Composiciones quantum y el futuro de la IA en la música

Llevo trabajando con IA desde finales de la década de 1980. En 1994, defendí una tesis doctoral en la Universidad de Edimburgo sobre el uso de la IA para el diseño de sonido y la música. Esta fue probablemente la primera tesis sobre este tema en el Reino Unido.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la IA es software, y el software de IA necesita hardware para funcionar. Siempre me ha intrigado el hecho de que la IA todavía se ejecuta en un tipo de ordenador descrito por primera vez por John von Neumann en la década de 1940, denominado "arquitectura von Neumann". Esto es lo que, en los círculos de computación cuántica, la gente denomina "ordenadores clásicos".

Desde muy al principio de mi carrera, he estado haciendo investigación sobre tipos alternativos de ordenadores para desarrollar la IA. Mi teoría favorita es que los nuevos tipos de arquitecturas informáticas pueden permitirse nuevos enfoques de la IA.

Durante mis estudios de doctorado, me inspiró aprender sobre la llamada "arquitectura de Harvard", que evitaba el cuello de botella de Von Neumann causado por la obtención de datos e instrucciones de la misma memoria. Además, tuve la suerte de tener la oportunidad de trabajar con ordenadores paralelos con multiprocesadores de memoria compartida y distribuida en el Centro de Computación Paralela de Edimburgo [ahora llamado EPCC]. En 1995, compuse una pieza de música electrónica titulada "Olivine Trees" utilizando un Cray T3D, el superordenador más grande de Europa en ese momento.

Obviamente, la computación cuántica estuvo en mi radar durante un tiempo. Pero al principio, todo era teórico y difícil de entender. A menudo descubrí que los físicos tenían una forma diferente de hablar sobre el procesamiento de la información que los informáticos. Y no existían ordenadores cuánticos reales hasta hace relativamente poco. Conocí IBM Quantum Experience [ahora conocida como IBM Quantum Platform] solo a finales de 2016, que permitía a cualquiera con conexión a internet acceder a un procesador cuántico de 5 qubits. Así que, a principios de 2017, empecé a centrarme en investigar la IA y los sistemas de generación de música procedimental con computación cuántica, y en componer música con ellos. ¡El resto es historia!