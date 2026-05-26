Trabajando juntos con Google Cloud para acelerar la modernización de la IA empresarial y la nube híbrida

Asociación de IBM y Google Cloud

IBM y Google Cloud aceleran la transformación de la nube híbrida y la IA a través de la innovación de código abierto para ofrecer soluciones escalables

Una alianza única

La asociación de IBM y Google Cloud es una colaboración estratégica centrada en ayudar a los clientes a acelerar la adopción de la nube híbrida empresarial, la transformación impulsada por IA y la modernización de las cargas de trabajo críticas.

Combinamos las capacidades líderes en IA y datos de Google Cloud con la experiencia de confianza en nube híbrida de IBM para ofrecer soluciones seguras y flexibles. Esta alianza reúne lo mejor de IBM y Google Cloud para ayudarle a tener éxito, dondequiera que se encuentre en su viaje hacia la nube y la IA.

Aspectos destacados de la asociación

Red Hat y Google Cloud

Red Hat fue nombrado Google Cloud Technology Partner of the Year (2025), en reconocimiento a la innovación y el impacto en el cliente impulsados por Red Hat Enterprise Linux en Google Cloud.

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Más de 4000 profesionales certificados en Google Cloud

Una práctica certificada por Google Cloud a nivel mundial que ofrece resultados seguros y escalables en nube híbrida, datos, IA y modernización para empresas complejas.
Entrega probada en diversos sectores

Entrega probada en los sectores más regulados del mundo, con IBM® Consulting como motor de ejecución, aportando experiencia, gobierno y escala alineados con el sector para convertir transformaciones complejas en resultados medibles.
Más de 100 proyectos conjuntos con clientes

IBM y Google Cloud están escalando la IA empresarial a través de la nube híbrida, los datos y la infraestructura como código, traduciendo la innovación en resultados medibles para cargas de trabajo de misión crítica.

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Valor conjunto

Terraform en Google Cloud

Estandarice y automatice la infraestructura en entornos híbridos y multinube con Terraform basado en políticas, lo que acelera el aprovisionamiento, mejora el gobierno y reduce la complejidad operativa.

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Representación digital de un bloque del kit de herramientas de automatización. Muestra un bloque con forma de arena con cuatro entradas. En el centro hay cuadrados organizados. Cada cuadrado representa una aplicación o API en uso que crea conexiones que simbolizan la integración del sistema.

watsonx.data en Google Cloud

IBM watsonx.data es un lakehouse de datos híbrido y abierto para IA y análisis, diseñado para impulsar agentes de IA y aplicaciones fiables mediante RAG híbrido y controles de acceso a nivel de fuente. Diseñado para entornos híbridos, watsonx.data simplifica el acceso a datos en todas las plataformas con interoperabilidad abierta, acceso unificado y optimización de la carga de trabajo. A través de la asociación de IBM y Google Cloud, las organizaciones pueden ejecutar watsonx.data en Google Cloud para activar datos de confianza para la IA y, al mismo tiempo, maximizar el valor de su gasto comprometido en la nube. Juntos, IBM y Google Cloud ayudan a los clientes a simplificar los datos híbridos, optimizar el rendimiento y escalar la IA con confianza.

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Ilustración técnica para representar la mejor manera de escalar y acelerar el impacto de la IA con watsonx.data.

Vault en Google Cloud

Creado para empresas que operan a escala, IBM Vault ofrece seguridad de identidad de nivel empresarial, aplicación centralizada de políticas y operaciones zero-trust en entornos locales y en la nube sin añadir complejidad operativa.
Al implementar IBM Vault en Google Cloud, las organizaciones pueden destinar el gasto comprometido en Google Cloud Platform a la tecnología de IBM a través de Google Cloud Marketplace, convirtiendo así sus compromisos de nube existentes en un valor de seguridad inmediato. El resultado: compras simplificadas, tiempo de obtención de valor más rápido y una base de seguridad coherente que respalda el desarrollo moderno de aplicaciones, las iniciativas de IA y las cargas de trabajo reguladas, al tiempo que se maximiza la rentabilidad de las inversiones en Google Cloud.

