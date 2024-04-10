Etiquetas
DdevOps

El futuro de la entrega de aplicaciones comienza con la modernización

Trabajadores de oficina en una sala de conferencias

IDC estima que para 2025 se construirán 750 millones de aplicaciones nativas de la nube. Dónde y cómo se desplieguen estas aplicaciones influirá en el tiempo de llegada al mercado y en la realización del valor. La realidad es que los entornos de aplicaciones son complejos y plantean a las empresas el reto de mantener y modernizar la infraestructura existente al tiempo que ofrecen nuevas características nativas de la nube. Tres de cada cuatro ejecutivos informaron de sistemas dispares en sus organizaciones y de que la falta de habilidades, recursos y prácticas operativas comunes pone en riesgo los objetivos empresariales.

Los ejecutivos saben que deben modernizarse. De hecho, el 83 % de los ejecutivos de TI considera que la modernización es central para la estrategia de su organización, pero solo el 27 % afirma que sus organizaciones han modernizado los flujos de trabajo necesarios (incluidas las aplicaciones, los datos y los sistemas subyacentes). Pero está claro que los CIO que priorizan la modernización obtienen mayores beneficios de la transformación empresarial.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Se ha suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Los CIO pueden habilitar la modernización de las aplicaciones a través de varios factores

1. Acceso a nuevas innovaciones de software:

El software se ha convertido en el salvavidas de todos los dominios. El efecto ha aumentado exponencialmente con la llegada de la IA, el ML (machine learning), la nube híbrida, DevSecOps y hay más avances por venir. Las organizaciones deben mantenerse al día con la tecnología actual para poder innovar y satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los clientes.

Todas las organizaciones intentan sobresalir adoptando prácticas de software innovadoras y modernas, no solo para crecer, sino para sobrevivir. Muchas organizaciones han desaparecido del mapa tecnológico por no haber sabido adaptarse y adoptar la innovación con rapidez.

2. Velocidad y agilidad mejoradas:

El mundo está cambiando rápidamente y la tecnología es el mayor facilitador de este cambio. Las organizaciones necesitan total flexibilidad para abordar cuestiones importantes, como:

  1. ¿En cuánto tiempo puede probar su hipótesis (por ejemplo, en cuántas geografías o con qué personas usuarias)?
  2. ¿Con qué rapidez se pueden introducir las características en el mercado (desde el concepto hasta la producción) y vencer a la competencia?
  3. ¿Cómo puede adaptarse de manera eficiente a las condiciones cambiantes del mercado?
  4. ¿Cómo puede aprovechar el valor de la innovación con antelación?
  5. ¿Cómo puede seguir innovando de forma constante y, al mismo tiempo, ofrecer valor?
  6. ¿Qué tan eficiente es su proceso de lanzamiento?

Si sus respuestas a las preguntas anteriores son negativas, entonces está perdiendo terreno frente a sus competidores. Adopte herramientas para desarrolladores y procesos ágiles para aumentar su velocidad y ayudarle a abordar estos problemas.

3. Entrega de valor y reducción del coste empresarial

La disminución de los costes de producción ayuda a impulsar la agilidad al realinearse antes con los nuevos objetivos empresariales. Es imperativo que ahorre costes en todo: la automatización ayudará a impulsar una puesta en marcha más rápida de las características, bucles de feedback más rápidos, menos tiempos de espera y coordinación, marcos de pruebas de alta calidad, plataformas resilientes, actualizaciones fáciles y rápidas, cero tiempos de inactividad, entre otros.

Más allá de los métodos tradicionales de reducción de costes, abordar la sostenibilidad se ha convertido en una parte esencial de los enfoques modernos de reducción de costes. Para 2027, el 25 % de los CIO tendrán una compensación vinculada a su impacto tecnológico sostenible.

La modernización puede abordar sustancialmente los objetivos de sostenibilidad. Reducir su dependencia del hardware, aumentar el uso de la infraestructura autoaprovisionada y aprovechar los componentes y módulos reutilizables son formas concretas de mejorar su impacto en el medio ambiente.

