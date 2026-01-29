IBM Z Systems Data Fabric Reference Architecture es una especialización del patrón arquitectónico más amplio de IBM Data and Analytics Data Fabric que está orientado a amplificar el uso de datos en una organización, independientemente del tipo de formatos de datos, fuentes de datos, ubicación de datos y uso de datos. Los diversos aspectos del ciclo de vida de los datos, desde el acceso a los datos hasta su consumo, que cubre Data Fabric son la detección de datos, el gobierno de datos, la calidad de los datos, la clasificación de datos, la asociación del contexto empresarial, el linaje de datos, el autoservicio y la operacionalización de datos para que los datos correctos estén disponibles en el lugar y el momento adecuados. Consulte la guía adicional:



Al especializarse en el patrón arquitectónico más amplio de Data Fabric con respecto a los IBM Z Systems, se profundiza en dos aspectos:



• Tratar el gobierno y el acceso a diversas fuentes de datos en sistemas IBM Z Systems (por ejemplo, VSAM, IMS, DB2...)

• Linux en IBM Z o LinuxONE (MongoDB...) y

• Implementación de componentes de la arquitectura Data Fabric para toda la empresa en sistemas IBM Z Systems y Linux en IBM Z/LinuxONE. La solución incluye componentes que se ejecutan en zSystems / LinuxONE y/o sistemas externos.



La Reference Architecture for Data Fabric es una plantilla que las empresas pueden utilizar como guía para ayudarlas a implementar varios componentes de Data Fabric en sus respectivos entornos. La arquitectura de referencia de Data Fabric tiene cinco módulos clave: Meta Data Import, Meta Data Enrichment, Meta Data Cataloging, Data Curation & Transformation y Data Consumption. Estos módulos son clave para aprovechar los beneficios de Data Fabric mencionados anteriormente.



La arquitectura de referencia cubre los componentes clave, los pasos implicados y las decisiones de arquitectura para cada módulo que pueden ayudar en la realización del objetivo de los cinco módulos. También cubre las diversas opciones tecnológicas disponibles en el panorama tecnológico de IBM para implementar los componentes y los pasos. Para el módulo Data Consumption, el patrón de consumo genérico se cubre con el supuesto de que los detalles de cada caso de uso de consumo estarían cubiertos por la arquitectura de referencia respectiva de cada caso de uso.



La modernización de la aplicación para la arquitectura IBM Z detalla aún más los patrones arquitectónicos para un acceso moderno y más fácil a los datos del sistema de registro (SOR) en IBM Z y LinuxONE, así como a varios patrones centrados en la Integración de datos. Esto es esencial para obtener perspectivas para el valor empresarial basado en datos, ya que las aplicaciones comparten datos del sistema de registro (SOR) ya sea mediante acceso directo, replicación, caché o conceptos de virtualización de datos que combinan activos de datos a lo largo de la empresa.



También debe ser de interés la Data, Analytics and AI Reference Architecture:



