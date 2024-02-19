En el modelo basado en recopilación, los datos de fuentes externas e internas, como almacenes de datos, se introducen en herramientas analíticas para su consumo en toda la empresa. A nivel empresarial, las unidades de negocio identifican los datos que necesitan de los sistemas de origen y crean conjuntos de datos adaptados exclusivamente a sus soluciones específicas. Esto lleva a la proliferación de datos organizacionales y a una mayor complejidad de los procesos, lo que puede plantear desafíos en el mantenimiento y el uso de nuevas soluciones, lo que afecta directamente a los costes y a la puntualidad.



A medida que las empresas pasan de modelos basados en recopilación a modelos basados en productos, los productos de datos se crean utilizando fuentes de datos externas e internas, junto con herramientas analíticas. Una vez desarrollados, estos productos de datos pueden ponerse a disposición de las unidades de negocio de la organización para compartir y analizar datos en tiempo real. Además, estos productos de datos ofrecen oportunidades de monetización a través de asociaciones con el ecosistema.

En un enfoque basado en plataformas, las unidades de negocio crean soluciones utilizando productos de datos estandarizados y combinando tecnologías para reducir el trabajo, simplificar la arquitectura de datos empresariales y disminuir el tiempo de obtención de valor.

La plataforma de datos ofrece productos de datos enriquecidos que utilizan machine learning, deep learning e IA generativa. Esos productos de datos impulsados por IA pueden virtualizar e integrar fuentes de datos dispares para crear modelos de IA específicos de un dominio utilizando datos empresariales patentados. Los servicios de la plataforma de datos permiten ofrecer productos de datos como servicios SaaS, un único data mesh implementado en la nube híbrida y una entrega de productos de datos autenticada, segura y auditada.

Al conectar sus valiosos datos y activos de IA a grupos de usuarios más amplios, las organizaciones pueden aprovechar el efecto multiplicador del consumo y la evolución de los productos de datos, así como el alcance del mercado que ofrece la distribución escalable en la nube.