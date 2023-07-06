Explicación del Informe de Responsabilidad y Sostenibilidad Empresarial (BRSR) de la India

Vista panorámica del puente Bandra-Worli Sea Link en Bombay, India

El Informe de Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad (BRSR) de la India, un marco para la elaboración de informes ambientales, sociales y de gobierno (ESG), entrará en vigor en 2023. Estas nuevas normas de elaboración de informes representan una evolución de las directrices voluntarias emitidas por primera vez en 2009 por el Ministerio de Asuntos Corporativos de la India, que se perfeccionaron en el Informe de Responsabilidad Empresarial (BRR) de 2012.

La Junta de Valores de la India (SEBI), el organismo regulador de los mercados de valores del país, ha diseñado el nuevo BRSR para que sea interoperable con otros marcos de información aceptados internacionalmente, como la Iniciativa Global de Presentación de Informes (GRI), el Consejo de Normas de Contabilidad Sostenible (SASB) y el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD).

El BRSR es el primer marco en India que requiere que las empresas indias proporcionen métricas cuantitativas sobre factores relacionados con la sostenibilidad, a partir del año fiscal 2023, para las empresas elegibles, de abril de 2022 a marzo de 2023.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Cuáles son las tres áreas principales de divulgación en el BRSR?

El documento de orientación de SEBI detalla tres tipos de divulgaciones: generales, de gestión y procesos, y basadas en principios.

  • Las divulgaciones generales abarcan la información básica de la empresa. Esto incluye las direcciones de las oficinas y plantas, los detalles de los productos y servicios (que deben representar el 90 % del volumen de negocios total), las bolsas en las que cotiza la empresa y el ámbito de aplicación de la información (es decir, si se refiere a una entidad independiente o a una parte de un portfolio consolidado de empresas). También se requieren recuentos de empleados y representación por género, diversidad e inclusión y condición de personas con capacidades diferentes, junto con datos sobre la rotación de empleados y el número de quejas y reclamaciones presentadas contra la empresa.
  • Las divulgaciones de gestión y procesos proporcionan evidencia de que las empresas se adhieren a las estructuras, políticas y procesos especificados en las Directrices Nacionales sobre Conducta Empresarial Responsable (NGRBC). Las divulgaciones que se proporcionan en esta sección no se refieren al cumplimiento de principios específicos descritos en el NGRBC, sino a procesos de gestión y políticas de alto nivel, incluidas las declaraciones de los directores y consejos de administración sobre gobierno, liderazgo y supervisión. Las empresas deben demostrar que las políticas no solo existen, sino que han sido aprobadas y promulgadas en el contexto de los objetivos de la empresa con plazos determinados.
  • Las divulgaciones de rendimiento basadas en principios se centran en datos más cuantitativos relacionados con 9 principios básicos de las Directrices Nacionales sobre Conducta Empresarial Responsable (NGRBC). Este conjunto de divulgaciones dentro del BRSR tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a demostrar cómo sus operaciones afectan las métricas ambientales y sociales. Las empresas deben demostrar con datos claros y ejemplos cómo están integrando los principios fundamentales en sus procesos clave y midiendo estas decisiones a través de KPI. Para ello, las empresas también deben revelar el porcentaje de inversión en I+D y gastos de capital.
Mixture of Experts | 28 de agosto, episodio 70

Descifrar la IA: resumen semanal de noticias

Únase a nuestro panel de ingenieros, investigadores, responsables de producto y otros profesionales de talla mundial que se abren paso entre el bullicio de la IA para ofrecerle las últimas noticias y conocimientos al respecto.
Ver los últimos episodios del pódcast

Definición y cuantificación del cumplimiento de los principios

Como se mencionó anteriormente, el BRSR se basa en nueve principios que se definen en el BRR, pero aclara y añade detalles sobre qué empresas deben informar (las 1000 principales empresas que cotizan en la NSE por capitalización bursátil) y qué deben informar (varios tipos de divulgaciones).

Cada principio de divulgación inteligente tiene dos componentes, indicadores esenciales e indicadores de liderazgo. Los indicadores esenciales son obligatorios e incluyen datos sobre factores ambientales como la energía, las emisiones, el agua y los residuos, así como el impacto social de las operaciones de la empresa, junto con detalles de la formación de los empleados en torno a estos principios.

Los indicadores de liderazgo, por otro lado, son voluntarios y están dirigidos a empresas "que aspiran a progresar a un nivel superior en su búsqueda de ser social, ambiental y éticamente responsables", como se establece en el marco de presentación de informes. Estos incluyen programas de conciencia ética para socios de la cadena de valor, evaluaciones del ciclo de vida de productos y servicios, protecciones para empleados, como seguros y programas de transición. Los indicadores de liderazgo también incluyen informes avanzados sobre biodiversidad, consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 y divulgaciones de la cadena de suministro.

A junio de 2023, el marco BRSR se compone de 140 preguntas: 98 sobre indicadores esenciales y 42 sobre indicadores de liderazgo.

