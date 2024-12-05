¿Qué son los ESRS?

Las normas transversales incluyen ESRS 1: Requisitos generales y ESRS 2: Información general. Se consideran obligatorias para todas las organizaciones que elaboran informes según las ESRS, con independencia de su evaluación de la importancia relativa (el proceso de determinar qué información es importante para una empresa).

ESRS 1 incluye los detalles del marco para la elaboración de informes de sostenibilidad, las convenciones de redacción, los términos clave y los requisitos previos generales para crear y presentar información relacionada con la sostenibilidad. Aunque no hay divulgaciones específicas que deban realizarse en virtud de esta norma, estas directrices establecen los requisitos que las empresas deben cumplir para la elaboración de informes de otras secciones.

ESRS 1 también describe el proceso que deben seguir las empresas para llevar a cabo su evaluación de materialidad; y cómo determinar qué divulgaciones específicas son relevantes para sus negocios y operaciones.

ESRS 2 establece los requisitos de divulgación de la información que las organizaciones deben proporcionar a nivel general en todos los temas materiales de sostenibilidad de las ESRS en áreas amplias como el gobierno, la estrategia y el riesgo. Esta divulgación establece requisitos mínimos de divulgación con respecto a políticas, acciones, métricas y objetivos.