Como se mencionó anteriormente, el BRSR se basa en nueve principios que se definen en el BRR, pero aclara y añade detalles sobre qué empresas deben informar (las 1000 principales empresas que cotizan en la NSE por capitalización bursátil) y qué deben informar (varios tipos de divulgaciones).

Cada principio de divulgación inteligente tiene dos componentes, indicadores esenciales e indicadores de liderazgo. Los indicadores esenciales son obligatorios e incluyen datos sobre factores ambientales como la energía, las emisiones, el agua y los residuos, así como el impacto social de las operaciones de la empresa, junto con detalles de la formación de los empleados en torno a estos principios.

Los indicadores de liderazgo, por otro lado, son voluntarios y están dirigidos a empresas "que aspiran a progresar a un nivel superior en su búsqueda de ser social, ambiental y éticamente responsables", como se establece en el marco de presentación de informes. Estos incluyen programas de conciencia ética para socios de la cadena de valor, evaluaciones del ciclo de vida de productos y servicios, protecciones para empleados, como seguros y programas de transición. Los indicadores de liderazgo también incluyen informes avanzados sobre biodiversidad, consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 y divulgaciones de la cadena de suministro.

A junio de 2023, el marco BRSR se compone de 140 preguntas: 98 sobre indicadores esenciales y 42 sobre indicadores de liderazgo.

Los nueve principios y sus divulgaciones que se requieren en el BRSR son:

Las empresas deben comportarse y gobernarse con integridad y de manera ética, transparente y responsable. Los indicadores de rendimiento incluyen la existencia de políticas anticorrupción y antisoborno, detalles de las medidas reglamentarias contra la organización y detalles de las reclamaciones por conflictos de intereses. Las empresas deben proporcionar bienes y servicios de manera sostenible y segura. Los indicadores de rendimiento incluyen inversiones para mejorar los impactos ambientales y sociales, detalles de los procedimientos de recuperación, reutilización, reciclaje y eliminación, y detalles de los planes de responsabilidad ampliada del productor y las evaluaciones del ciclo de vida. Las empresas deben respetar y promover el bienestar de todos los empleados, incluidos los de sus cadenas de valor. Los indicadores de rendimiento incluyen el porcentaje de empleados que están cubiertos por un seguro de estado y accidentes, beneficios de paternidad, beneficios de guardería y beneficios de jubilación; cantidad de accesibilidad para trabajadores con capacidades diferentes y porcentaje de trabajadores sindicalizados. Las empresas deben respetar los intereses de todas sus stakeholders y responder ante ellos. Los indicadores de rendimiento incluyen tener grupos de partes interesadas que incluyan personas vulnerables y marginadas, número de canales de comunicación utilizados y frecuencia de participación, y detalles de los procesos de consulta. Las empresas deben respetar y promover los derechos humanos. Los indicadores de rendimiento incluyen el porcentaje de empleados que han recibido formación sobre cuestiones de derechos humanos, el porcentaje de trabajadores que pagan el salario mínimo y la remuneración del consejo de administración y la dirección en comparación con las medianas del sector. Las empresas deben respetar y esforzarse por proteger y restaurar el medio ambiente. Los indicadores de rendimiento incluyen el consumo anual de electricidad y combustible, la extracción de agua por fuente (como aguas superficiales, aguas subterráneas y agua de mar), las emisiones a la atmósfera (como NOx, SOx y COV) y las evaluaciones de impacto ambiental. Las empresas, a la hora de influir en la política pública y normativa, deben hacerlo de forma responsable y transparente. Los indicadores de rendimiento incluyen el número de afiliaciones a asociaciones de sectores y comercio, detalles de cuestiones relacionadas con conductas anticompetitivas y detalles de las posiciones de política pública defendidas por la organización. Las empresas deben promover el crecimiento inclusivo y el desarrollo equitativo. Los indicadores de rendimiento incluyen detalles de las evaluaciones de impacto social, información sobre proyectos de rehabilitación y reasentamiento y detalles de las compras que favorecen a los grupos marginados o vulnerables. Las empresas deben interactuar con sus consumidores y proporcionarles valor de forma responsable. Los indicadores de rendimiento incluyen mecanismos de quejas y comentarios de los consumidores, detalles de retiradas de productos relacionados con la seguridad y existencia de políticas de ciberseguridad y privacidad de datos.

A medida que la India se encamina hacia la presentación obligatoria de informes ESG, el BRSR tiene como objetivo mejorar el cumplimiento, la coherencia y la comunicación en torno a la divulgación de información no financiera.