Es fácil centrarse en el "después" cuando se trata de ciberseguridad: cómo detener un ataque después de que comience y cómo recuperarse cuando termine. Pero aunque las respuestas reactivas funcionaban en el pasado, simplemente no son suficientes en el mundo actual.
Los ataques no solo son más intensos y dañinos que nunca, sino que los ciberdelincuentes también utilizan muchos métodos de ataque diferentes. El informe de suplantación de identidad de Zscaler ThreatLabZ de 2024 reveló que los ataques de suplantación de identidad aumentaron un 58 % en 2023, y el informe sobre tendencias de protección de datos de 2024 de Veeam informó que tres de cada cuatro organizaciones sufrieron al menos un ataque de ransomware en 2023. Además, los ciberdelincuentes recurren cada vez más a herramientas basadas en IA que facilitan enormemente la búsqueda y el aprovechamiento de vulnerabilidades.
Como resultado, muchas organizaciones están cambiando su enfoque en lo que respecta a la ciberseguridad. En lugar de esperar a entrar en acción cuando surge una amenaza, las organizaciones ahora están poniendo en marcha una estrategia proactiva de ciberseguridad. La ciberseguridad proactiva significa poner en marcha estrategias y procesos antes de que surja una amenaza para reducir sus vulnerabilidades y el riesgo de un ataque. Este enfoque también puede ayudarte a detectar un ataque justo cuando está a punto de ocurrir o en las primeras fases.
Al utilizar herramientas basadas en la IA, como hacen muchos ciberdelincuentes, las organizaciones pueden encontrar a menudo vulnerabilidades antes que los ciberdelincuentes. Las herramientas ahora pueden detectar ransomware en menos de 60 segundos, lo que a menudo proporciona tiempo suficiente para detener un ataque antes de que se produzcan daños.
Las herramientas de IA también pueden hacer predicciones sobre las áreas de vulnerabilidad, lo que permite a las organizaciones tomar medidas de forma proactiva. Dado que muchos delincuentes utilizan cada vez más herramientas de IA generativa para crear ataques, las organizaciones que utilizan IA pueden utilizar los datos de forma más eficaz para prevenir estos ataques. Sin herramientas de IA, es probable que una organización reaccione con mayor frecuencia porque utiliza herramientas mucho menos potentes que los ciberdelincuentes.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Si bien las herramientas son la primera línea de defensa, un hacker ético suele ser un gran recurso para un enfoque proactivo. Un hacker ético asume el papel de un hacker externo y realiza pruebas mediante procesos automatizados para encontrar vulnerabilidades, igual que alguien que intenta hackear su organización con fines nefastos. Con la perspectiva externa de un hacker ético, muchas organizaciones pueden tomar sus hallazgos y luego mejorar proactivamente la seguridad en esas áreas, lo que ayuda a prevenir futuros ataques.
Después de sufrir un ciberataque, es natural pasar al modo reaccionario. Con un plan detallado de respuesta a ciberemergencias con antelación, responderá de forma más eficaz siguiendo un proceso predefinido creado cuando las emociones no están a flor de piel. Un plan eficaz incluye una guía de estrategias que le guía por cada paso que debe dar, en función de lo que ocurra durante el ataque. Los planes que también incluyen un plan de comunicación en caso de crisis aumentan las probabilidades de que su organización controle la narrativa en lugar de reaccionar a las noticias de los medios de comunicación.
Tras un ciberataque, el objetivo de mayor prioridad suele ser que la empresa vuelva a estar en línea y operativa. Al hacer copias de seguridad de los datos de forma proactiva, las organizaciones pueden restaurarlos más rápidamente y empezar a atender a los clientes con la menor cantidad de interrupciones empresariales posible.
Además, tener copias de seguridad actualizadas elimina la necesidad de que las organizaciones consideren realizar pagos de ransomware después de un ataque de ransomware. Sin embargo, esto solo es posible si la copia de seguridad es utilizable y no está corrompida. Las organizaciones deben realizar copias de seguridad de los datos en el tiempo más real posible y aislar la copia de seguridad de la red, preferiblemente fuera de sus instalaciones. Además, asegúrese de que los archivos de copia de seguridad no se sobrescriban.
Pasar de reactivo a proactivo en términos de ciberseguridad no es solo añadir nuevas herramientas y procesos. Las organizaciones deben cambiar su mentalidad para asumir que ocurrirá un ataque y asegurarse de reducir su riesgo y estar lo más preparados posible.