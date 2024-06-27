Es fácil centrarse en el "después" cuando se trata de ciberseguridad: cómo detener un ataque después de que comience y cómo recuperarse cuando termine. Pero aunque las respuestas reactivas funcionaban en el pasado, simplemente no son suficientes en el mundo actual.

Los ataques no solo son más intensos y dañinos que nunca, sino que los ciberdelincuentes también utilizan muchos métodos de ataque diferentes. El informe de suplantación de identidad de Zscaler ThreatLabZ de 2024 reveló que los ataques de suplantación de identidad aumentaron un 58 % en 2023, y el informe sobre tendencias de protección de datos de 2024 de Veeam informó que tres de cada cuatro organizaciones sufrieron al menos un ataque de ransomware en 2023. Además, los ciberdelincuentes recurren cada vez más a herramientas basadas en IA que facilitan enormemente la búsqueda y el aprovechamiento de vulnerabilidades.

Como resultado, muchas organizaciones están cambiando su enfoque en lo que respecta a la ciberseguridad. En lugar de esperar a entrar en acción cuando surge una amenaza, las organizaciones ahora están poniendo en marcha una estrategia proactiva de ciberseguridad. La ciberseguridad proactiva significa poner en marcha estrategias y procesos antes de que surja una amenaza para reducir sus vulnerabilidades y el riesgo de un ataque. Este enfoque también puede ayudarte a detectar un ataque justo cuando está a punto de ocurrir o en las primeras fases.