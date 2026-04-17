La buena noticia es que las medidas de protección se están adelantando a los riesgos.

Los avances se han acelerado en todo el sector, IBM ha colaborado en la elaboración de tres de los cuatro algoritmos de criptografía poscuántica publicados por el NIST en 2024 y lleva trabajando con sus clientes en transformaciones resistentes a la computación cuántica desde 2019. En los últimos años, IBM ha contribuido a aumentar la concienciación sobre los riesgos cuánticos a nivel directivo, ha evaluado la exposición de las organizaciones a dichos riesgos y ha elaborado hojas de ruta concretas para impulsar programas activos de migración y corrección. Las contribuciones de IBM van más allá de las empresas individuales, ya que ayudan a definir múltiples estrategias gubernamentales nacionales de criptografía poscuántica (PQC) y a reunir consorcios del sector para acelerar la transformación a gran escala hacia la PQC.

Esta tendencia ya se está extendiendo también a otros sectores. Por ejemplo, IBM y Vodafone han estado trabajando juntos para explorar cómo aplicar la criptografía poscuántica en la infraestructura y los sistemas de red de Vodafone. Además, IBM se asoció recientemente con plataformas de mensajería instantánea como Signal y Threema para rediseñar los protocolos de cifrado básicos con vistas a un mundo resistente a la computación cuántica. La propia oficina del CIO de IBM aprovecha la tecnología cuántica segura de IBM para afrontar los desafíos del descubrimiento, la visibilidad, la corrección y la modernización en la gestión de la criptografía, y mantenerse por delante del riesgo de “recoger ahora, descifrar después”.

Las principales organizaciones de todos los sectores ya están realizando un inventario de sus activos criptográficos, probando el uso de algoritmos poscuánticos e incorporando la criptoagilidad a sus entornos. Y aunque la adopción inicial se concentró en sectores como las telecomunicaciones, la tendencia se está expandiendo ahora en los servicios financieros, el gobierno, la sanidad y las infraestructuras críticas

Los estándares, las herramientas y la experiencia necesarios para avanzar ya existen.