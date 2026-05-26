IBM y Google Cloud aceleran la transformación de la nube híbrida y la IA a través de la innovación de código abierto para ofrecer soluciones escalables
La asociación de IBM y Google Cloud es una colaboración estratégica centrada en ayudar a los clientes a acelerar la adopción de la nube híbrida empresarial, la transformación impulsada por IA y la modernización de las cargas de trabajo críticas.
Combinamos las capacidades líderes en IA y datos de Google Cloud con la experiencia de confianza en nube híbrida de IBM para ofrecer soluciones seguras y flexibles. Esta alianza reúne lo mejor de IBM y Google Cloud para ayudarle a tener éxito, dondequiera que se encuentre en su viaje hacia la nube y la IA.
Red Hat fue nombrado Google Cloud Technology Partner of the Year (2025), en reconocimiento a la innovación y el impacto en el cliente impulsados por Red Hat Enterprise Linux en Google Cloud.
Una práctica certificada por Google Cloud a nivel mundial que ofrece resultados seguros y escalables en nube híbrida, datos, IA y modernización para empresas complejas.
Entrega probada en los sectores más regulados del mundo, con IBM® Consulting como motor de ejecución, aportando experiencia, gobierno y escala alineados con el sector para convertir transformaciones complejas en resultados medibles.
IBM y Google Cloud están escalando la IA empresarial a través de la nube híbrida, los datos y la infraestructura como código, traduciendo la innovación en resultados medibles para cargas de trabajo de misión crítica.
Estandarice y automatice la infraestructura en entornos híbridos y multinube con Terraform basado en políticas, lo que acelera el aprovisionamiento, mejora el gobierno y reduce la complejidad operativa.
IBM watsonx.data es un lakehouse de datos híbrido y abierto para IA y análisis, diseñado para impulsar agentes de IA y aplicaciones fiables mediante RAG híbrido y controles de acceso a nivel de fuente. Diseñado para entornos híbridos, watsonx.data simplifica el acceso a datos en todas las plataformas con interoperabilidad abierta, acceso unificado y optimización de la carga de trabajo. A través de la asociación de IBM y Google Cloud, las organizaciones pueden ejecutar watsonx.data en Google Cloud para activar datos de confianza para la IA y, al mismo tiempo, maximizar el valor de su gasto comprometido en la nube. Juntos, IBM y Google Cloud ayudan a los clientes a simplificar los datos híbridos, optimizar el rendimiento y escalar la IA con confianza.
Creado para empresas que operan a escala, IBM Vault ofrece seguridad de identidad de nivel empresarial, aplicación centralizada de políticas y operaciones zero-trust en entornos locales y en la nube sin añadir complejidad operativa.
Al implementar IBM Vault en Google Cloud, las organizaciones pueden destinar el gasto comprometido en Google Cloud Platform a la tecnología de IBM a través de Google Cloud Marketplace, convirtiendo así sus compromisos de nube existentes en un valor de seguridad inmediato. El resultado: compras simplificadas, tiempo de obtención de valor más rápido y una base de seguridad coherente que respalda el desarrollo moderno de aplicaciones, las iniciativas de IA y las cargas de trabajo reguladas, al tiempo que se maximiza la rentabilidad de las inversiones en Google Cloud.
Juntos, IBM Consulting y Google permiten a las organizaciones pasar de la experimentación a la producción con la IA agéntica. Al aprovechar Gemini y Vertex AI de Google junto con los flujos de trabajo contrastados en el sector, las capacidades de integración y el gobierno responsable de IA de IBM Consulting, ayudamos a las empresas a implementar agentes de IA que agilizan las operaciones, mejoran la toma de decisiones e impulsan una productividad sostenida, manteniendo la confianza, la seguridad y el control
IBM Consulting y Google Cloud ayudan a las organizaciones a modernizar sus aplicaciones y bases de datos más críticas, más rápido y con mayor confianza. Juntos, combinamos una amplia experiencia en el sector con capacidades de descubrimiento, refactorización y migración impulsadas por IA, incluyendo IBM Txture, para transformar las cargas de trabajo de misión crítica en arquitecturas seguras y nativas de la nube en Google Cloud. El resultado: mayor agilidad y resiliencia, una productividad mejorada de los desarrolladores y sistemas centrales preparados para utilizar e integrar la IA a escala, lo que desbloquea la innovación sin interrupciones.
IBM y Google ofrecen servicios gestionados de ciberseguridad diseñados para ayudar a las organizaciones a adelantarse a las ciberamenazas en evolución y, al mismo tiempo, simplificar las operaciones de seguridad cotidianas. Al combinar la inteligencia de amenazas impulsada por IA de Google y las capacidades en la nube con la amplia experiencia en seguridad de IBM y el liderazgo global en servicios gestionados, las organizaciones obtienen una detección y respuesta continuas y proactivas a las amenazas, sin la carga de gestionarlas ellas solas. Este servicio cambia las operaciones de seguridad de la monitorización reactiva a la gestión de amenazas inteligente y adaptativa, lo que ayuda a reducir la complejidad operativa, mejorar la resiliencia y controlar los costes en entornos de nube. Con tecnología de Google. Gestionado por IBM.
Las alianzas estratégicas de IBM son colaboraciones entre IBM y otras organizaciones para desarrollar y ofrecer soluciones innovadoras que ayuden a los clientes a alcanzar sus objetivos empresariales. Estas asociaciones a menudo implican esfuerzos de desarrollo, marketing y venta conjuntos, y pueden abarcar varios sectores y tecnologías. Al trabajar juntos, IBM y sus socios pueden combinar su experiencia, recursos y tecnologías para crear valor para los clientes e impulsar el crecimiento de ambas partes.
Las alianzas estratégicas de IBM pueden ayudar a los clientes proporcionando acceso a los principales servicios tecnológicos y de consultoría, mejorando la experiencia del cliente e impulsando el crecimiento empresarial. Al colaborar con IBM y sus socios, los clientes pueden beneficiarse de la experiencia, los recursos y las tecnologías combinadas de la asociación. Esta colaboración puede conducir a la creación de soluciones innovadoras que se adapten a las necesidades específicas del cliente.
Además, puede ayudar al cliente a alcanzar sus objetivos empresariales de forma más eficiente y eficaz. Además, las alianzas estratégicas de IBM también pueden ayudar a los clientes a mantenerse a la vanguardia en términos de tecnología y tendencias del sector, proporcionándoles acceso a las últimas innovaciones y a buenas prácticas.