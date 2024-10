¿Qué es el análisis de procesos empresariales?

Hay dos filosofías predominantes que guían la metodología del análisis de procesos empresariales (BPA):

Metodología Six Sigma

Lean Six Sigma

Six Sigma es una metodología de cinco a siete pasos que la mayoría de las empresas utilizan hoy en día para analizar eficiencias y limitaciones. Lean Six Sigma difiere ligeramente en que es una combinación del enfoque Six Sigma y la filosofía Lean. Es un enfoque colaborativo que se centra en eliminar tareas y recursos que no aportan un valor definido.

Podrá hacerse una idea de cómo se ejecuta un análisis de procesos empresariales si tiene en cuenta el carácter detallado intrínseco a cada paso.

En general, el BPA sigue esta estructura: