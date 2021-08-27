Las operaciones de datos son el proceso de ensamblar la infraestructura para generar y procesar datos, así como para mantenerlos. También es el nombre del equipo que hace (o debería hacer) este trabajo: operaciones de datos o DataOps. ¿Qué hace DataOps? Bueno, si su empresa mantiene pipelines de datos, crear un equipo con este nombre para gestionar dichos pipelines puede aportar un elemento de organización y control que, de otro modo, no existiría.

DataOps no es solo para empresas que venden sus datos. La historia reciente ha demostrado que se necesita un equipo de operaciones de datos sin importar la procedencia o el uso de esos datos. Cliente interno o externo, da lo mismo. Necesita un equipo para construir (o seamos sinceros, heredar y luego reconstruir) los pipelines. Deberían ser las mismas personas (o, en el caso de muchas organizaciones, persona) que implementan herramientas de observabilidad y seguimiento y monitorizan la calidad de los datos entre sus cuatro atributos.

Y, por supuesto, las personas que crearon el pipeline deberían ser las mismas personas que reciben la temida alerta de PagerDuty cuando un panel de control está abajo, no porque sea punitivo, sino porque es educativo. Cuando tienen la piel en el juego, las personas construyen de manera diferente. Es un buen incentivo y permite una mejor resolución de problemas y una resolución más rápida.

Por último, pero no menos importante, ese equipo de operaciones de datos necesita una misión, una que trascienda simplemente "mover los datos" del punto A al punto B. Y es por eso que la parte "operaciones" de su título es tan importante.