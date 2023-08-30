Etiquetas
¿Qué es una estrategia de calidad de los datos?

Una estrategia de calidad de los datos detalla los procesos, las herramientas y las técnicas empleados para garantizar que los datos de su empresa sean precisos, coherentes, completos y actualizados. Una estrategia de calidad de los datos bien definida permite una mejor toma de decisiones basadas en información fiable y reduce los riesgos asociados a datos de mala calidad.

Para desarrollar una estrategia de calidad de datos eficaz, deberá comprender cómo la información de alta calidad respalda los procesos de toma de decisiones e impulsa el crecimiento en toda su organización, y qué factores pueden afectar o reducir la calidad de los datos.

Componentes clave de una estrategia de calidad de los datos

Aunque las estrategias de calidad de los datos varían mucho entre organizaciones, la mayoría de las estrategias incluyen estos elementos clave:

 

  1. Gobierno de datos: establezca políticas y procedimientos que definan la gestión de datos de su organización, garantizando un manejo coherente de la información crítica. Esto incluye definir funciones y responsabilidades relacionadas con la gestión de conjuntos de datos y establecer directrices para la gestión de metadatos.
  2. Perfiles de datos: analice regularmente el contenido de los conjuntos de datos para identificar incoherencias o errores. Las herramientas automatizadas de elaboración de perfiles pueden detectar rápidamente anomalías o patrones que indiquen posibles problemas de integridad del conjunto de datos.
  3. Limpieza de datos: implemente medidas correctivas para abordar los problemas identificados y mejorar los niveles de precisión del conjunto de datos. Las herramientas de depuración automatizada pueden corregir errores comunes, como duplicados o missing values, sin intervención manual.
  4. Validación de datos: asegúrese de que las nuevas entradas de la base de datos cumplen con las reglas o estándares predefinidos para mantener la coherencia de los conjuntos de datos. Las comprobaciones de validación pueden aplicarse en varias fases del ciclo de vida de los datos, como durante la ingestión, la transformación y el almacenamiento.
  5. Monitorización de datos: monitorice continuamente los niveles de calidad de los datos de su organización para identificar de forma proactiva posibles problemas antes de que se conviertan en problemas mayores. Implementar una solución integral de observabilidad de los datos proporciona visibilidad sobre los indicadores clave de rendimiento (KPI) relacionados con el estado de su conjunto de datos, permitiéndole abordar preocupaciones en tiempo real.

 

Beneficios de una estrategia de calidad de los datos

La implementación de una estrategia sólida de calidad de los datos ofrece numerosos beneficios que afectan directamente a los resultados de su empresa y al éxito general. Algunas de estas ventajas incluyen:

 

  • Mejora en la toma de decisiones: los datos de alta calidad permiten a los stakeholders tomar decisiones mejor informadas basadas en conocimientos precisos, lo que conduce a estrategias más eficaces y a una mayor eficiencia operativa.
  • Experiencia del cliente mejorada: la información precisa de los clientes permite a la organización proporcionar servicios personalizados adaptados a las necesidades individuales, lo que se traduce en mayores niveles de satisfacción y una mayor fidelidad a la marca.
  • Aumento de los ingresos: los datos fiables ayudan a las empresas a identificar nuevas oportunidades de crecimiento al descubrir patrones o tendencias ocultos en sus conjuntos de datos. Además, los datos de alta calidad reducen errores costosos derivados de información inexacta.
  • Plazo de comercialización más rápido: una estrategia de calidad de datos bien ejecutada agiliza los procesos al eliminar redundancias y garantizar la precisión a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde el desarrollo hasta la entrega.
  • Mitigación de riesgos y gestión del cumplimiento: garantizar que su organización cumple la normativa del sector es más fácil con conjuntos de datos fiables. Un enfoque eficaz para gestionar los riesgos de violación o incumplimiento de la privacidad empieza por mantener unos estándares altos de integridad de los datos.

        Creación de una estrategia de calidad de los datos

        Crear una estrategia de calidad de los datos exitosa implica varios pasos para garantizar la precisión, coherencia y fiabilidad de los datos de su organización.

        Obtener el apoyo de los líderes y las partes interesadas

        Antes de embarcarse en su viaje hacia la calidad de los datos, es crucial obtener el apoyo de los líderes y los stakeholders de su organización. Esto empieza con la creación de un argumento empresarial sólido para su estrategia de calidad de los datos. Para ello, deberá demostrar el valor de la calidad de los datos en términos de mejora de la toma de decisiones, aumento de la eficiencia operativa y reducción del riesgo. También puede destacar los posibles ahorros de costes que se pueden lograr mediante una mejor gestión de datos, así como las ventajas competitivas que se pueden obtener al tener una organización más basada en datos.

