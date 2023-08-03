Etiquetas
Automatización de TI

Cómo las organizaciones pueden medir con éxito un proceso de monitorización del estado de las aplicaciones

Mujer ingeniera de pie delante de una máquina, analizando una tablet

Hoy en día, las organizaciones requieren que todos los empleados, aplicaciones y procesos trabajen de forma coordinada para generar valor. Las organizaciones dependen cada vez más de su pila tecnológica (que comprende todas sus interfaces de red, CPU, máquinas virtuales, información del sistema operativo y aplicaciones instaladas) para ofrecer un servicio constante al usuario final. Por tanto, es fundamental que las aplicaciones de software funcionen de manera óptima, ya que a menudo suponen una ventaja competitiva para las empresas.

¿Qué es la monitorización del estado de las aplicaciones?

Esta es también la razón por la que la monitorización de la salud de las aplicaciones es tan crítico para las organizaciones modernas. La monitorización del estado de las aplicaciones es un proceso de diagnóstico que implica identificar los problemas de estado de las aplicaciones y crear un plan de resolución antes de que se conviertan en problemas mayores para una organización.

Las organizaciones no pueden arriesgarse a tiempos de inactividad innecesarios no planificados o a mayores latencias porque una aplicación falló o tuvo un rendimiento inferior. Las dependencias inherentes de las aplicaciones pueden significar que un fallo puede tener efectos en cascada en toda la oferta de servicios. Como tal, es crítico invertir en la monitorización del estado de las aplicaciones y garantizar que sus aplicaciones puedan manejar las demandas de los requisitos diarios de una organización. Dado que cualquier interrupción de este flujo puede tener consecuencias significativas para los resultados de la empresa y sus relaciones con el cliente, es importante priorizar la monitorización de la aplicación dentro de la organización moderna.

La monitorización del estado de las aplicaciones comparte algunas similitudes con la monitorización del rendimiento de las aplicaciones, que monitoriza experiencias digitales como el tiempo de carga, el tiempo de respuesta y el tiempo de actividad y la disponibilidad. Aunque ambos mejoran el funcionamiento de las aplicaciones para los usuarios finales, la monitorización del estado de las aplicaciones se centra principalmente en el funcionamiento de una aplicación, mientras que la monitorización del rendimiento de las aplicaciones también se centra en mejorar la experiencia del usuario.

Siete métricas que identifican el éxito relativo de su proceso de monitorización del estado de las aplicaciones

Las organizaciones necesitan contar con un plan integral para garantizar el estado de sus aplicaciones, pero un componente clave de cualquier proceso de monitorización del estado de las aplicaciones es la recopilación de datos. Las aplicaciones fallan o tienen un rendimiento inferior por muchas razones diferentes. Como resultado, es importante realizar un seguimiento de varios estados de salud clave y métricas de rendimiento para no descubrir problemas de rendimiento demasiado tarde. Como tal, muchas organizaciones intentan gestionar el estado de sus aplicaciones y realizar un seguimiento de las métricas clave a través de informes de estado avanzados.

Estas son siete métricas importantes que identifican el éxito relativo del proceso de monitorización del estado de su aplicación:

  1. Disponibilidad y tiempo de actividad de la aplicación: es la cantidad de tiempo que un endpoint (como un dispositivo móvil, un ordenador o una máquina virtual) puede acceder y utilizar una aplicación. El tiempo de inactividad del software es un gran riesgo organizativo porque disminuye la satisfacción del cliente y viola potencialmente un acuerdo de nivel de servicio con los usuarios finales. Mantener el tiempo de actividad de las aplicaciones se ha vuelto más difícil recientemente debido a la conexión de varias aplicaciones y a la extracción de recursos externos de las API de los proveedores. Las organizaciones deben saber cuándo se producen problemas de rendimiento y cómo solucionarlos.
  2. Tiempo de lanzamiento de la aplicación y tiempo de respuesta: esto se relaciona con el tiempo de carga inicial de la aplicación y el tiempo de respuesta a las solicitudes o consultas de los usuarios. Por ejemplo, un usuario abre una aplicación, que consulta a los servidores para mostrar la pantalla de inicio de la aplicación. Una aplicación que tarda mucho en abrirse disminuirá la satisfacción del cliente y puede ser un signo de un problema mayor. Por eso las organizaciones necesitan comprobaciones de estado automatizadas y en tiempo real del tiempo que tardan las aplicaciones en funcionar para poder realizar los cambios adecuados en la funcionalidad si el umbral de respuesta de la aplicación está por debajo de los índices aceptables. Las organizaciones que comprenden sus tiempos de respuesta probablemente puedan trazar estrategias de corrección proactivas antes de que la aplicación falle.
  3. Uso de recursos: mide el porcentaje de recursos disponibles que utiliza una aplicación en un momento determinado. Ciertas aplicaciones que consumen muchos recursos pueden afectar al rendimiento en otros lugares. Probablemente ya haya experimentado algo así, por ejemplo, cuando su ordenador funciona lento porque tiene varias aplicaciones abiertas o una aplicación sobrecargada (como un navegador con docenas de pestañas abiertas).
  4. El número y la gravedad de las instancias y los problemas: también es importante identificar la gravedad de cada incidente y cómo afecta su fallo o bajo rendimiento al sistema en general. La monitorización del estado de las aplicaciones a menudo influye en la gestión de incidentes y problemas, lo que implica la corrección de los problemas descubiertos por la monitorización del estado de las aplicaciones.
  5. Tiempo medio para detectar (MTTD): puede tardarse entre un milisegundo y varios días en determinar que una aplicación ha fallado o que está funcionando por debajo de un margen aceptable. El MTTD (también conocido como tiempo medio de detección) mide el tiempo medio que se tarda en identificar una avería en una aplicación o en una parte del sistema de TI. Lo ideal es que la organización haya establecido notificaciones automáticas y gráficos de visualización de datos y flujos de trabajo para que la intervención humana pueda identificar rápidamente los problemas.
  6. Tiempo medio de reparación (MTTR): el MTTR mide el tiempo medio que se tarda en reparar un sistema o equipo después de que haya fallado. El MTTR realiza un seguimiento del tiempo transcurrido desde que se produce el fallo hasta que la aplicación vuelve a funcionar correctamente. El MTTR es una métrica clave para monitorizar porque rastrea la eficacia de los esfuerzos de reparación, un componente clave del tiempo de actividad o disponibilidad de la aplicación.
  7. El número de incidentes de ciberseguridad: la investigación de IBM revela que el coste medio global de una vulneración de datos es de 4,45 millones de dólares en 2023, un aumento del 15 % en 3 años. Desde el inicio de la pandemia, los ataques de spear phishing han aumentado casi siete veces. Hay muchas razones por las que una aplicación puede fallar o tener un rendimiento inferior, pero una de las más preocupantes es que haya fallado debido a una amenaza externa de ciberseguridad. El uso de herramientas de monitorización para detectar posibles problemas de seguridad, como inyecciones de malware, denegación de servicio distribuido (DDoS) y otros, puede mejorar el estado general de las aplicaciones.

