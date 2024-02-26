El sector de los servicios financieros lleva más de una década modernizando su gobierno de datos. Pero a medida que nos acercamos a la recesión económica global, la necesidad de un gobierno de primer nivel se ha vuelto cada vez más urgente. ¿Cómo pueden los bancos, las cooperativas de crédito y los asesores financieros mantenerse al día con las exigentes regulaciones mientras luchan contra los presupuestos restringidos y la mayor rotación de empleados?
La respuesta es el linaje de datos. Hemos recopilado seis razones clave por las que las organizaciones financieras recurren a plataformas de linaje como Manta para obtener el control de sus datos.
En los negocios, cada decisión contribuye al resultado final. Por eso el análisis de impacto es crucial: predice las consecuencias de una decisión. ¿Cómo afectará una decisión a los clientes? ¿Stakeholders? ¿Ventas?
El linaje de datos ayuda durante estas investigaciones. Dado que el linaje crea un entorno en el que se puede confiar en los informes y los datos, los equipos pueden tomar decisiones más informadas. El linaje de datos proporciona esa fiabilidad, y más.
Un área del análisis de impacto que a menudo se pasa por alto es la resiliencia de las TI. Este punto ciego se hizo evidente en marzo de 2021 cuando CNA Financial se vio afectada por un ataque de ransomware que causó una interrupción generalizada de la red. El correo electrónico de la empresa fue pirateado, los consumidores entraron en pánico y CNA Financial se vio obligada a pagar un rescate récord de 40 millones de dólares. Aquí es donde se necesita un análisis de impacto respaldado por el linaje. Si se enfrenta a una amenaza, querrá estar preparado para combatirla y saber exactamente en qué medida se verá afectada su empresa.
La resiliencia de TI también se ve amenazada por desastres naturales, errores de usuario, fallos de infraestructura, transiciones a la nube y más. De hecho, el 76 % de las organizaciones experimentaron un incidente durante los últimos dos años que requirió un plan de recuperación ante desastres de TI.
La mayoría de las organizaciones tienen dificultades con el análisis de impacto, ya que requiere recursos significativos cuando se realiza manualmente. Pero con el linaje automatizado de Manta, las organizaciones financieras han visto un aumento de hasta un 40 % en la productividad de los equipos de ingeniería después de adoptar el linaje.
Como ya se ha comentado, existen innumerables amenazas para los resultados de su organización. Tanto si se trata de un ataque de ransomware exitoso como de una migración a la nube mal planificada, detectar el problema antes de que pueda causar estragos siempre es menos costoso.
Por eso la observabilidad del pipeline de datos es tan importante. No solo protege a su organización, sino también a sus clientes que le confían su dinero.
El linaje de datos amplía el alcance de la observabilidad de los datos para incluir el proceso de datos o los pipelines de datos, además de los propios datos. Con esta observabilidad ampliada, los incidentes pueden prevenirse en la fase de diseño o identificarse en la fase de implementación y pruebas para reducir los costes de mantenimiento y lograr una mayor productividad.
Los clientes de Manta que han creado un linaje completo han podido rastrear los problemas relacionados con los datos hasta la fuente un 90 % más rápido en comparación con su enfoque manual anterior. Esto significa que los equipos responsables de sistemas concretos pueden solucionar cualquier problema en cuestión de minutos, según la investigación de Manta.
El espacio financiero está muy regulado. Las instituciones deben cumplir con regulaciones como Basilea III, SOC 2, FACT, BSA/AML y CECL.
Todas estas regulaciones requieren un seguimiento preciso de los datos. Su organización debe ser capaz de responder a:
El linaje de datos le ayuda a responder a estas preguntas creando visualizaciones muy detalladas de sus flujos de datos. Puede utilizar estos informes para realizar un seguimiento preciso de sus datos y elaborar informes que garanticen el cumplimiento de la normativa.
McKinsey predice que 8 de cada 10 dólares destinados al alojamiento de TI se destinarán a la nube para 2024. En el espacio financiero, el 40 % de los bancos y el 41 % de las cooperativas de crédito ya han implementado tecnologías en la nube.
