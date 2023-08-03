Esta es también la razón por la que la monitorización de la salud de las aplicaciones es tan crítico para las organizaciones modernas. La monitorización del estado de las aplicaciones es un proceso de diagnóstico que implica identificar los problemas de estado de las aplicaciones y crear un plan de resolución antes de que se conviertan en problemas mayores para una organización.

Las organizaciones no pueden arriesgarse a tiempos de inactividad innecesarios no planificados o a mayores latencias porque una aplicación falló o tuvo un rendimiento inferior. Las dependencias inherentes de las aplicaciones pueden significar que un fallo puede tener efectos en cascada en toda la oferta de servicios. Como tal, es crítico invertir en la monitorización del estado de las aplicaciones y garantizar que sus aplicaciones puedan manejar las demandas de los requisitos diarios de una organización. Dado que cualquier interrupción de este flujo puede tener consecuencias significativas para los resultados de la empresa y sus relaciones con el cliente, es importante priorizar la monitorización de la aplicación dentro de la organización moderna.

La monitorización del estado de las aplicaciones comparte algunas similitudes con la monitorización del rendimiento de las aplicaciones, que monitoriza experiencias digitales como el tiempo de carga, el tiempo de respuesta y el tiempo de actividad y la disponibilidad. Aunque ambos mejoran el funcionamiento de las aplicaciones para los usuarios finales, la monitorización del estado de las aplicaciones se centra principalmente en el funcionamiento de una aplicación, mientras que la monitorización del rendimiento de las aplicaciones también se centra en mejorar la experiencia del usuario.