Las organizaciones dependen de que sus aplicaciones funcionen para aumentar la eficiencia de sus operaciones y prestar servicios a sus clientes. La mejor manera de mejorar el estado de las aplicaciones es a través de un proceso reglamentado que identifique y rastree las métricas clave que iluminen el rendimiento de las aplicaciones individuales y proporcionen una visión holística del sistema general.

Obtenga el contexto que necesita para resolver incidentes más rápido con IBM Instana

Sus aplicaciones pueden responder mejor a las necesidades de los usuarios con IBM Instana Observability. Acelere las canalizaciones de CI/CD para entregar aplicaciones más rápido y reducir los costes con la observabilidad de las aplicaciones totalmente automatizada y el contexto necesario para tomar medidas inteligentes y garantizar el rendimiento de las aplicaciones.

Autor

Keith O'Brien

Writer

IBM Consulting

Recursos

Una IA más inteligente empieza con la pila de nube adecuada

¿Listo para hacer que la IA trabaje para su negocio? Descubra cómo IBM Cloud y Red Hat facilitan la personalización, la implementación y el escalado de la IA. Todo en una sola sesión. Únase al webinar y construya su camino hacia el éxito de la IA.
¿Quiere mover cargas de trabajo heredadas? Vea por qué la nube híbrida es la opción inteligente

Este informe de IDC muestra cómo las empresas están abordando los desafíos más difíciles de la migración a la nube y qué está funcionando.
Las principales plataformas de Cloud Databases de Gartner: ¿quién las ofrece a escala?

Explore el 2024 Magic Quadrant for CDBMS y descubra qué proveedores están impulsando ecosistemas de datos de alto rendimiento, listos para la tecnología híbrida.
GK Cloud Solutions utiliza watsonx.ai

Al aplicar IBM watsonx Discovery, watsonx Assistant y watsonx.ai en IBM Cloud, la empresa de tecnología educativa no solo ha mejorado la experiencia de aprendizaje de sus clientes, sino que también ha logrado importantes beneficios comerciales.
¿Qué es la migración a la nube?

Descubra las soluciones de migración a la nube de IBM diseñadas para agilizar su transición a cloud. Conozca los diferentes tipos de migración, estrategias y beneficios que impulsan la eficiencia, la escalabilidad y la innovación.
Nube pública vs. nube privada vs. nube híbrida

Explore las diferencias clave entre las soluciones de nube pública, la privada y la híbrida con IBM. Comprenda qué modelo de nube se adapta mejor a las necesidades de su empresa para mejorar la flexibilidad, la seguridad y la escalabilidad.
IBM Cloud acelera la innovación para los clientes

Conozca las cinco formas en las que IBM Cloud ayuda a los clientes a tomar las decisiones correctas sobre la colocación de cargas de trabajo en función de la resiliencia, el rendimiento, la seguridad, el cumplimiento y el TCO.

Soluciones relacionadas

Nivel gratuito de IBM Cloud 

Cree su cuenta gratuita de IBM Cloud y acceda a más de 40 productos siempre gratuitos, incluidas las API de IBM watsonx.

 Crear cuenta
IBM Cloud  

IBM Cloud es una plataforma empresarial en la nube diseñada para sectores regulados, que proporciona soluciones preparadas para la IA, seguras e híbridas.

 Explorar la soluciones en el cloud
Servicios de consultoría en la nube 

Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.

 Servicio en la nube
Dé el siguiente paso

Libere todo el potencial de la IA y la nube híbrida con la plataforma segura y escalable de IBM. Comience por explorar nuestras soluciones preparadas para la IA o cree una cuenta gratuita para acceder a productos y servicios siempre gratuitos.

 Explore las soluciones de IA de IBM Cloud Cree una cuenta gratuita de IBM Cloud