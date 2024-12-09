Los exploits de día cero ponen de manifiesto los crecientes riesgos de las interfaces orientadas a Internet

Informes recientes confirman la explotación activa de una crítica vulnerabilidad de día cero dirigida a las interfaces de administración de firewalls de próxima generación (NGFW) de Palo Alto Networks. Aunque las rápidas advertencias y las directrices de mitigación de Palo Alto ofrecen un punto de partida para la corrección, las implicaciones más amplias de estas vulnerabilidades requieren la atención de las organizaciones de todo el mundo.

El aumento de ataques a interfaces de gestión orientadas a internet pone de manifiesto un panorama de amenazas en evolución y obliga a replantearse cómo las organizaciones aseguran activos críticos.