        Una vez que haya creado un caso de negocio convincente para su estrategia de calidad de los datos, es hora de identificar a los stakeholders clave que desempeñarán un papel en su implementación. Esto puede incluir líderes empresariales, propietarios de datos, administradores de datos y equipos de TI. Es importante involucrar a estos stakeholders desde el principio del proceso, para asegurarse de que entienden la importancia de la calidad de los datos y estén comprometidos a apoyar tus esfuerzos.

        Establecer SLA (acuerdos de nivel de servicio) de calidad de los datos

        Uno de los primeros pasos para establecer SLA de calidad de los datos es definir las métricas que se utilizarán para medir la calidad de los datos. Estas métricas deben estar alineadas con las metas y objetivos de su organización, y deben diseñarse para realizar un seguimiento del progreso de su estrategia de calidad de los datos a lo largo del tiempo. Algunas métricas habituales de la calidad de los datos son la precisión, la exhaustividad, la coherencia, la puntualidad y la unicidad.

        Una vez que haya definido sus métricas de calidad de los datos, es hora de establecer objetivos para cada métrica. Estos objetivos deben ser realistas y alcanzables, y basarse en los niveles actuales de calidad de los datos de su organización, así como en las referencias del sector y las buenas prácticas. Es importante involucrar a las principales partes interesadas en este proceso, para garantizar que se comprometan a alcanzar los objetivos que establezca.

        Para garantizar el éxito de su estrategia de calidad de los datos, es importante monitorizar e informar periódicamente sobre sus métricas de calidad de los datos. Esto puede ayudarle a identificar cualquier área en la que su estrategia se esté quedando corta y también puede ayudar a mantener el compromiso de los stakeholders demostrando el progreso que se está realizando. Es recomendable establecer un calendario regular de informes y utilizar herramientas de visualización de datos para presentar sus hallazgos de forma clara y atractiva.

        Poner en marcha un programa de gestión de datos

        Un programa de administración de datos es un componente esencial de cualquier estrategia de calidad de los datos. Este programa debe diseñarse para garantizar que los datos se gestionen y mantengan de manera coherente y precisa en toda la organización. Para ello, tendrá que definir las funciones y responsabilidades de sus administradores de datos, que se encargarán de supervisar la calidad de los datos de su organización. Esto puede incluir tareas como la creación de perfiles de datos, la limpieza de datos y la gestión de metadatos.

        Después, es importante proporcionarles la formación y el apoyo necesarios para que puedan llevar a cabo sus tareas de forma eficaz. Esto puede incluir proporcionarles acceso a herramientas y recursos de calidad de los datos, así como ofrecer sesiones de formación periódicas para ayudarles a mantenerse al día con las últimas buenas prácticas en gestión de datos.

        Automatizar el linaje y el gobierno de datos

        Las herramientas de linaje de datos pueden desempeñar un papel crucial en la automatización de su estrategia de calidad de los datos. Estas herramientas le ayudan a rastrear el flujo de datos a través de su organización, lo que le permite identificar cualquier problema potencial y garantizar que sus datos sean precisos y coherentes. Al automatizar el linaje de datos, puede ahorrar tiempo y recursos, y reducir el riesgo de error humano.

        Las herramientas de gobierno de datos son otro componente importante de una estrategia automatizada de calidad de los datos. Estas herramientas pueden ayudarle a gestionar las políticas y procedimientos de datos de su organización, garantizando que los datos se utilicen y mantengan de forma coherente y conforme a la normativa. Algunas herramientas comunes de gobierno de datos incluyen soluciones de catalogación de datos, herramientas de monitorización de la calidad de los datos y sistemas de control de acceso a los datos.

        Desarrollar un plan de comunicación para su estrategia de calidad de los datos

        Una parte clave de su estrategia de calidad de los datos debe ser comunicar el valor de la calidad de los datos a su organización. Esto puede ayudar a garantizar que sus esfuerzos de calidad de los datos se consideren una prioridad, y también puede ayudar a mantener el compromiso y el apoyo de los stakeholders. Para ello, deberá desarrollar un mensaje claro y conciso que explique los beneficios de la calidad de los datos y demuestre cómo una mejor calidad de los datos puede ayudar a su organización a alcanzar sus objetivos.

        También es importante compartir regularmente las actualizaciones de su estrategia de calidad de los datos con su organización. Esto puede ayudar a mantener el impulso y el entusiasmo por sus esfuerzos de calidad de los datos, y también puede ayudar a demostrar el progreso que se está realizando. Algunas formas de hacerlo incluyen compartir paneles de control de calidad de los datos y los informes, destacar historias de éxito y casos de éxito, y celebrar hitos y logros clave.

        Por último, es importante fomentar una cultura de calidad de los datos dentro de su organización. Esto significa animar a todos, desde los líderes hasta los miembros individuales del equipo, a asumir la responsabilidad de la calidad de los datos con los que trabajan. Al promover una cultura de calidad de los datos, puede ayudar a garantizar que su estrategia de calidad de los datos tenga éxito y sea sostenible a largo plazo.

