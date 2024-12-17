Probando los límites de la IA generativa: cómo el red teaming expone las vulnerabilidades de los modelos de IA

Con la IA generativa en la primera línea de la seguridad de la información, los red teams o equipos rojos desempeñan un papel esencial en la identificación de vulnerabilidades que otros pueden pasar por alto.

En vista de que el coste medio de una vulneración de datos alcanzó un máximo histórico de 4,88 millones de dólares en 2024, las empresas necesitan saber exactamente dónde están sus vulnerabilidades. Dado el notable ritmo al que están adoptando la IA generativa, es muy probable que algunas de esas vulnerabilidades residan en los propios modelos de IA, o en los datos utilizados para entrenarlos.

Ahí es donde entra en juego el red teaming específico de la IA. Es una forma de probar la resiliencia de los sistemas de IA frente a escenarios de amenazas dinámicas. Esto implica simular escenarios de ataque del mundo real para someter a prueba los sistemas de IA antes y después de implementarlos en un entorno de producción. El red teaming se ha vuelto vital para garantizar que las organizaciones puedan disfrutar de los beneficios de la IA generativa sin añadir riesgos.

El servicio X-Force Red Offensive Security de IBM sigue un proceso iterativo con pruebas continuas para abordar las vulnerabilidades en cuatro áreas clave:

Pruebas de seguridad y protección de modelos Pruebas de la aplicación de IA generativa Pruebas de seguridad de plataformas de IA Pruebas de seguridad de canalización de MLSecOps

En este artículo, nos centraremos en tres tipos de ataques adversarios que tienen como objetivo los modelos de IA y los datos de entrenamiento.