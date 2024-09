IBM y Microsoft están proporcionando a los clientes soluciones conjuntas que pueden mejorar los costes, la productividad y la resiliencia acelerando sus viajes hacia la nube híbrida y la IA y la nube hacia la nube híbrida y la IA. En 2023, IBM fue reconocida como el premio Partner of the Year Award de Microsoft en 13 categorías, incluido el premio US GSI.

