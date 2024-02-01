Aunque cada organización debe crear su propia hoja de ruta de transformación de la ciberseguridad, hay tres enfoques que las organizaciones pueden adoptar para garantizar que las personas sean su primera línea de defensa.

1. Simulación de crisis

Después de una violación de ciberseguridad, cada segundo cuenta. Los equipos de seguridad, los responsables de la línea de negocio y los ejecutivos deben saber exactamente qué papel deben desempeñar para ayudar a contener los daños. Para ayudar a prepararse, muchas organizaciones están probando sus planes y equipos de respuesta a incidentes (IR) con simulaciones de rango cibernético. Las organizaciones con un equipo de respuesta a incidentes pueden ahorrar 1,5 millones de dólares en costes de vulneración de datos en comparación con las organizaciones sin un equipo de RI o pruebas de planes de RI.

Las organizaciones obtienen:

Una colaboración más estrecha entre las organizaciones con un mayor conocimiento de su superficie de ataque para identificar más eficazmente las vulnerabilidades y mejorar la resiliencia

La capacidad de experimentar una experiencia simulada de ciberseguridad con la intensidad y la presión de una vulneración de datos de la vida real

Confianza para responder y recuperarse de incidentes de ciberseguridad a nivel empresarial, gestionar vulnerabilidades y crear una cultura de seguridad más sólida

2. Conciencia y formación en ciberseguridad

Muchas empresas tienen dificultades para comprender su riesgo cibernético. La profunda experiencia en ciberseguridad de IBM aprovecha las lecciones aprendidas de 1500 organizaciones donde hemos organizado sesiones de formación combinadas con buenas prácticas del sector basadas en los estándares NIST e ISO para ayudar a las organizaciones a mejorar su cultura cibernética.

Las organizaciones obtienen:

Reducción en el número de incidentes; por tanto, reducción del coste total

La visibilidad de pruebas de phishing en directo vinculadas a entrenamientos dirigidos

Un aumento de la concienciación sobre la seguridad y el cambio de comportamiento

3. Transformación del talento en ciberseguridad

Con la creciente sofisticación y el aumento de las ciberamenazas, las organizaciones luchan por desarrollar y mantener el talento en ciberseguridad necesario para detectar, prevenir y responder a los ataques avanzados. El servicio IBM® Cyber Talent Transformation se adapta a los objetivos de ciberseguridad de una organización. utilizando la IA en sus procesos únicos de gestión del talento, lo que ayuda a crear equipos de ciberseguridad resilientes.

Las organizaciones obtienen:

El talento en ciberseguridad y las habilidades críticas necesarias para satisfacer las demandas actuales y futuras

La capacidad de mejorar y volver a capacitarse de forma eficaz y rápida

La capacidad de incorporar IA y Estrategias de habilidades donde las organizaciones puedan crecer y retener talento más rápido, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de escasez crítica de habilidades cibernéticas que puedan dificultar el rendimiento empresarial

Únase al equipo de IBM Consulting el martes 13 de febrero de 2024 de 10 a 11:00 a.m. EST, para escuchar a expertos en ciberseguridad y aprender cómo puedes aplicar nuevos enfoques para transformar tu negocio y afrontar los ciberataques actuales.