4. Reducción del riesgo y de la deuda técnica:

Todas las versiones heredadas son intrínsecamente arriesgadas debido a un ciclo de lanzamiento más largo. Los riesgos de no modernizar sus aplicaciones incluyen el aumento del tiempo de inactividad, combinado con un tiempo de respuesta lento y limitado a las necesidades de los clientes, que cambian rápidamente. Los tiempos de inactividad y los lanzamientos lentos pueden tener un gran impacto en la economía de una organización y dañar la relación con el cliente. Sus aplicaciones existentes también forman una gran parte de la deuda técnica de su organización, con arquitecturas y procesos de desarrollo monolíticos. Y en muchos casos, faltan desarrolladores con conocimientos que sepan cómo actualizarlos y crearlos.

En una encuesta, el 41 % de los encuestados seleccionó “Reducir la deuda tecnológica/Actualizar los sistemas heredados” como la principal prioridad. La deuda técnica también es muy cara y se acumula con el tiempo. Por ejemplo, el coste de la deuda técnica en EE.UU. fue de 1,52 billones de dólares en 2022.

Las características brillantes ocupan el centro de atención, mientras que la deuda técnica queda relegada al fondo de los atrasos. Poco a poco, la deuda técnica impide el desarrollo de nuevas características, lo que aumenta el riesgo y el coste de hacer las correcciones.

La modernización en entorno de ejecución es un gran paso para frenar estos problemas. Requiere una configuración mínima. Apoya la preparación para el futuro permitiendo una progresión sencilla hacia contenedores y microservicios.

5. Experiencia del desarrollador:

Está surgiendo una obviedad en el sector del software: una buena experiencia del desarrollador conduce a una gran experiencia del cliente.

Para 2026, aproximadamente el 80 % de las organizaciones de ingeniería de software establecerán equipos de plataforma como proveedores internos de servicios, componentes y herramientas reutilizables para la entrega de aplicaciones. Muchas organizaciones están centrando sus esfuerzos en mejorar la experiencia de los desarrolladores para ser más ágiles y receptivas.

Esto también reduce la carga cognitiva y conecta la moral de los desarrolladores con el valor empresarial. Las pocas áreas que arrojan grandes resultados son la ruptura de arquitecturas complejas, el aumento del uso de herramientas y procesos de desarrollo modernos y la creación de plataformas internas con componentes configurables reutilizables.

IBM DevOps

¿Qué es DevOps?

Andrea Crawford explica qué es DevOps, su valor y cómo las prácticas y herramientas de DevOps ayudan a desarrollar las aplicaciones a lo largo de todo el proceso de entrega de software, desde la ideación hasta la producción. El plan de estudios, dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a adquirir los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Explore DevOps

Adopte la tecnología y las herramientas adecuadas para tener éxito

IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) ofrece un conjunto de servicios de aplicaciones de nube híbrida de extremo a extremo, proporcionando la máxima flexibilidad para implementaciones, creación de nuevas aplicaciones nativas de la nube, refactorización y recolocación de aplicaciones existentes. Le ayuda en su proceso de modernización de aplicaciones ofreciendo los siguientes beneficios:

IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) ofrece un conjunto completo de productos y características integrados que ayudan a las organizaciones a modernizar continuamente sus aplicaciones existentes e innovar con nuevos microservicios nativos de la nube:

  • Entornos de ejecución con todo incluido que admiten máquinas virtuales y contenedores para aplicaciones Java
  • Herramientas con IA para refactorizar aplicaciones: Transformation Advisor, Mono2Micro, Migration Toolkit
  • Plataforma basada en Kubernetes (OpenShift) compatible con la nube y en las instalaciones

Echemos un vistazo a la letra pequeña:

  • Entornos de ejecución de aplicaciones de su elección, como IBM WebSphere Application Server (WAS), IBM WAS ND, IBM WebSphere Liberty, Open Liberty, Red Hat JBoss EAP, Quarkus, Tomcat y más
  • Marcos de trabajo y tecnologías como Red Hat Data Grid, Node.js, OpenJDK, Spring Boot y más
  • Herramientas de modernización de aplicaciones, como IBM Transformation Advisor, IBM Mono2Micro, IBM WebSphere Migration Tool Kit y Red Hat Migration Tool Kit for Applications
  • Plataforma de contenedores Kubernetes de código abierto Red Hat OpenShift