Los nueve principios y sus divulgaciones que se requieren en el BRSR son:

  1. Las empresas deben comportarse y gobernarse con integridad y de manera ética, transparente y responsable. Los indicadores de rendimiento incluyen la existencia de políticas anticorrupción y antisoborno, detalles de las medidas reglamentarias contra la organización y detalles de las reclamaciones por conflictos de intereses.
  2. Las empresas deben proporcionar bienes y servicios de manera sostenible y segura. Los indicadores de rendimiento incluyen inversiones para mejorar los impactos ambientales y sociales, detalles de los procedimientos de recuperación, reutilización, reciclaje y eliminación, y detalles de los planes de responsabilidad ampliada del productor y las evaluaciones del ciclo de vida.
  3. Las empresas deben respetar y promover el bienestar de todos los empleados, incluidos los de sus cadenas de valor. Los indicadores de rendimiento incluyen el porcentaje de empleados que están cubiertos por un seguro de estado y accidentes, beneficios de paternidad, beneficios de guardería y beneficios de jubilación; cantidad de accesibilidad para trabajadores con capacidades diferentes y porcentaje de trabajadores sindicalizados.
  4. Las empresas deben respetar los intereses de todas sus stakeholders y responder ante ellos. Los indicadores de rendimiento incluyen tener grupos de partes interesadas que incluyan personas vulnerables y marginadas, número de canales de comunicación utilizados y frecuencia de participación, y detalles de los procesos de consulta.
  5. Las empresas deben respetar y promover los derechos humanos. Los indicadores de rendimiento incluyen el porcentaje de empleados que han recibido formación sobre cuestiones de derechos humanos, el porcentaje de trabajadores que pagan el salario mínimo y la remuneración del consejo de administración y la dirección en comparación con las medianas del sector.
  6. Las empresas deben respetar y esforzarse por proteger y restaurar el medio ambiente. Los indicadores de rendimiento incluyen el consumo anual de electricidad y combustible, la extracción de agua por fuente (como aguas superficiales, aguas subterráneas y agua de mar), las emisiones a la atmósfera (como NOx, SOx y COV) y las evaluaciones de impacto ambiental.
  7. Las empresas, a la hora de influir en la política pública y normativa, deben hacerlo de forma responsable y transparente. Los indicadores de rendimiento incluyen el número de afiliaciones a asociaciones de sectores y comercio, detalles de cuestiones relacionadas con conductas anticompetitivas y detalles de las posiciones de política pública defendidas por la organización.
  8. Las empresas deben promover el crecimiento inclusivo y el desarrollo equitativo. Los indicadores de rendimiento incluyen detalles de las evaluaciones de impacto social, información sobre proyectos de rehabilitación y reasentamiento y detalles de las compras que favorecen a los grupos marginados o vulnerables.
  9. Las empresas deben interactuar con sus consumidores y proporcionarles valor de forma responsable. Los indicadores de rendimiento incluyen mecanismos de quejas y comentarios de los consumidores, detalles de retiradas de productos relacionados con la seguridad y existencia de políticas de ciberseguridad y privacidad de datos.

A medida que la India se encamina hacia la presentación obligatoria de informes ESG, el BRSR tiene como objetivo mejorar el cumplimiento, la coherencia y la comunicación en torno a la divulgación de información no financiera.

La suite de productos IBM Envizi puede ayudar a las organizaciones a informar a múltiples marcos ESG

Con IBM® Envizi, las organizaciones pueden optimizar la forma en que recopilan, gestionan y notifican sus ESG, lo que les permite cumplir de manera más eficiente con los requisitos del marco para informes ESG.

Envizi puede ayudar a las organizaciones a:

  • Automatizar la captura de datos (estructurados y no estructurados) en los ámbitos medioambiental, social y de gobierno en un sistema único de registro. Estos datos se pueden segmentar y clasificar para adaptarlos a las necesidades de múltiples marcos de información, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de la presentación de informes.
  • Ayude a gestionar personas, procesos, referencias externas y documentación de apoyo con fines informativos mediante herramientas como el Gestor de informes de sostenibilidad dentro del módulo Marco para informes ESG. Los datos de la plataforma se pueden extraer directamente para crear respuestas para marcos específicos, y las respuestas se almacenan en un único repositorio.


Autor

IBM Envizi

Envizi
Soluciones relacionadas
TI sostenible

Optimice la forma en que asigna recursos a las aplicaciones en todo su ecosistema con la plataforma IBM Turbonomic. 

 Explore Turbonomic
Soluciones de sostenibilidad

Comience su viaje hacia la sostenibilidad hoy conectando su hoja de ruta estratégica con las operaciones del día a día.

 Explore las soluciones de sostenibilidad
Servicios de consultoría sobre sostenibilidad

Utilice los servicios de consultoría de sostenibilidad de IBM para convertir la ambición de sostenibilidad en acción y convertirse en un negocio más responsable y rentable.

 Explore los servicios de consultoría de sostenibilidad
Dé el siguiente paso

Descubra cómo ejecutar aplicaciones de manera fluida, continua y rentable para lograr un rendimiento eficiente de dichas aplicaciones y reducir los costes con IBM Turbonomic.

 

 Explore Turbonomic Realice una visita guiada del producto