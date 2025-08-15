Asociación de IBM y Microsoft

IBM y Microsoft están bien posicionados para ayudar a sus clientes en su proceso de transformación, con un enfoque abierto y colaborativo que impulsa resultados empresariales positivos.
Juntos ayudamos a nuestros clientes a implementar y gestionar la IA generativa con soluciones que abarcan múltiples modelos en entornos de cloud híbrido. Nuestros equipos ofrecen una red de partners sólida y formada por profesionales expertos en el sector y eruditos de la multinube.
Los clientes pueden acceder directamente a la creciente lista de ofertas SaaS y gestionadas por el cliente de IBM, que incluye software de IA, nube y automatización, en Azure Marketplace. IBM® Consulting cuenta con más de 80 ofertas en el mercado.
IBM Software - Azure Marketplace
IBM, Neudesic y Nordcloud (adquirida por IBM) fueron reconocidas por su capacidad para utilizar la tecnología de Microsoft y ayudar a sus clientes a triunfar en el vertiginoso panorama digital actual.
IBM, Neudesic y Nordcloud fueron reconocidas como finalistas por su innovación y experiencia en cuatro categorías y en diferentes geografías.
IBM Consulting es especialista en Azure Red Hat OpenShift (ARO). Gracias a este compromiso, hemos sido reconocidos en siete categorías para el premio Microsoft Partner of the Year de este año, mientras ayudamos a nuestros clientes a simplificar la modernización de sus aplicaciones.
IBM estableció 41 centros de competencias de Microsoft en 170 países y aumentó las certificaciones de Azure a 39 000. Nuestras especializaciones avanzadas aumentaron a seis y obtuvimos la designación Expert MSP.
TargetProcess es una solución flexible y escalable de gestión ágil de proyectos y portfolios (PPM), diseñada para escalar la entrega ágil a velocidad y escala. Ofrece visibilidad, control e información sobre proyectos y programas, lo que permite a las organizaciones alinear estrategias, priorizar iniciativas, asignar recursos de manera eficaz y medir los avances hacia los resultados deseados.
IBM® Copilot Runway, una nueva oferta de IBM Consulting, está diseñada para ayudar a las empresas a crear, personalizar, implementar y gestionar copilotos con el fin de integrar la IA generativa de manera fluida en sus organizaciones, mejorar la productividad y potenciar el éxito empresarial.
IBM® Maximo Application Suite, que se encuentra disponible en Microsoft Cloud, ofrece una solución inteligente para la gestión de activos, la monitorización, el mantenimiento y la fiabilidad en una plataforma unificada.
IBM Consulting ofrece una amplia gama de servicios de modernización de aplicaciones, que incluyen la modernización local, la modernización en el cloud híbrido, y la modernización de servicios de datos y la nube nativa. En colaboración con Microsoft, IBM Consulting ofrece soluciones personalizadas para acelerar su proceso de modernización.
El servicio Threat Detection and Response (TDR) Cloud Native de IBM combina Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR y Microsoft Defender for Cloud con tecnologías de seguridad con IA que sustentan el servicio TDR Cloud Native de IBM.
Los modelos de IA generativa conllevan nuevos riesgos y complejidades que requieren gobierno. watsonx.governance aumenta las capacidades de Microsoft Azure y proporciona las herramientas necesarias para gobernar todo el ciclo de vida del modelo, detectar y mitigar el riesgo de manera proactiva y gestionar el cumplimiento de las crecientes y cambiantes regulaciones de IA y los estándares del sector.
IBM, Microsoft y Red Hat ofrecen a los clientes la posibilidad de aumentar el valor de su elección de comprar e implementar tecnología IBM en Microsoft Azure, junto con su preferencia de nube y su inversión en servicios y habilidades nativas de Azure.
El creciente portfolio de software de IBM abarca datos e IA (incluido watsonx), automatización, seguridad y sostenibilidad, mientras que IBM Consulting cuenta con más de 80 ofertas.
Las ofertas de IBM Software están disponibles en Azure Marketplace como SaaS (incluidos StreamSets, Apptio Target Process y WebMethods) y como opciones gestionadas por el cliente, y se alinean con los clientes que buscan reducir su compromiso con el gasto de Microsoft.
IBM se ha expandido a 15 países y ha aumentado su presencia en el mercado de automatización de software de Azure.
Eche un vistazo a IBM en Azure Marketplace o descubra cómo IBM Consulting puede ayudarle a acelerar su transición al cloud híbrido y la IA.