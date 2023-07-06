El Informe de Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad (BRSR) de la India, un marco para la elaboración de informes ambientales, sociales y de gobierno (ESG), entrará en vigor en 2023. Estas nuevas normas de elaboración de informes representan una evolución de las directrices voluntarias emitidas por primera vez en 2009 por el Ministerio de Asuntos Corporativos de la India, que se perfeccionaron en el Informe de Responsabilidad Empresarial (BRR) de 2012.
La Junta de Valores de la India (SEBI), el organismo regulador de los mercados de valores del país, ha diseñado el nuevo BRSR para que sea interoperable con otros marcos de información aceptados internacionalmente, como la Iniciativa Global de Presentación de Informes (GRI), el Consejo de Normas de Contabilidad Sostenible (SASB) y el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD).
El BRSR es el primer marco en India que requiere que las empresas indias proporcionen métricas cuantitativas sobre factores relacionados con la sostenibilidad, a partir del año fiscal 2023, para las empresas elegibles, de abril de 2022 a marzo de 2023.
El documento de orientación de SEBI detalla tres tipos de divulgaciones: generales, de gestión y procesos, y basadas en principios.
Como se mencionó anteriormente, el BRSR se basa en nueve principios que se definen en el BRR, pero aclara y añade detalles sobre qué empresas deben informar (las 1000 principales empresas que cotizan en la NSE por capitalización bursátil) y qué deben informar (varios tipos de divulgaciones).
Cada principio de divulgación inteligente tiene dos componentes, indicadores esenciales e indicadores de liderazgo. Los indicadores esenciales son obligatorios e incluyen datos sobre factores ambientales como la energía, las emisiones, el agua y los residuos, así como el impacto social de las operaciones de la empresa, junto con detalles de la formación de los empleados en torno a estos principios.
Los indicadores de liderazgo, por otro lado, son voluntarios y están dirigidos a empresas "que aspiran a progresar a un nivel superior en su búsqueda de ser social, ambiental y éticamente responsables", como se establece en el marco de presentación de informes. Estos incluyen programas de conciencia ética para socios de la cadena de valor, evaluaciones del ciclo de vida de productos y servicios, protecciones para empleados, como seguros y programas de transición. Los indicadores de liderazgo también incluyen informes avanzados sobre biodiversidad, consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 y divulgaciones de la cadena de suministro.
A junio de 2023, el marco BRSR se compone de 140 preguntas: 98 sobre indicadores esenciales y 42 sobre indicadores de liderazgo.
Los nueve principios y sus divulgaciones que se requieren en el BRSR son:
A medida que la India se encamina hacia la presentación obligatoria de informes ESG, el BRSR tiene como objetivo mejorar el cumplimiento, la coherencia y la comunicación en torno a la divulgación de información no financiera.