Ahora, echemos un vistazo a IBM WebSphere Liberty, uno de los entornos de ejecución disponibles en CP4Apps. Es un entorno de ejecución de Java ligero y rápido. Los beneficios clave de Liberty incluyen:

  • Obtenga un tiempo de inicio más rápido con la escala bajo demanda: con 'InstantOn ' que ofrece tiempos de inicio para aplicaciones que son 10 veces más rápidos que Java estándar. Liberty InstantOn también es ideal para arquitecturas de aplicaciones sin servidor y orientadas a eventos, permitiendo una escalada rápida hacia arriba y hacia abajo, según la demanda.
  • Elimine la deuda técnica y reduzca el "tiempo medio de recuperación" sin migración: Liberty es el único entorno de ejecución de Java que le permite mantener la última versión sin código o configuración nuevos y sin el coste de la migración ni el tiempo de inactividad no planificado. También ayuda a minimizar la deuda técnica.
  • Conéctese en cualquier lugar: Liberty es compatible con diversas aplicaciones/arquitecturas: monolitos, macroservicios o microservicios
  • Aumente la productividad y ahorre costes

Beneficios anuales promedio por organización:

CategoríaPor organización
Beneficios para desarrolladores 11 795 139 dólares
Beneficios para el personal2 435 714 dólares
Beneficios para la productividad empresarial630 070 dólares
Ahorro en costes de TI630 070 dólares
Ahorro total de costes15 573 597 dólares
Desplácese para ver la tabla completa

Los clientes de Cloud Pak for Applications están entusiasmados con los beneficios que obtienen con Liberty para sus esfuerzos de modernización:

  • Capacidad para salir al mercado más rápidamente, organización de seguros: "Una gran ventaja es que podemos salir al mercado más rápido porque Liberty es ligero. Mi organización puede desarrollar soluciones y capacidades más rápidamente".
  • Eficiencia de costes desde el enfoque basado en contenedores, organización financiera: " La principal ventaja que encontramos es una mayor eficiencia de la infraestructura al trasladar las cargas de trabajo a Liberty. Hemos podido reducir la infraestructura en un 50 %. Fue un gran cambio con respecto a los servidores tradicionales

Trabaje con nosotros para ofrecer un entorno de aplicaciones que se transforme con su empresa.

 

Recursos

Optimice el rendimiento de su negocio con análisis con IA

Regístrese ahora para saber cómo el análisis avanzado de la IA puede desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento e innovación en su negocio. Acceda a las opiniones de expertos y descubra cómo las soluciones de IA pueden mejorar la eficiencia operativa, optimizar los recursos y dar lugar a resultados empresariales cuantificables.
Modernice las aplicaciones de mainframe con patrones de nube híbrida

Explore la última publicación de IBM Redbooks sobre la modernización del mainframe para entornos de nube híbrida. Conozca estrategias que se pueden ejecutar, soluciones de arquitectura y técnicas de integración para impulsar la agilidad, la innovación y el éxito empresarial.

Mejore su DevOps de z/OS gracias a la automatización y la modernización

Explore cómo IBM Wazi Deploy y las características del lenguaje moderno pueden racionalizar el DevOps de z/OS. Aprenda cómo la automatización y las herramientas de código abierto mejoran la eficiencia en todas las plataformas.
Programa de aceleración de DevOps

Embárquese en su viaje de transformación DevOps con el Programa de Aceleración DevOps de IBM. Este programa guía a las empresas a través de etapas cruciales como la evaluación, el entrenamiento, la implementación y la adopción para lograr una implementación de DevOps fluida.
2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools

IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
Soluciones relacionadas
IBM DevOps Accelerate

Automatice la entrega de software para cualquier aplicación en entornos locales, en la nube o en el mainframe.

 Explore DevOps Accelerate
Soluciones DevOps

Utilice el software y las herramientas de DevOps para crear, implementar y gestionar aplicaciones nativas de la nube en varios dispositivos y entornos.

 Explore las soluciones DevOps
Servicios de consultoría en la nube 

Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.

 Servicio en la nube
Dé el siguiente paso

Libere el potencial de DevOps para crear, probar e implementar aplicaciones nativas de la nube seguras con integración y entrega continuas.

 Explore las soluciones DevOps Descubra DevOps en acción