Sin embargo, si alguna vez ha participado en la migración de un sistema de datos, sabrá lo complejo que es el proceso. Se espera que se desperdicien aproximadamente 100 000 millones de dólares en financiación en la nube en los próximos tres años, y la mayoría de las empresas citan los costes de la migración como un gran obstáculo para adoptar la nube. El proceso es tan complejo (y caro) porque cada sistema consta de miles o millones de piezas interconectadas, y es imposible migrar todo en un solo paso.
Dividir el sistema en fragmentos más pequeños de objetos (informes, tablas, flujos de trabajo, etc.) puede hacerlo más manejable, pero plantea otro desafío: cómo migrar una parte sin romper otra. ¿Cómo sabe qué piezas se pueden agrupar para minimizar el número de dependencias externas?
Con el linaje de datos, se mapea cada objeto del sistema migrado y se documentan las dependencias. Los clientes de Manta han utilizado el linaje de datos para completar sus proyectos de migración un 40 % más rápido con un 30 % menos de recursos.
Los ingenieros de datos, los desarrolladores y los científicos de datos continúan siendo puestos de rápido crecimiento y difíciles de cubrir en tecnología. La escasez de talento en ingeniería de datos ha pasado de ser un problema a una crisis, agravada por la creciente complejidad de los sistemas de datos. Lo último que desea es sobrecargar continuamente a sus valiosos ingenieros de datos con tareas rutinarias, manuales (y frustrantes) como perseguir incidentes de datos, evaluar el impacto de los cambios planificados o responder una y otra vez a las mismas preguntas sobre los orígenes de los registros de datos.
El linaje de datos puede ayudar a automatizar las tareas rutinarias y habilitar el autoservicio siempre que sea posible, lo que permite a los científicos de datos y otras partes interesadas recuperar información actualizada sobre el linaje y el origen de los datos por su cuenta, siempre que la necesiten. Un mapa detallado de linaje de datos también permite una incorporación más rápida de ingenieros de datos para integrar a ingenieros nuevos o con menos experiencia en el rol sin afectar la estabilidad y fiabilidad del entorno de datos.
El gobierno de datos no es nuevo, especialmente en el mundo financiero. El Comité de Basilea publicó el BCBS 239 ya en 2013. El reglamento pretendía reforzar las capacidades de los bancos para la agregación de datos y la notificación de datos relacionados con el riesgo, aumentando la confianza en los datos.
Los desarrolladores de informes, científicos de datos y ciudadanos de datos necesitan datos en los que puedan confiar para una toma de decisiones precisa, oportuna y segura. Pero en el complejo entorno de datos actual, se trata de servidores e infraestructura dispersos, lo que da lugar a fuentes de datos dispares y dependencias de datos innumerables. Necesitas una visión completa de todas tus fuentes de datos para ver cómo se mueven en tu organización, entender todos los puntos de contacto y cómo interactúan entre sí. Solo puede confiar plenamente en sus datos cuando los comprende por completo.
El linaje de datos proporciona una visión global de todos sus flujos de datos, fuentes, transformaciones y dependencias. Garantizará informes precisos, verá cómo se derivaron los cálculos cruciales y ganará confianza en su marco y estrategia de gestión de datos.
Manta ha ayudado a decenas de clientes en el espacio financiero a darse cuenta de los beneficios del linaje de datos. Aportamos inteligencia a la gestión de metadatos proporcionando una solución automatizada que le ayuda a impulsar la productividad, ganar confianza en sus datos y acelerar la transformación digital.
La plataforma Manta incluye características únicas para aprovechar al máximo su linaje, con más de 40 escáneres listos para usar y totalmente automatizados. Además, Manta funciona junto con los catálogos de datos más populares; nuestra plataforma se integra con catálogos como Collibra, Informatica, Alation y más.
No espere. Descubra hoy los beneficios del linaje de datos automatizado.
Supere las barreras y avance con valentía y convicción en la era de la IA generativa.
Ofrezca a su entidad financiera un servicio de atención al cliente que impulse la productividad y el crecimiento con IBM watsonx assistant.
Descubra cómo los ejecutivos del sector bancario están evaluando y gestionando los riesgos que conlleva el rápido escalado de la IA generativa.