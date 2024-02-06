Las infracciones de terceros afectan al 90 % de las principales empresas energéticas mundiales

Cuando se centran en la expansión, las compañías de energía suelen contratar a varios proveedores externos para obtener servicios especializados. Estos socios externos, que van desde proveedores de software a proveedores logísticos, aportan sus configuraciones de seguridad únicas.

Si bien estas colaboraciones ofrecen varios beneficios, también abren nuevas lagunas de seguridad. Un sistema de proveedor comprometido puede actuar como puerta de entrada para que los ciberdelincuentes penetren en la red de datos de un socio.

Otro factor clave en la creciente incidencia de las ciberinfracciones es el impulso del sector energético hacia la digitalización. La integración de tecnologías como dispositivos IoT, cloud computing y machine learning ofrece numerosas ventajas, pero también amplía la superficie de ataque.

A medida que numerosas empresas energéticas dan prioridad al crecimiento, el mantenimiento de un conocimiento profundo de la seguridad de su cadena de suministro pasa a menudo a un segundo plano. Este déficit de supervisión puede dejar sin detectar puntos débiles críticos, lo que representa un desafío a la hora de abordar las vulnerabilidades de forma preventiva. Estas áreas ignoradas pueden convertirse en el objetivo principal de los ciberatacantes que buscan explotar estas brechas de seguridad.