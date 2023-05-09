Presentamos la tecnología que hay detrás de watsonx.ai, el portfolio de productos de IA de IBM para empresas

Estamos al borde de la revolución de la IA. Durante la última década, el deep learning surgió de una colisión sísmica entre la disponibilidad de datos y la pura potencia de cálculo, permitiendo una serie de capacidades impresionantes de AI. Pero nos enfrentamos a un desafío paradójico: la automatización requiere mucha mano de obra. Parece una broma, pero no lo es, como sabrá cualquiera que haya intentado resolver problemas empresariales con la IA.

Las herramientas de IA tradicionales, si bien son potentes, pueden resultar caras, lentas y difíciles de usar. Los datos deben recopilarse, curarse y etiquetarse laboriosamente con anotaciones específicas para cada tarea para entrenar modelos de IA. La creación de un modelo requiere habilidades especializadas y difíciles de encontrar, y cada nueva tarea requiere repetir el proceso. Como resultado, las empresas se han centrado principalmente en automatizar tareas con abundantes datos y alto valor empresarial, dejando todo lo demás sobre la mesa. Pero esto está empezando a cambiar.

La aparición de los transformadores y los métodos de aprendizaje autosupervisado nos ha permitido acceder a enormes cantidades de datos sin etiquetar, lo que ha allanado el camino para grandes modelos preentrenados, a veces denominados "modelos fundacionales". Estos grandes modelos han reducido el coste y la mano de obra que implica la automatización.

Los modelos fundacionales proporcionan una base potente y versátil para una variedad de aplicaciones de IA. Podemos utilizar modelos fundacionales para realizar tareas rápidamente con datos anotados limitados y un esfuerzo mínimo; en algunos casos, solo necesitamos describir la tarea en cuestión para convencer al modelo de que la resuelva.

Pero estas potentes tecnologías también introducen nuevos riesgos y desafíos para las empresas. Muchos de los modelos actuales se basan en conjuntos de datos de calidad y procedencia desconocidas, lo que lleva a respuestas ofensivas, sesgadas o incorrectas desde el punto de vista fáctico. Los modelos más grandes son caros, requieren mucha energía para entrenar y operar, y son complejos de implementar.

En IBM hemos estado desarrollando un enfoque que aborda los principales retos del uso de modelos fundacionales para la empresa. Hoy anunciamos watsonx.ai, la puerta de entrada de IBM a las últimas herramientas y tecnologías de IA del mercado actual. Como prueba de la rapidez con la que avanza este campo, algunas herramientas sólo tienen unas semanas de vida y estamos añadiendo otras nuevas mientras escribo.

Lo que incluye watsonx.ai (parte de la amplia oferta watsonx de IBM anunciada esta semana) es variado y seguirá evolucionando, pero nuestra promesa general es la misma: proporcionar productos de automatización seguros y listos para su uso empresarial.

Forma parte de nuestro trabajo continuo en IBM para acelerar el recorrido de nuestros clientes y obtener valor de este nuevo paradigma en IA. A continuación, describiré nuestro trabajo para crear una suite de modelos fundacionales de nivel empresarial entrenados en IBM, incluido nuestro enfoque de las arquitecturas de datos y modelos. También describiré nuestro nuevo portfolio y herramientas que permiten a las empresas crear e implementar soluciones basadas en modelos fundacionales utilizando un amplio catálogo de modelos de código abierto, además del nuestro.