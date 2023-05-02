No ponga en pausa el desarrollo de la IA; en su lugar, priorice la ética

Algunos líderes tecnológicos pidieron recientemente una pausa de seis meses en el entrenamiento de sistemas de IA más potentes para permitir la creación de nuevas normas éticas. Aunque las intenciones y motivaciones de la carta eran sin duda buenas, se olvida un punto fundamental: estos sistemas están bajo nuestro control hoy, al igual que las soluciones.

Una formación responsable, junto con un enfoque ético desde el diseño en todo el proceso de IA, respaldado por una colaboración de múltiples partes interesadas en torno a la IA, pueden hacer que estos sistemas sean mejores, no peores. La IA es una tecnología en constante evolución. Por lo tanto, tanto para los sistemas que se utilizan hoy como para los que estarán en línea mañana, la formación debe formar parte de un enfoque responsable del desarrollo de la IA. No necesitamos una pausa para priorizar una IA responsable.

Es hora de tomarnos en serio las normas y barreras éticas de la IA que todos debemos continuar adoptando y perfeccionando. IBM, por su parte, estableció hace años una de las primeras Juntas de Ética de la IA del sector, junto con un marco de ética de la IA para toda la empresa. Nos esforzamos constantemente por fortalecer y mejorar este marco haciendo balance del panorama tecnológico actual y futuro, desde nuestra posición en los sectores de la industria y mediante un enfoque de stakeholder que prioriza la colaboración con otros.

Nuestro consejo proporciona una estructura de gobierno responsable y centralizada que establece políticas claras e impulsa la rendición de cuentas a lo largo del ciclo de vida de la IA, pero sigue siendo ágil y flexible para satisfacer las necesidades empresariales de IBM. Esto es crítico y es algo que hemos estado haciendo tanto para los sistemas de IA tradicionales como para los más avanzados. Porque, de nuevo, no podemos centrarnos únicamente en los riesgos de los futuros sistemas de IA e ignorar los actuales. La alineación de valores y las actividades éticas de la IA son necesarias ahora, y tienen que evolucionar continuamente a medida que la IA evoluciona.

Además de la colaboración y la supervisión, el enfoque técnico para crear estos sistemas también debe basarse desde el principio en consideraciones éticas. Por ejemplo, las preocupaciones en torno a la IA a menudo se deben a la falta de comprensión de lo que sucede dentro de la "caja negra". Por ello, IBM ha desarrollado una plataforma de gobernanza que supervisa los modelos en busca de imparcialidad y parcialidad, capta los orígenes de los datos utilizados y, en última instancia, puede ofrecer un proceso de gestión de la IA más transparente, explicable y fiable. Además, la estrategia de IA para Empresas de IBM se centra en un enfoque que impregna la confianza a lo largo de todo el proceso de vida de la IA. Esto comienza con la creación de los propios modelos y se extiende a los datos con los que entrenamos los sistemas y, en última instancia, a la aplicación de estos modelos en dominios de aplicaciones empresariales específicos, en lugar de dominios abiertos.