los bancos deben poder evaluar el riesgo de forma continua e informar a los reguladores. En el pasado, hemos visto a los bancos confiar durante mucho tiempo en las simulaciones de Monte Carlo, cálculos que pueden ayudar a predecir la probabilidad de una variedad de resultados frente a múltiples variables potenciales, para generar una visión integral del riesgo.
Sin embargo, a medida que aumentan los riesgos, esperamos que las agencias reguladoras de los mercados de servicios financieros exijan cada vez más un mayor grado de certeza de los resultados de los modelos. Para lograr la precisión deseada, los modelos necesitan más datos y muchas más iteraciones y cálculos. Aquí es donde creemos que HPC, que puede ofrecer potencia informática intensiva a escala, puede ser especialmente útil. Para respaldar las demandas de los estándares regulatorios actuales, HPC está diseñado para ayudar a los servicios financieros a ofrecer los niveles de rendimiento que requieren estos cálculos computacionalmente intensivos, ya sea en las instalaciones o en la nube.
Como consumidores, confiamos mucho en los bancos y sabemos que tienen acceso a una variedad de datos, desde transacciones y puntajes de crédito hasta cosas como nuestra edad. Aunque disponer de todos estos datos es importante para ayudar a ofrecer los tipos de experiencias del cliente de alta calidad y sin fricciones que esperamos en lo digital primero, los bancos deben convertir estos datos en conocimiento que se puede ejecutar para crear verdadero valor.
Para analizar estos datos de forma rápida y eficiente, los bancos pueden recurrir a soluciones de IA y machine learning con HPC. Aunque la HPC no es nueva en el sector de los servicios financieros (con su larga historia a la hora de permitir a las organizaciones realizar cálculos), ahora es el momento de que los bancos transformen y aprovechen la HPC para una nueva era impulsada por la IA y el machine learning. Al utilizar HPC para impulsar la IA y el machine learning, las instituciones de servicios financieros pueden dar sentido a los datos para ayudarles a tomar decisiones empresariales clave.
Por ejemplo, los bancos pueden aprovechar la IA con HPC para situaciones críticas como la detección del fraude o para acciones no urgentes como el servicio de atención al cliente. En estos escenarios, los algoritmos pueden detectar actividades inusuales y potencialmente fraudulentas en la tarjeta de crédito de un cliente o detectar sentimientos específicos (como frustración o molestia) en una interacción de servicio de atención al cliente impulsada por asistentes virtuales. En ambos escenarios, el algoritmo puede ayudar a desencadenar una acción, como señalar la actividad sospechosa de la tarjeta de crédito al cliente a través de un mensaje de texto o transferir al cliente a un agente activo para obtener más ayuda antes de que sus frustraciones aumenten.
A medida que el sector de los servicios financieros continúa transformándose, los bancos pueden aprovechar HPC para ayudar a calcular su posición de riesgo diariamente a sus reguladores. Si las instituciones financieras pueden generar análisis de riesgos cada vez más precisos y adoptar tecnologías de próxima generación como la IA y el machine learning (todo ello con HPC), podrán impulsar sus objetivos de innovación al tiempo que abordan sus requisitos normativos mediante su dirección.
