Vivimos en un mundo en el que los datos lo son todo para las empresas, pero cuando los datos también están en todas partes puede resultar muy fácil no saber cuáles son importantes y útiles. Además, esos datos suelen estar aislados y ser de baja calidad.

Exceso de datos

En el mundo actual, siempre en línea y siempre conectado, la cantidad de datos de los que disponen las organizaciones es, francamente, abrumadora. Y ese volumen no hace más que crecer.

Dada la gran cantidad de datos que están disponibles para las empresas, no es de extrañar que gran parte de ellos no se utilicen, y que los datos que se recopilan pero nunca se analizan no tienen valor para una organización.

Datos aislados

Las organizaciones se esfuerzan por aplicar controles de calidad y aplicar políticas de gobernanza a este desbordamiento de datos. Mientras tanto, los usuarios no siempre pueden encontrar los datos correctos que necesitan (si es que saben que existen) debido a la acumulación de datos.

Con fuentes de datos fragmentadas que carecen tanto de control de calidad como de gobierno, no es de extrañar que las infraestructuras de datos sean a menudo mucho más complicadas de lo que deberían ser.

Datos de baja calidad

Un estudio de Experian reveló que el 95 % de los altos ejecutivos cree que los problemas de calidad de los datos afectan a la capacidad de su organización para alcanzar los objetivos empresariales.

Incluso cuando las organizaciones pueden acceder a sus datos y analizarlos, es posible que no puedan confiar plenamente en ellos, lo que supone un gran problema que conduce a una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo.

Afortunadamente, la inteligencia de datos puede abordar todos estos problemas para que pueda sacar el máximo provecho de sus datos.

Privacidad y seguridad de los datos

Un informe de IBM sugiere que el coste medio de una vulneración de datos ha alcanzado los 4,88 millones de USD en 2024, el más alto registrado. Por eso, la protección y la seguridad de los datos de una organización, especialmente los de sectores altamente regulados como las finanzas y la sanidad, son de suma importancia.

