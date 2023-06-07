Integración del soporte del centro de datos: reduzca los costes y el tiempo de inactividad con su estrategia de soporte

A medida que las organizaciones y sus centros de datos adoptan despliegues de nube híbrida, cuentan con un número de proveedores y cargas de trabajo en rápido crecimiento en sus entornos de TI. La proliferación de estos proveedores genera numerosos problemas y desafíos que sobrecargan al personal de TI, dificultan las innovaciones y el desarrollo del negocio principal de los clientes, y complican el soporte y la operación de estos entornos.
Si a eso le sumamos las prioridades del CIO de mejorar la disponibilidad del entorno TI, la seguridad y la postura de privacidad, el rendimiento y el TCO, ahora se tiene un reto insuperable para muchos clientes. De hecho, según los clientes encuestados por IDC, el 62 % informó de que los entornos multiproveedor causaban más problemas de tiempo de inactividad que una sola fuente. Sin embargo, es posible que el capital no esté disponible para la renovación del soporte del patrimonio del OEM, las mejoras del alcance del servicio o la actualización de los productos al fin de vida útil.
Los clientes que siguen una estrategia de soporte integrada contratan a un asesor de confianza para que ofrezca soporte a la mayoría, si no a todos, los productos del centro de datos. En los próximos años, las soluciones de los centros de datos de TI serán cada vez más sofisticadas, lo que complicará aún más los retos antes mencionados. Esto requerirá que los clientes eleven su modelo de soporte de infraestructuras de sistemas centrados en el hardware a soluciones completas de habilitación de cargas de trabajo, integrando hardware y software en un modelo de soporte de soluciones.
Los clientes que siguen esta estrategia eligen el nivel de servicio y las tareas que desean que su proveedor de soporte gestione a lo largo del ciclo de vida de sus productos de infraestructura. Eso incluye la elección entre soporte estándar o proactivo. Los proveedores de soporte también pueden encargarse de servicios como la orquestación entre plataformas, la gestión de proveedores y recursos de TI y la gestión de la disponibilidad (por nombrar algunos).
Aprovechar el soporte de IBM en todo el centro de datos proporciona beneficios cruciales. El informe Total Economic Impact of IBM Hybrid IT Support de Forrester, encargado por IBM, demuestra estos beneficios basándose en encuestas a 277 de nuestros clientes y 5 entrevistas en profundidad. Veamos los beneficios y lo que los impulsa:
Si tiene problemas con la integración del soporte de los centros de datos, puede que sea el momento de empezar a pensar en una estrategia de soporte mejor para poder aprovechar las capacidades y los resultados empresariales únicos de IBM. Consulte el informe completo de Forrester TEI y utilice la Herramienta IBM Hybrid IT Support Estimator para estimar los posibles ahorros de costes a tres años de consolidar el soporte en su centro de datos.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM Cloud Pak for Data.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.
Watsonx.data le permite escalar el análisis y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y controlado.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.