Asociación de IBM y Microsoft

IBM y Microsoft están bien posicionados para ayudar a sus clientes en su proceso de transformación, con un enfoque abierto y colaborativo que impulsa resultados empresariales positivos.

Juntos ayudamos a nuestros clientes a implementar y gestionar la IA generativa con soluciones que abarcan múltiples modelos en entornos de cloud híbrido. Nuestros equipos ofrecen una red de partners sólida y formada por profesionales expertos en el sector y eruditos de la multinube.