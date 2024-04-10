El futuro de la entrega de aplicaciones comienza con la modernización

1. Acceso a nuevas innovaciones de software:

El software se ha convertido en el salvavidas de todos los dominios. El efecto ha aumentado exponencialmente con la llegada de la IA, el ML (machine learning), la nube híbrida, DevSecOps y hay más avances por venir. Las organizaciones deben mantenerse al día con la tecnología actual para poder innovar y satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los clientes.

Todas las organizaciones intentan sobresalir adoptando prácticas de software innovadoras y modernas, no solo para crecer, sino para sobrevivir. Muchas organizaciones han desaparecido del mapa tecnológico por no haber sabido adaptarse y adoptar la innovación con rapidez.

2. Velocidad y agilidad mejoradas:

El mundo está cambiando rápidamente y la tecnología es el mayor facilitador de este cambio. Las organizaciones necesitan total flexibilidad para abordar cuestiones importantes, como:

¿En cuánto tiempo puede probar su hipótesis (por ejemplo, en cuántas geografías o con qué personas usuarias)? ¿Con qué rapidez se pueden introducir las características en el mercado (desde el concepto hasta la producción) y vencer a la competencia? ¿Cómo puede adaptarse de manera eficiente a las condiciones cambiantes del mercado? ¿Cómo puede aprovechar el valor de la innovación con antelación? ¿Cómo puede seguir innovando de forma constante y, al mismo tiempo, ofrecer valor? ¿Qué tan eficiente es su proceso de lanzamiento?

Si sus respuestas a las preguntas anteriores son negativas, entonces está perdiendo terreno frente a sus competidores. Adopte herramientas para desarrolladores y procesos ágiles para aumentar su velocidad y ayudarle a abordar estos problemas.

3. Entrega de valor y reducción del coste empresarial

La disminución de los costes de producción ayuda a impulsar la agilidad al realinearse antes con los nuevos objetivos empresariales. Es imperativo que ahorre costes en todo: la automatización ayudará a impulsar una puesta en marcha más rápida de las características, bucles de feedback más rápidos, menos tiempos de espera y coordinación, marcos de pruebas de alta calidad, plataformas resilientes, actualizaciones fáciles y rápidas, cero tiempos de inactividad, entre otros.

Más allá de los métodos tradicionales de reducción de costes, abordar la sostenibilidad se ha convertido en una parte esencial de los enfoques modernos de reducción de costes. Para 2027, el 25 % de los CIO tendrán una compensación vinculada a su impacto tecnológico sostenible.

La modernización puede abordar sustancialmente los objetivos de sostenibilidad. Reducir su dependencia del hardware, aumentar el uso de la infraestructura autoaprovisionada y aprovechar los componentes y módulos reutilizables son formas concretas de mejorar su impacto en el medio ambiente.

4. Reducción del riesgo y de la deuda técnica:

Todas las versiones heredadas son intrínsecamente arriesgadas debido a un ciclo de lanzamiento más largo. Los riesgos de no modernizar sus aplicaciones incluyen el aumento del tiempo de inactividad, combinado con un tiempo de respuesta lento y limitado a las necesidades de los clientes, que cambian rápidamente. Los tiempos de inactividad y los lanzamientos lentos pueden tener un gran impacto en la economía de una organización y dañar la relación con el cliente. Sus aplicaciones existentes también forman una gran parte de la deuda técnica de su organización, con arquitecturas y procesos de desarrollo monolíticos. Y en muchos casos, faltan desarrolladores con conocimientos que sepan cómo actualizarlos y crearlos.

En una encuesta, el 41 % de los encuestados seleccionó “Reducir la deuda tecnológica/Actualizar los sistemas heredados” como la principal prioridad. La deuda técnica también es muy cara y se acumula con el tiempo. Por ejemplo, el coste de la deuda técnica en EE.UU. fue de 1,52 billones de dólares en 2022.

Las características brillantes ocupan el centro de atención, mientras que la deuda técnica queda relegada al fondo de los atrasos. Poco a poco, la deuda técnica impide el desarrollo de nuevas características, lo que aumenta el riesgo y el coste de hacer las correcciones.

La modernización en entorno de ejecución es un gran paso para frenar estos problemas. Requiere una configuración mínima. Apoya la preparación para el futuro permitiendo una progresión sencilla hacia contenedores y microservicios.

5. Experiencia del desarrollador:

Está surgiendo una obviedad en el sector del software: una buena experiencia del desarrollador conduce a una gran experiencia del cliente.

Para 2026, aproximadamente el 80 % de las organizaciones de ingeniería de software establecerán equipos de plataforma como proveedores internos de servicios, componentes y herramientas reutilizables para la entrega de aplicaciones. Muchas organizaciones están centrando sus esfuerzos en mejorar la experiencia de los desarrolladores para ser más ágiles y receptivas.

Esto también reduce la carga cognitiva y conecta la moral de los desarrolladores con el valor empresarial. Las pocas áreas que arrojan grandes resultados son la ruptura de arquitecturas complejas, el aumento del uso de herramientas y procesos de desarrollo modernos y la creación de plataformas internas con componentes configurables reutilizables.