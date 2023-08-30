El objetivo principal de utilizar herramientas de prueba de datos es mejorar la calidad general de los activos de datos de una organización. Al identificar incoherencias, imprecisiones o duplicados en los conjuntos de datos en una fase temprana del proceso de desarrollo, estas herramientas permiten a los equipos abordar las cuestiones antes de que se conviertan en problemas más importantes que puedan afectar a las operaciones.
En el vertiginoso entorno empresarial actual, en el que las decisiones deben tomarse rápidamente basándose en información precisa, tener acceso a datos fiables se vuelve crucial. Las herramientas de pruebas de datos proporcionan conocimiento sobre posibles errores o discrepancias dentro de los conjuntos de datos, lo que permite realizar las correcciones necesarias de forma rápida y facilitar procesos de toma de decisiones más rápidos y seguros.
Las leyes de protección de datos, como el RGPD y la HIPAA, exigen que las empresas que manejan datos confidenciales de clientes se adhieran estrictamente a normativas específicas sobre su almacenamiento y uso. Implementar prácticas sólidas de pruebas de datos puede ayudar a garantizar el cumplimiento y a minimizar los riesgos asociados a las sanciones por incumplimiento.
Al identificar y resolver los problemas de calidad de los datos en una fase temprana, las herramientas de prueba de datos pueden reducir significativamente el tiempo y los recursos dedicados a los procesos de validación manual. Esta mayor eficiencia se traduce en un ahorro de costes para las organizaciones al minimizar la necesidad de personal adicional o de costosos servicios de terceros para gestionar sus activos de datos.
Los datos críticos son fundamentales para generar conocimientos útiles que apoyan la toma de decisiones organizacional. Los datos fiables y de alta calidad son esenciales para extraer conclusiones significativas que informen la toma de decisiones estratégicas dentro de una organización. Mediante el uso de herramientas de prueba de datos, las empresas pueden ayudar a garantizar que tienen acceso a información precisa que impulse decisiones informadas y mejores resultados.
Cuando los equipos de toda una organización confían en la exactitud de los conjuntos de datos compartidos, la colaboración se hace más eficaz, lo que conduce a una mejora de los niveles de productividad en general. La implementación de prácticas sólidas de pruebas de datos fomenta una cultura de transparencia en la que los miembros del equipo se sienten seguros de confiar en el trabajo de los demás y, al mismo tiempo, trabajan para lograr objetivos comunes.
Estas son algunas de las capacidades más importantes de las herramientas modernas de prueba de datos.
Una buena herramienta de prueba de datos debe ofrecer una amplia gama de opciones de validación que le ayuden a garantizar que su conjunto de datos cumple todos los requisitos. Esto incluye la comprobación de valores nulos, duplicados, incoherencias entre registros o tablas relacionados y el cumplimiento de reglas o restricciones predefinidas.
La posibilidad de crear escenarios de prueba personalizados es una característica importante, ya que le permite adaptar las pruebas en función de requisitos empresariales o casos de uso específicos. Por ejemplo, las soluciones avanzadas ofrecen plantillas de pruebas personalizables que pueden adaptarse fácilmente en función de las necesidades de cada proyecto.
Las herramientas de prueba de datos deben integrarse de manera fluida con varios componentes dentro de su canalización de datos existente, como procesos ETL, bases de datos, API y más, lo que le permite automatizar los controles de calidad en diferentes etapas sin intervención manual.
Las herramientas de pruebas de datos deben tener capacidades robustas de visualización, lo que facilita a los usuarios la interpretación de resultados de sus pruebas, comprendiendo la causa e impacto de los problemas de los datos y obteniendo información que se puede ejecutar para remediarlos.
Las herramientas eficaces de prueba de datos deben identificar errores en su conjunto de datos y proporcionar información de diagnóstico detallada para ayudarle a identificar la causa raíz de estos problemas. La detección manual de errores puede ser laboriosa y propensa a errores cuando se trata con conjuntos de datos extensos.
La herramienta debe ser capaz de manejar grandes volúmenes de datos sin comprometer el rendimiento o la precisión. A medida que crecen los datos de su organización, es esencial que la solución que elija pueda escalar en consecuencia sin perder resultados fiables.
Las herramientas de prueba de datos deben facilitar la colaboración entre los miembros del equipo al permitirles compartir casos de prueba, resultados e informes con facilidad. Además, las características de control de versiones pueden ayudar a garantizar que los cambios realizados en las pruebas se rastreen de manera efectiva, lo que permite a los usuarios revertir si es necesario o comparar diferentes versiones a lo largo del tiempo.
