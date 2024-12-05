¿Qué son los ESRS?

Las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS) son las normas que deben cumplir las empresas de la Unión Europea, incluidas las filiales de empresas no pertenecientes a la Unión Europea que cumplan los requisitos, como parte de los requisitos de divulgación establecidos por la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD).
En 2022, el Grupo Consultivo Europeo sobre Información Financiera (EFRAG) publicó su primer conjunto de ESRS. En diciembre de 2023, las ESRS se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea y la Comisión Europea las aceptó como legalmente vinculantes.
Las ESRS abarcan una amplia gama de cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno, entre las que se incluyen el cambio climático, la biodiversidad y los derechos humanos. Proporcionan información a los inversores sobre el impacto en la sostenibilidad de las empresas en las que invierten. Las normas tienen en cuenta los requisitos del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB) y el contenido de la Global Reporting Initiative (GRI) para respaldar la interoperabilidad entre la Unión Europea (UE) y las normas mundiales, y para evitar la doble elaboración innecesaria de informes por parte de las empresas.
Las ESRS especifican las métricas y las respuestas que las empresas o los proyectos empresariales deben incluir en su declaración de sostenibilidad para cumplir con los requisitos de divulgación de la CSRD. El cumplimiento de la CSRD se introducirá gradualmente entre 2024 y 2029, y se basará principalmente en la Directiva sobre información no financiera (NFRD) o en el tamaño de la empresa.
El marco ESRS abarca dos estándares transversales y diez estándares temáticos, que abarcan 160 requisitos de divulgación, cada uno con sus propios puntos de datos y requisitos de aplicación.
Las normas transversales incluyen ESRS 1: Requisitos generales y ESRS 2: Información general. Se consideran obligatorias para todas las organizaciones que elaboran informes según las ESRS, con independencia de su evaluación de la importancia relativa (el proceso de determinar qué información es importante para una empresa).
ESRS 1 incluye los detalles del marco para la elaboración de informes de sostenibilidad, las convenciones de redacción, los términos clave y los requisitos previos generales para crear y presentar información relacionada con la sostenibilidad. Aunque no hay divulgaciones específicas que deban realizarse en virtud de esta norma, estas directrices establecen los requisitos que las empresas deben cumplir para la elaboración de informes de otras secciones.
ESRS 1 también describe el proceso que deben seguir las empresas para llevar a cabo su evaluación de materialidad; y cómo determinar qué divulgaciones específicas son relevantes para sus negocios y operaciones.
ESRS 2 establece los requisitos de divulgación de la información que las organizaciones deben proporcionar a nivel general en todos los temas materiales de sostenibilidad de las ESRS en áreas amplias como el gobierno, la estrategia y el riesgo. Esta divulgación establece requisitos mínimos de divulgación con respecto a políticas, acciones, métricas y objetivos.
Las 10 normas temáticas se dividen en tres secciones (medio ambiente, social y gobierno) y corresponden a temas específicos de sostenibilidad, mejor entendidos como dominios de sostenibilidad que podrían verse afectados por las actividades empresariales de una empresa.
Medio ambiente :
Social:
Gobierno
Todas las normas ESRS (tanto las transversales como las temáticas) se estructuran en requisitos de divulgación específicos que definen la información que las empresas deben divulgar y comunicar.
Cada requisito de divulgación se compone de diferentes párrafos que contienen puntos de datos que desglosan la divulgación en elementos detallados. Hay más de mil puntos de datos en total, lo que ayuda a proporcionar una comprensión granular de la información que se solicita en los DR.
Las necesidades de la aplicación ofrecen directrices detalladas sobre cómo cumplir requisitos de divulgación y puntos de datos específicos. Los requisitos de aplicación tienen la misma autoridad que otras secciones del ESRS y proporcionan instrucciones esenciales para el cumplimiento.
Ninguna de las normas de actualidad (o sus requisitos de divulgación y puntos de datos relacionados) es obligatoria. Las empresas determinan a qué responder en función de su evaluación de materialidad, un proceso para determinar qué normas y divulgaciones son importantes para la organización.
Los informes de CSRD se basan en el concepto de doble materialidad. Las organizaciones deben divulgar información sobre cómo sus actividades empresariales afectan al planeta y a su gente (lo que se denomina materialidad del impacto), y cómo sus objetivos, medidas y riesgos de sostenibilidad afectan a la salud financiera de la empresa (lo que se denomina materialidad financiera).
Por ejemplo, además de exigir a una organización que informe sobre su consumo y costes de energía, la CSRD les exige que informen de las métricas de emisiones que detallen cómo ese uso de energía afecta al medio ambiente, objetivos para reducir ese impacto e información sobre cómo el logro de esos objetivos afectará las finanzas de la organización.
Si una empresa desea excluir un requisito de divulgación o un punto de datos, debe explicar la decisión con referencia específica a los resultados de su evaluación de materialidad. El EFRAG está desarrollando actualmente orientaciones adicionales sobre cómo las empresas pueden realizar sus evaluaciones de doble materialidad.
Además de las normas independientes del sector redactadas en las ESRS, el EFRAG se encarga de elaborar la información que las empresas deben divulgar en función de su sector de actividad.
En febrero de 2024, el Parlamento Europeo acordó posponer dos años el plazo para la adopción de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS) específicas del sector. Se espera que las ESRS específicas del sector se publiquen en junio de 2026, lo que no afecta a las fechas de entrada en vigor de la CSRD.
Con dos normas transversales, diez normas temáticas y más de mil puntos de datos, las empresas que desean presentar informes según las ESRS se enfrentan a un reto en materia de datos. Esto se ve agravado por el hecho de que los datos ESG son más diversos y se mantienen en sistemas más dispares que otras formas de datos corporativos, como los datos financieros. Localizar, capturar y gestionar datos ESG para la divulgación de ESRS es una tarea seria y requiere una participación diversa de las partes interesadas y una tecnología adecuada.
Puede encontrar actualizaciones sobre los requisitos de informes de ESRS en el sitio web de EFRAG, que incluye guías de implementación y una sección de preguntas frecuentes.
