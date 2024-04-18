El marco de ciberseguridad 2.0 del NIST, en detalle

El marco de ciberseguridad (CSF) del NIST ayuda a las organizaciones a mejorar la gestión de riesgos utilizando un lenguaje común que se centra en los factores impulsores del negocio para mejorar la ciberseguridad.

El CSF 1.0 del NIST se publicó en febrero de 2014 y la versión 1.1 en abril de 2018. En febrero de 2024, el NIST publicó su última versión del CSF: la 2.0. El camino hacia el CSF 2.0 comenzó con una solicitud de información (RFI) en febrero de 2022. Durante los dos años siguientes, el NIST involucró a la comunidad de ciberseguridad a través de análisis, talleres, comentarios y borradores de revisión para perfeccionar las normas existentes y crear un nuevo modelo que reflejara los retos de seguridad en constante evolución.

Aunque el núcleo del CSF sigue siendo el mismo, hay varias adiciones notables en la nueva versión. Esto es lo que las empresas deben saber sobre el nuevo marco, cómo afecta a las operaciones y cómo los equipos de TI pueden aplicar eficazmente el CSF versión 2.0 a las operaciones diarias.