Sabemos que comprender los problemas técnicos de los clientes es primordial para ofrecer un servicio de soporte eficaz. Las empresas exigen soluciones rápidas y precisas a sus problemas técnicos, lo que requiere que los equipos de soporte posean profundos conocimientos técnicos y comuniquen claramente los planes de acción. Las herramientas de soporte integradas en el producto o en línea, como los asistentes virtuales, pueden impulsar interacciones de soporte más informadas y eficientes con el autoservicio del cliente.

Cerca del 85 % de los ejecutivos afirman que la IA generativa interactuará directamente con los clientes en los próximos dos años. Aquellos que implementan la búsqueda de autoservicio en sus sitios y herramientas pueden volverse exponencialmente más poderosos con la IA generativa. La IA generativa puede aprender de grandes conjuntos de datos y producir respuestas matizadas y personalizadas. La capacidad de comprender el contexto subyacente de una pregunta (teniendo en cuenta variables como el tono, el sentimiento y el contexto) faculta a la IA para proporcionar respuestas que se ajusten a las necesidades específicas del usuario, y con la automatización puede ejecutar tareas, como abrir un tique para pedir una pieza de recambio.

Incluso cuando surgen temas que los asistentes virtuales no pueden resolver por sí solos, la automatización puede conectar fácilmente a los clientes con un agente activo que puede ayudarles. Si se escala a un agente activo, se le puede proporcionar un resumen generado por IA del historial de la conversación, para que este pueda retomarla sin problemas donde la dejó el asistente virtual.

Como desarrollador de IA, IBM trabaja con miles de clientes para ayudarles a infundir la tecnología en toda su empresa y obtener nuevos niveles de conocimientos y eficiencia. Gran parte de nuestra experiencia proviene de la implementación de la IA en nuestros propios procesos y herramientas, que luego podemos aplicar a los compromisos con los clientes.

Nuestros clientes nos dicen que sus negocios requieren procesos de soporte proactivos y optimizados que puedan anticiparse a las necesidades del usuario, lo que conduce a respuestas más rápidas, minimizando el tiempo de inactividad y los problemas futuros.