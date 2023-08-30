Crear una estrategia de calidad de los datos exitosa implica varios pasos para garantizar la precisión, coherencia y fiabilidad de los datos de su organización.

Obtener el apoyo de los líderes y las partes interesadas

Antes de embarcarse en su viaje hacia la calidad de los datos, es crucial obtener el apoyo de los líderes y los stakeholders de su organización. Esto empieza con la creación de un argumento empresarial sólido para su estrategia de calidad de los datos. Para ello, deberá demostrar el valor de la calidad de los datos en términos de mejora de la toma de decisiones, aumento de la eficiencia operativa y reducción del riesgo. También puede destacar los posibles ahorros de costes que se pueden lograr mediante una mejor gestión de datos, así como las ventajas competitivas que se pueden obtener al tener una organización más basada en datos.

Una vez que haya creado un caso de negocio convincente para su estrategia de calidad de los datos, es hora de identificar a los stakeholders clave que desempeñarán un papel en su implementación. Esto puede incluir líderes empresariales, propietarios de datos, administradores de datos y equipos de TI. Es importante involucrar a estos stakeholders desde el principio del proceso, para asegurarse de que entienden la importancia de la calidad de los datos y estén comprometidos a apoyar tus esfuerzos.

Establecer SLA (acuerdos de nivel de servicio) de calidad de los datos

Uno de los primeros pasos para establecer SLA de calidad de los datos es definir las métricas que se utilizarán para medir la calidad de los datos. Estas métricas deben estar alineadas con las metas y objetivos de su organización, y deben diseñarse para realizar un seguimiento del progreso de su estrategia de calidad de los datos a lo largo del tiempo. Algunas métricas habituales de la calidad de los datos son la precisión, la exhaustividad, la coherencia, la puntualidad y la unicidad.

Una vez que haya definido sus métricas de calidad de los datos, es hora de establecer objetivos para cada métrica. Estos objetivos deben ser realistas y alcanzables, y basarse en los niveles actuales de calidad de los datos de su organización, así como en las referencias del sector y las buenas prácticas. Es importante involucrar a las principales partes interesadas en este proceso, para garantizar que se comprometan a alcanzar los objetivos que establezca.

Para garantizar el éxito de su estrategia de calidad de los datos, es importante monitorizar e informar periódicamente sobre sus métricas de calidad de los datos. Esto puede ayudarle a identificar cualquier área en la que su estrategia se esté quedando corta y también puede ayudar a mantener el compromiso de los stakeholders demostrando el progreso que se está realizando. Es recomendable establecer un calendario regular de informes y utilizar herramientas de visualización de datos para presentar sus hallazgos de forma clara y atractiva.

Poner en marcha un programa de gestión de datos

Un programa de administración de datos es un componente esencial de cualquier estrategia de calidad de los datos. Este programa debe diseñarse para garantizar que los datos se gestionen y mantengan de manera coherente y precisa en toda la organización. Para ello, tendrá que definir las funciones y responsabilidades de sus administradores de datos, que se encargarán de supervisar la calidad de los datos de su organización. Esto puede incluir tareas como la creación de perfiles de datos, la limpieza de datos y la gestión de metadatos.

Después, es importante proporcionarles la formación y el apoyo necesarios para que puedan llevar a cabo sus tareas de forma eficaz. Esto puede incluir proporcionarles acceso a herramientas y recursos de calidad de los datos, así como ofrecer sesiones de formación periódicas para ayudarles a mantenerse al día con las últimas buenas prácticas en gestión de datos.

Automatizar el linaje y el gobierno de datos

Las herramientas de linaje de datos pueden desempeñar un papel crucial en la automatización de su estrategia de calidad de los datos. Estas herramientas le ayudan a rastrear el flujo de datos a través de su organización, lo que le permite identificar cualquier problema potencial y garantizar que sus datos sean precisos y coherentes. Al automatizar el linaje de datos, puede ahorrar tiempo y recursos, y reducir el riesgo de error humano.

Las herramientas de gobierno de datos son otro componente importante de una estrategia automatizada de calidad de los datos. Estas herramientas pueden ayudarle a gestionar las políticas y procedimientos de datos de su organización, garantizando que los datos se utilicen y mantengan de forma coherente y conforme a la normativa. Algunas herramientas comunes de gobierno de datos incluyen soluciones de catalogación de datos, herramientas de monitorización de la calidad de los datos y sistemas de control de acceso a los datos.

Desarrollar un plan de comunicación para su estrategia de calidad de los datos

Una parte clave de su estrategia de calidad de los datos debe ser comunicar el valor de la calidad de los datos a su organización. Esto puede ayudar a garantizar que sus esfuerzos de calidad de los datos se consideren una prioridad, y también puede ayudar a mantener el compromiso y el apoyo de los stakeholders. Para ello, deberá desarrollar un mensaje claro y conciso que explique los beneficios de la calidad de los datos y demuestre cómo una mejor calidad de los datos puede ayudar a su organización a alcanzar sus objetivos.

También es importante compartir regularmente las actualizaciones de su estrategia de calidad de los datos con su organización. Esto puede ayudar a mantener el impulso y el entusiasmo por sus esfuerzos de calidad de los datos, y también puede ayudar a demostrar el progreso que se está realizando. Algunas formas de hacerlo incluyen compartir paneles de control de calidad de los datos y los informes, destacar historias de éxito y casos de éxito, y celebrar hitos y logros clave.

Por último, es importante fomentar una cultura de calidad de los datos dentro de su organización. Esto significa animar a todos, desde los líderes hasta los miembros individuales del equipo, a asumir la responsabilidad de la calidad de los datos con los que trabajan. Al promover una cultura de calidad de los datos, puede ayudar a garantizar que su estrategia de calidad de los datos tenga éxito y sea sostenible a largo plazo.

Más información sobre la fiabilidad de los datos