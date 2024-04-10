El futuro de la entrega de aplicaciones comienza con la modernización

IDC estima que para 2025 se construirán 750 millones de aplicaciones nativas de la nube. Dónde y cómo se desplieguen estas aplicaciones influirá en el tiempo de llegada al mercado y en la realización del valor. La realidad es que los entornos de aplicaciones son complejos y plantean a las empresas el reto de mantener y modernizar la infraestructura existente al tiempo que ofrecen nuevas características nativas de la nube. Tres de cada cuatro ejecutivos informaron de sistemas dispares en sus organizaciones y de que la falta de habilidades, recursos y prácticas operativas comunes pone en riesgo los objetivos empresariales.
Los ejecutivos saben que deben modernizarse. De hecho, el 83 % de los ejecutivos de TI considera que la modernización es central para la estrategia de su organización, pero solo el 27 % afirma que sus organizaciones han modernizado los flujos de trabajo necesarios (incluidas las aplicaciones, los datos y los sistemas subyacentes). Pero está claro que los CIO que priorizan la modernización obtienen mayores beneficios de la transformación empresarial.
El software se ha convertido en el salvavidas de todos los dominios. El efecto ha aumentado exponencialmente con la llegada de la IA, el ML (machine learning), la nube híbrida, DevSecOps y hay más avances por venir. Las organizaciones deben mantenerse al día con la tecnología actual para poder innovar y satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los clientes.
Todas las organizaciones intentan sobresalir adoptando prácticas de software innovadoras y modernas, no solo para crecer, sino para sobrevivir. Muchas organizaciones han desaparecido del mapa tecnológico por no haber sabido adaptarse y adoptar la innovación con rapidez.
El mundo está cambiando rápidamente y la tecnología es el mayor facilitador de este cambio. Las organizaciones necesitan total flexibilidad para abordar cuestiones importantes, como:
Si sus respuestas a las preguntas anteriores son negativas, entonces está perdiendo terreno frente a sus competidores. Adopte herramientas para desarrolladores y procesos ágiles para aumentar su velocidad y ayudarle a abordar estos problemas.
La disminución de los costes de producción ayuda a impulsar la agilidad al realinearse antes con los nuevos objetivos empresariales. Es imperativo que ahorre costes en todo: la automatización ayudará a impulsar una puesta en marcha más rápida de las características, bucles de feedback más rápidos, menos tiempos de espera y coordinación, marcos de pruebas de alta calidad, plataformas resilientes, actualizaciones fáciles y rápidas, cero tiempos de inactividad, entre otros.
Más allá de los métodos tradicionales de reducción de costes, abordar la sostenibilidad se ha convertido en una parte esencial de los enfoques modernos de reducción de costes. Para 2027, el 25 % de los CIO tendrán una compensación vinculada a su impacto tecnológico sostenible.
La modernización puede abordar sustancialmente los objetivos de sostenibilidad. Reducir su dependencia del hardware, aumentar el uso de la infraestructura autoaprovisionada y aprovechar los componentes y módulos reutilizables son formas concretas de mejorar su impacto en el medio ambiente.
Todas las versiones heredadas son intrínsecamente arriesgadas debido a un ciclo de lanzamiento más largo. Los riesgos de no modernizar sus aplicaciones incluyen el aumento del tiempo de inactividad, combinado con un tiempo de respuesta lento y limitado a las necesidades de los clientes, que cambian rápidamente. Los tiempos de inactividad y los lanzamientos lentos pueden tener un gran impacto en la economía de una organización y dañar la relación con el cliente. Sus aplicaciones existentes también forman una gran parte de la deuda técnica de su organización, con arquitecturas y procesos de desarrollo monolíticos. Y en muchos casos, faltan desarrolladores con conocimientos que sepan cómo actualizarlos y crearlos.
En una encuesta, el 41 % de los encuestados seleccionó “Reducir la deuda tecnológica/Actualizar los sistemas heredados” como la principal prioridad. La deuda técnica también es muy cara y se acumula con el tiempo. Por ejemplo, el coste de la deuda técnica en EE.UU. fue de 1,52 billones de dólares en 2022.
Las características brillantes ocupan el centro de atención, mientras que la deuda técnica queda relegada al fondo de los atrasos. Poco a poco, la deuda técnica impide el desarrollo de nuevas características, lo que aumenta el riesgo y el coste de hacer las correcciones.
La modernización en entorno de ejecución es un gran paso para frenar estos problemas. Requiere una configuración mínima. Apoya la preparación para el futuro permitiendo una progresión sencilla hacia contenedores y microservicios.
Está surgiendo una obviedad en el sector del software: una buena experiencia del desarrollador conduce a una gran experiencia del cliente.
Para 2026, aproximadamente el 80 % de las organizaciones de ingeniería de software establecerán equipos de plataforma como proveedores internos de servicios, componentes y herramientas reutilizables para la entrega de aplicaciones. Muchas organizaciones están centrando sus esfuerzos en mejorar la experiencia de los desarrolladores para ser más ágiles y receptivas.
Esto también reduce la carga cognitiva y conecta la moral de los desarrolladores con el valor empresarial. Las pocas áreas que arrojan grandes resultados son la ruptura de arquitecturas complejas, el aumento del uso de herramientas y procesos de desarrollo modernos y la creación de plataformas internas con componentes configurables reutilizables.
IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) ofrece un conjunto de servicios de aplicaciones de nube híbrida de extremo a extremo, proporcionando la máxima flexibilidad para implementaciones, creación de nuevas aplicaciones nativas de la nube, refactorización y recolocación de aplicaciones existentes. Le ayuda en su proceso de modernización de aplicaciones ofreciendo los siguientes beneficios:
IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) ofrece un conjunto completo de productos y características integrados que ayudan a las organizaciones a modernizar continuamente sus aplicaciones existentes e innovar con nuevos microservicios nativos de la nube:
Echemos un vistazo a la letra pequeña:
Ahora, echemos un vistazo a IBM WebSphere Liberty, uno de los entornos de ejecución disponibles en CP4Apps. Es un entorno de ejecución de Java ligero y rápido. Los beneficios clave de Liberty incluyen:
Beneficios anuales promedio por organización:
|Categoría
|Por organización
|Beneficios para desarrolladores
|11 795 139 dólares
|Beneficios para el personal
|2 435 714 dólares
|Beneficios para la productividad empresarial
|630 070 dólares
|Ahorro en costes de TI
|630 070 dólares
|Ahorro total de costes
|15 573 597 dólares
Los clientes de Cloud Pak for Applications están entusiasmados con los beneficios que obtienen con Liberty para sus esfuerzos de modernización:
