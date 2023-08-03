Hoy en día, las organizaciones requieren que todos los empleados, aplicaciones y procesos trabajen de forma coordinada para generar valor. Las organizaciones dependen cada vez más de su pila tecnológica (que comprende todas sus interfaces de red, CPU, máquinas virtuales, información del sistema operativo y aplicaciones instaladas) para ofrecer un servicio constante al usuario final. Por tanto, es fundamental que las aplicaciones de software funcionen de manera óptima, ya que a menudo suponen una ventaja competitiva para las empresas.
Esta es también la razón por la que la monitorización de la salud de las aplicaciones es tan crítico para las organizaciones modernas. La monitorización del estado de las aplicaciones es un proceso de diagnóstico que implica identificar los problemas de estado de las aplicaciones y crear un plan de resolución antes de que se conviertan en problemas mayores para una organización.
Las organizaciones no pueden arriesgarse a tiempos de inactividad innecesarios no planificados o a mayores latencias porque una aplicación falló o tuvo un rendimiento inferior. Las dependencias inherentes de las aplicaciones pueden significar que un fallo puede tener efectos en cascada en toda la oferta de servicios. Como tal, es crítico invertir en la monitorización del estado de las aplicaciones y garantizar que sus aplicaciones puedan manejar las demandas de los requisitos diarios de una organización. Dado que cualquier interrupción de este flujo puede tener consecuencias significativas para los resultados de la empresa y sus relaciones con el cliente, es importante priorizar la monitorización de la aplicación dentro de la organización moderna.
La monitorización del estado de las aplicaciones comparte algunas similitudes con la monitorización del rendimiento de las aplicaciones, que monitoriza experiencias digitales como el tiempo de carga, el tiempo de respuesta y el tiempo de actividad y la disponibilidad. Aunque ambos mejoran el funcionamiento de las aplicaciones para los usuarios finales, la monitorización del estado de las aplicaciones se centra principalmente en el funcionamiento de una aplicación, mientras que la monitorización del rendimiento de las aplicaciones también se centra en mejorar la experiencia del usuario.
Las organizaciones necesitan contar con un plan integral para garantizar el estado de sus aplicaciones, pero un componente clave de cualquier proceso de monitorización del estado de las aplicaciones es la recopilación de datos. Las aplicaciones fallan o tienen un rendimiento inferior por muchas razones diferentes. Como resultado, es importante realizar un seguimiento de varios estados de salud clave y métricas de rendimiento para no descubrir problemas de rendimiento demasiado tarde. Como tal, muchas organizaciones intentan gestionar el estado de sus aplicaciones y realizar un seguimiento de las métricas clave a través de informes de estado avanzados.
Estas son siete métricas importantes que identifican el éxito relativo del proceso de monitorización del estado de su aplicación:
Las organizaciones dependen de que sus aplicaciones funcionen para aumentar la eficiencia de sus operaciones y prestar servicios a sus clientes. La mejor manera de mejorar el estado de las aplicaciones es a través de un proceso reglamentado que identifique y rastree las métricas clave que iluminen el rendimiento de las aplicaciones individuales y proporcionen una visión holística del sistema general.