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Ilustración de seguridad de cyber vault

Servicios de agentes de IA

Juntos, IBM Consulting y Google permiten a las organizaciones pasar de la experimentación a la producción con la IA agéntica. Al aprovechar Gemini y Vertex AI de Google junto con los flujos de trabajo contrastados en el sector, las capacidades de integración y el gobierno responsable de IA de IBM Consulting, ayudamos a las empresas a implementar agentes de IA que agilizan las operaciones, mejoran la toma de decisiones e impulsan una productividad sostenida, manteniendo la confianza, la seguridad y el control 

Representación abstracta de un agente de IA, mostrado en vista isométrica, que actúa como puente entre dos sistemas

Servicios de modernización de aplicaciones y bases de datos

IBM Consulting y Google Cloud ayudan a las organizaciones a modernizar sus aplicaciones y bases de datos más críticas, más rápido y con mayor confianza. Juntos, combinamos una amplia experiencia en el sector con capacidades de descubrimiento, refactorización y migración impulsadas por IA, incluyendo IBM Txture, para transformar las cargas de trabajo de misión crítica en arquitecturas seguras y nativas de la nube en Google Cloud. El resultado: mayor agilidad y resiliencia, una productividad mejorada de los desarrolladores y sistemas centrales preparados para utilizar e integrar la IA a escala, lo que desbloquea la innovación sin interrupciones.

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Ilustración con nubes conectadas por líneas

Modernización de la gestión de ciberamenazas y seguridad de los servicios en la nube.

IBM y Google ofrecen servicios gestionados de ciberseguridad diseñados para ayudar a las organizaciones a adelantarse a las ciberamenazas en evolución y, al mismo tiempo, simplificar las operaciones de seguridad cotidianas. Al combinar la inteligencia de amenazas impulsada por IA de Google y las capacidades en la nube con la amplia experiencia en seguridad de IBM y el liderazgo global en servicios gestionados, las organizaciones obtienen una detección y respuesta continuas y proactivas a las amenazas, sin la carga de gestionarlas ellas solas. Este servicio cambia las operaciones de seguridad de la monitorización reactiva a la gestión de amenazas inteligente y adaptativa, lo que ayuda a reducir la complejidad operativa, mejorar la resiliencia y controlar los costes en entornos de nube. Con tecnología de Google. Gestionado por IBM.

 

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Patrón de contornos circulares repetidos con arcos de colores y pequeños puntos en azul, morado y rojo sobre un fondo blanco.
Avión Airbus
El éxito de nuestros clientes Cierres financieros de fin de mes un 40 % más rápidos: el Airbus A220 despega con IBM para migrar cargas de trabajo críticas a Google Cloud Platform (GCP) Lea el caso de éxito Lea el caso de éxito

IBM en Google Cloud Marketplace

IBM y Google Cloud ofrecen a los clientes la posibilidad de obtener un mayor valor al optar por adquirir e implementar tecnología de IBM en Google Cloud.

Con el acceso a Google Cloud Marketplace y la posibilidad de utilizar su gasto comprometido en ofertas de IBM, obtendrá más opciones, más valor y resultados más rápidos. IBM watsonx.data ya está disponible en Google Cloud Marketplace, donde unifica y gobierna los datos empresariales en diferentes entornos para reducir costes de análisis y potenciar la IA a escala.
Una representación digital que interpreta la transformación a través de formas y patrones geométricos de la colección CATK Renders.
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Próximos pasos

Vea cómo IBM Consulting puede ayudarle a tener éxito, dondequiera que se encuentre en su viaje hacia la nube y la IA.

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  2. Ver anuncios de IBM en Google Cloud Marketplace

Las alianzas estratégicas de IBM son colaboraciones entre IBM y otras organizaciones para desarrollar y ofrecer soluciones innovadoras que ayuden a los clientes a alcanzar sus objetivos empresariales. Estas asociaciones a menudo implican esfuerzos de desarrollo, marketing y venta conjuntos, y pueden abarcar varios sectores y tecnologías. Al trabajar juntos, IBM y sus socios pueden combinar su experiencia, recursos y tecnologías para crear valor para los clientes e impulsar el crecimiento de ambas partes.

Las alianzas estratégicas de IBM pueden ayudar a los clientes proporcionando acceso a los principales servicios tecnológicos y de consultoría, mejorando la experiencia del cliente e impulsando el crecimiento empresarial. Al colaborar con IBM y sus socios, los clientes pueden beneficiarse de la experiencia, los recursos y las tecnologías combinadas de la asociación. Esta colaboración puede conducir a la creación de soluciones innovadoras que se adapten a las necesidades específicas del cliente.

Además, puede ayudar al cliente a alcanzar sus objetivos empresariales de forma más eficiente y eficaz. Además, las alianzas estratégicas de IBM también pueden ayudar a los clientes a mantenerse a la vanguardia en términos de tecnología y tendencias del sector, proporcionándoles acceso a las últimas innovaciones y a buenas prácticas.

Únase a IBM Partner Plus para empezar.