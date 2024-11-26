El hallazgo de que los sistemas de IA más sofisticados de hoy en día pueden superar las pruebas sin una verdadera comprensión llega al corazón de un feroz debate que ahora consume Silicon Valley: si la inteligencia artificial general está a la vuelta de la esquina o sigue fuera de nuestro alcance.

La carrera por lograr la inteligencia artificial general (AGI) se ha convertido en uno de los debates más polémicos de la tecnología, lo que pone de manifiesto una brecha cada vez más profunda entre optimistas y escépticos. En las salas de juntas corporativas y los laboratorios de investigación de Silicon Valley, las conversaciones se centran cada vez más no solo en si las máquinas igualarán las capacidades cognitivas humanas, sino también en cuándo.

El cronograma del desarrollo de la AGI ha dividido a la comunidad de IA en dos campos distintos. Por un lado, están los tecnooptimistas, que ven la AGI como un avance inminente que podría remodelar la civilización en el transcurso de nuestras vidas. Por otro lado están los pragmáticos, que advierten que quizá estemos a décadas de máquinas que realmente piensen como humanos.

Este desacuerdo fundamental sobre los plazos de la AGI no es meramente académico: influye en las prioridades de investigación, las decisiones de inversión y los debates políticos sobre la seguridad y la regulación de la IA. A medida que se invierten miles de millones de dólares en investigación y desarrollo de AGI, las apuestas de este debate siguen en aumento.

Mientras que algunos destacados líderes tecnológicos como Sam Altman de OpenAI han sugerido que la inteligencia artificial general (sistemas de IA que pueden igualar o superar la cognición a nivel humano en prácticamente todas las tareas) podría llegar en cuestión de años, Smolinski de IBM ofrece una visión más escéptica. Argumenta que los sistemas actuales de IA, en particular los modelos de lenguaje de gran tamaño, se limitan fundamentalmente a la coincidencia de patrones en lugar del razonamiento real.

En lugar de estar al borde de la inteligencia similar a la humana, Smolinski sugiere que "quizás ni siquiera estemos en el código postal correcto" en lo que respecta a la arquitectura necesaria para una IA verdadera. Como él dice directamente: "Yo distinguiría entre la IA que ayuda a resolver problemas específicos y la IA general... Pienso que tener un sistema que funcione como un humano, que tenga el mismo tipo de procesos de pensamiento que un humano, o que resuelva problemas... estamos a muchos años de eso. Es posible que nunca lleguemos ahí".

Smolinski desglosa las capacidades de la IA en categorías claras, cada una con diferentes propósitos. Por un lado, dispone de modelos de lenguaje de gran tamaño modernos similares a la IA, excelentes en el reconocimiento de patrones, como ver similitudes y tendencias en los datos. Por el contrario, tiene sistemas tradicionales basados en reglas que pueden seguir pasos lógicos. El verdadero desafío, explica, no es mejorar ninguno de los dos tipos, sino descubrir cómo combinarlos de manera efectiva.

Smolinski sugiere que la IA neurosimbólica podría ofrecer un camino a seguir. Esta rama de AI intenta combinar las redes neuronales con el razonamiento simbólico, aunque aún está por verse su potencial final. Estos sistemas híbridos pueden aprender de los datos sin procesar y aplicar reglas lógicas. Esta naturaleza dual ayuda a las máquinas a abordar desafíos complejos, desde analizar el lenguaje natural hasta resolver problemas en entornos dinámicos, al tiempo que proporciona explicaciones más claras de sus decisiones.

"Creo que es lo más prometedor para la inteligencia verdadera", afirmó.