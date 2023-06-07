Integración del soporte del centro de datos: reduzca los costes y el tiempo de inactividad con su estrategia de soporte

A medida que las organizaciones y sus centros de datos adoptan despliegues de nube híbrida, cuentan con un número de proveedores y cargas de trabajo en rápido crecimiento en sus entornos de TI. La proliferación de estos proveedores genera numerosos problemas y desafíos que sobrecargan al personal de TI, dificultan las innovaciones y el desarrollo del negocio principal de los clientes, y complican el soporte y la operación de estos entornos.

Si a eso le sumamos las prioridades del CIO de mejorar la disponibilidad del entorno TI, la seguridad y la postura de privacidad, el rendimiento y el TCO, ahora se tiene un reto insuperable para muchos clientes. De hecho, según los clientes encuestados por IDC, el 62 % informó de que los entornos multiproveedor causaban más problemas de tiempo de inactividad que una sola fuente. Sin embargo, es posible que el capital no esté disponible para la renovación del soporte del patrimonio del OEM, las mejoras del alcance del servicio o la actualización de los productos al fin de vida útil.