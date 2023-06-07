Etiquetas
Integración del soporte del centro de datos: reduzca los costes y el tiempo de inactividad con su estrategia de soporte

A medida que las organizaciones y sus centros de datos adoptan despliegues de nube híbrida, cuentan con un número de proveedores y cargas de trabajo en rápido crecimiento en sus entornos de TI. La proliferación de estos proveedores genera numerosos problemas y desafíos que sobrecargan al personal de TI, dificultan las innovaciones y el desarrollo del negocio principal de los clientes, y complican el soporte y la operación de estos entornos.

Si a eso le sumamos las prioridades del CIO de mejorar la disponibilidad del entorno TI, la seguridad y la postura de privacidad, el rendimiento y el TCO, ahora se tiene un reto insuperable para muchos clientes. De hecho, según los clientes encuestados por IDC, el 62 % informó de que los entornos multiproveedor causaban más problemas de tiempo de inactividad que una sola fuente. Sin embargo, es posible que el capital no esté disponible para la renovación del soporte del patrimonio del OEM, las mejoras del alcance del servicio o la actualización de los productos al fin de vida útil.

¿Qué es una estrategia integrada de soporte del centro de datos?

Los clientes que siguen una estrategia de soporte integrada contratan a un asesor de confianza para que ofrezca soporte a la mayoría, si no a todos, los productos del centro de datos. En los próximos años, las soluciones de los centros de datos de TI serán cada vez más sofisticadas, lo que complicará aún más los retos antes mencionados. Esto requerirá que los clientes eleven su modelo de soporte de infraestructuras de sistemas centrados en el hardware a soluciones completas de habilitación de cargas de trabajo, integrando hardware y software en un modelo de soporte de soluciones.

Los clientes que siguen esta estrategia eligen el nivel de servicio y las tareas que desean que su proveedor de soporte gestione a lo largo del ciclo de vida de sus productos de infraestructura. Eso incluye la elección entre soporte estándar o proactivo. Los proveedores de soporte también pueden encargarse de servicios como la orquestación entre plataformas, la gestión de proveedores y recursos de TI y la gestión de la disponibilidad (por nombrar algunos).

Los beneficios de consolidar el soporte en todo el centro de datos

Aprovechar el soporte de IBM en todo el centro de datos proporciona beneficios cruciales. El informe Total Economic Impact of IBM Hybrid IT Support de Forrester, encargado por IBM, demuestra estos beneficios basándose en encuestas a 277 de nuestros clientes y 5 entrevistas en profundidad. Veamos los beneficios y lo que los impulsa:

  • Reducción del 25 % en los gastos de mantenimiento y soporte: la consolidación bajo un único proveedor puede suponer un importante ahorro de costes para las organizaciones. A menudo, los clientes desvían presupuesto y recursos a otras iniciativas, como la transformación digital y la migración a la nube.
  • Reducción del 20 % del tiempo dedicado a tareas de soporte de hardware: el personal de TI dedica una cantidad significativa de tiempo a tareas de soporte diarias, como la gestión de inventario, la resolución de problemas, la gestión de incidencias y la instalación y actualización de equipos. Con el soporte informático híbrido de IBM, un único punto de contacto proporcionará soporte remoto y in situ, logística de piezas y facturación. El contacto solucionará los problemas y ayudará a resolverlos. IBM Support Insights, un servicio basado en la nube que identifica problemas actuales y potenciales del sistema, ofrece puntuaciones de riesgo y recomendaciones para acciones que reduzcan los tiempos de inactividad no planificados y eviten lagunas en el servicio. Proporciona recomendaciones a nivel de producto para sistemas de TI, dispositivos y software mediante la integración y el análisis de la exposición del inventario, el ciclo de vida y los datos contractuales de múltiples proveedores de TI.
  • Reducción del 21 % en el tiempo medio para resolver las interrupciones del hardware: con un único punto de contacto para gestionar incidentes e IBM Support Insights para proporcionar una visión de los posibles incidentes antes de que ocurran, los clientes con el soporte de TI híbrido de IBM están reduciendo el tiempo de inactividad. La mayor precisión del inventario también es un factor importante, junto con las actualizaciones y parches de código proactivos recomendados y la eliminación de las brechas de soporte. Es importante tener en cuenta que, más allá de reducir realmente el tiempo de resolución de incidentes, las organizaciones evitan, de media, siete incidentes/interrupciones de hardware al año aprovechando IBM para su estrategia consolidada de soporte de centros de datos.
  • Reducción del 22 % en el tiempo dedicado a la gestión de las relaciones con los proveedores: tener un único punto de contacto para gestionar las relaciones con los proveedores libera tiempo adicional para el personal de TI.

Más información

Si tiene problemas con la integración del soporte de los centros de datos, puede que sea el momento de empezar a pensar en una estrategia de soporte mejor para poder aprovechar las capacidades y los resultados empresariales únicos de IBM. Consulte el informe completo de Forrester TEI y utilice la Herramienta IBM Hybrid IT Support Estimator para estimar los posibles ahorros de costes a tres años de consolidar el soporte en su centro de datos.

 

Software y soluciones de gestión de datos

Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.

IBM watsonx.data

Watsonx.data le permite escalar el análisis y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y controlado.

Servicios de asesoramiento sobre datos y análisis

Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.

Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.

