Un cliente de Revelwood del sector sanitario nos pidió que creáramos un modelo de asignación para su entorno IBM® Planning Analytics. Querían asignar una serie de costes de productos por territorio y combinaciones de clientes. La organización cuenta con múltiples categorías de productos, como productos comerciales, Medicare y Medicaid.

Abordamos este desafío diseñando un modelo de asignación que podría agregarse a su modelo existente de planificación e informes. El nuevo modelo permite a la empresa calcular los porcentajes de asignación utilizando una serie de métodos. Estos métodos incluyen:

Uso de un enfoque de asignación estándar para calcular porcentajes a través de controladores que podrían redefinirse fácilmente

Definir un porcentaje fijo para un solo producto y luego asignar el porcentaje restante a todos los demás productos

Definir porcentajes fijos a subconjuntos de productos existentes y luego asignar esos porcentajes a los productos específicos dentro de cada subconjunto

Definición de un porcentaje para un subconjunto ad hoc de productos y asignación exclusiva a dichos productos

Incorporación de varias combinaciones de estos métodos

Este modelo de asignación de Planning Analytics utiliza un proceso de dos pasos. En primer lugar, calcula los porcentajes de asignación. A continuación, utiliza los porcentajes calculados para asignar costes por entidad, cliente, producto, territorio y más. El modelo ofrece al equipo financiero la flexibilidad de utilizar una serie asignada de gastos independientes utilizando una variedad de controladores y enfoques. Este enfoque único permite al equipo separar las asignaciones en partes y analizar los detalles a lo largo del proceso.

Este enfoque ahorró a la empresa una cantidad significativa de tiempo. Antes de Planning Analytics, la empresa pasaba días creando cálculos de asignación en Excel. Con Planning Analytics, la empresa ahora puede completar este proceso en aproximadamente cuatro minutos.

¿Está interesado en obtener más información sobre las asignaciones y los modelos de asignación? Vea el webinar de Revelwood sobre las asignaciones en IBM Planning Analytics o lea nuestra entrada de blog, IBM Planning Analytics Tips & Tricks: Allocations in IBM Planning Analytics.

¿Quiere ver cómo IBM Planning Analytics puede ayudar a su empresa? Visite el sitio web para obtener más información y acceder a una prueba sin coste.