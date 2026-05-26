La asociación de IBM y Google Cloud es una colaboración estratégica centrada en ayudar a los clientes a acelerar la adopción de la nube híbrida empresarial, la transformación impulsada por IA y la modernización de las cargas de trabajo críticas.

Combinamos las capacidades líderes en IA y datos de Google Cloud con la experiencia de confianza en nube híbrida de IBM para ofrecer soluciones seguras y flexibles. Esta alianza reúne lo mejor de IBM y Google Cloud para ayudarle a tener éxito, dondequiera que se encuentre en su viaje hacia la nube y la IA.