Existen algunos problemas fundamentales al utilizar modelos generativos prediseñados y listos para usar. Cada organización debe equilibrar las oportunidades de creación de valor con los riesgos involucrados. En función del negocio y el caso de uso, si la tolerancia al riesgo es baja, las organizaciones encontrarán que construir en casa o trabajar con un partner de confianza dará mejores resultados.

Las preocupaciones a tener en cuenta con los modelos de IA generativa listos para usar incluyen:

Los datos de internet no siempre son imparciales y precisos

En el corazón de gran parte de la IA generativa actual se encuentran grandes cantidades de datos de fuentes como Wikipedia, sitios web, artículos, archivos de imagen o audio, etc. Los modelos generativos coinciden con patrones en los datos subyacentes para crear contenido y sin controles puede haber intenciones maliciosas para promover la desinformación, el sesgo y el acoso en línea. Debido a que esta tecnología es tan nueva, a veces hay una falta de responsabilidad, una mayor exposición al riesgo reputacional y regulatorio relacionado con cosas como derechos de autor y royalties.

Puede haber una desconexión entre los desarrolladores de modelos y todos los casos de uso de modelos

Es posible que los desarrolladores posteriores de modelos generativos no vean el alcance total de cómo se utilizará y adaptará el modelo para otros fines. Esto puede dar lugar a suposiciones y resultados erróneos que no son cruciales cuando los errores implican decisiones menos importantes, como la selección de un producto o un servicio, pero importantes cuando afectan a una decisión crítica para la organización que puede exponer a la misma a acusaciones de comportamiento poco ético, incluido el sesgo, o problemas de cumplimiento normativo que pueden dar lugar a auditorías o multas.

Los litigios y la regulación afectan el uso

La preocupación por los litigios y las normativas limitará inicialmente la forma en que las grandes organizaciones utilizan la IA generativa. Esto es especialmente cierto en sectores altamente regulados, como los servicios financieros y la sanidad, donde la tolerancia es muy baja a decisiones poco éticas y sesgadas basadas en datos y modelos incompletos o inexactos que pueden tener repercusiones perjudiciales.

Con el tiempo, el panorama normativo de los modelos generativos se pondrá al día, pero las empresas deberán ser proactivas a la hora de adherirse a ellos para evitar infracciones de cumplimiento, daños a la reputación de su empresa, auditorías y multas.