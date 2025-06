Puertas OR: utilice una puerta OR cuando cualquiera de los eventos de entrada sea suficiente para causar el evento de salida. En otras palabras, el evento de salida ocurre si ocurre al menos uno de los eventos de entrada conectados a la puerta OR. Si, por ejemplo, un posible fallo del sistema podría deberse a un error del componente o a un error del operador, se utilizaría una puerta OR para conectar los eventos.